La NASA confirmó que un cohete de SpaceX impactó en la Luna: las 5 claves de la explicación oficial

El objeto pertenecía a un lanzamiento de 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La NASA confirmó que restos de un cohete de SpaceX impactaron contra la Luna este miércoles, tras desviarse por una combinación de actividad solar y fuerzas gravitacionales. El choque, calificado por la agencia como seguro, no implicó riesgos para la Tierra ni para las misiones en la superficie lunar, y abre la posibilidad de estudiar la formación de cráteres lunares.

El objeto formaba parte de un lanzamiento realizado en 2025, que desplegó el módulo de aterrizaje Blue Ghost One, de Firefly Aerospace, en el marco de la iniciativa Commercial Lunar Payload Services de la NASA. Este programa busca facilitar el envío de cargas científicas y tecnológicas a la Luna mediante servicios comerciales.

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En un video publicado en X, la agencia espacial aclaró que el impacto no fue planificado de manera deliberada. La Dra. Kelsey Evans Young, directora de Ciencias y Exploración, explicó que se trató de “un método técnicamente aceptado y seguro para deshacerse de equipos en órbita lunar baja”.

Además, destacó que algunos operadores de misiones prefieren terminar sus operaciones con un impacto controlado sobre la superficie lunar, ya que representa una estrategia predecible y rastreable para la eliminación de hardware al final de su vida útil.

El papel de la actividad solar y la gravedad en el desvío

La colisión ocurrió tras una desviación atribuida a la actividad solar y a la gravedad (REUTERS/Sam Wolfe/File Photo)

La NASA atribuyó el cambio de trayectoria de la etapa superior a la acción combinada de la actividad solar y las fuerzas gravitacionales. La agencia enfatizó que este episodio no representa “absolutamente ningún peligro” para las personas en la Tierra ni para los equipos que actualmente operan sobre la Luna.

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La publicación oficial subrayó el interés científico tras el incidente. Los investigadores esperan que el evento ayude a mejorar el rastreo de objetos similares en el futuro, convirtiendo el impacto en una valiosa oportunidad de observación, además de un procedimiento operativo.

Ante las dudas generadas por el episodio, la NASA fue tajante: el choque no compromete ninguna misión activa ni genera riesgo fuera del entorno lunar. Su relevancia radica en la información que puede aportar sobre dinámica orbital e impactos en superficie.

La Luna como laboratorio natural para el estudio de cráteres

La Luna ha recibido impactos de manera constante durante unos 4.000 millones de años (EFE/ Miguel Gutiérrez)

La agencia espacial describió a la Luna como un “laboratorio natural para estudiar procesos que ocurren en todo el sistema solar”, debido a que carece de atmósfera y preserva una superficie estable durante largos períodos. Estas condiciones permiten analizar con claridad las huellas de los impactos.

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Según detallaron, hacer chocar un objeto de tamaño y velocidad conocidos contra la superficie lunar posibilita a los científicos comprender mejor el proceso de formación de cráteres y el tipo de marca que dejan estos eventos.

Este análisis se enmarca en una historia mucho más extensa: la Luna ha recibido impactos de manera constante durante unos 4.000 millones de años: meteoritos, asteroides, cometas y otros objetos golpean la Luna todo el tiempo.

La NASA aclaró queno representa “absolutamente ningún peligro” para las personas en la Tierra ni para los equipos que actualmente operan sobre la Luna (Imagen Ilustrativa Infobae)

La referencia más reciente citada por la agencia proviene de la misión Artemis II. Durante el sobrevuelo lunar de este año, los astronautas observaron varios fenómenos de impacto, entre ellos destellos activos y cráteres que se formaban en la superficie lunar durante las pocas horas que duró esa travesía.

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A continuación, las 5 claves explicadas en voz de la Dra. Kelsey Evans Young, directora de Ciencias y Exploración de la NASA.

¿Cómo fue el impacto lunar?

En las primeras horas del miércoles 5 de agosto, una etapa superior de un cohete Falcon 9 de SpaceX tuvo un impacto no planificado en la superficie lunar. Esta etapa superior del Falcon 9 provenía de un lanzamiento de enero de 2025 que desplegó con éxito el módulo de aterrizaje Blue Ghost 1 de Firefly Aerospace, a través de la iniciativa CLPS de la NASA, o Servicios Comerciales de Carga Lunar. Una combinación de actividad solar y fuerzas gravitatorias provocó en realidad el impacto no planificado.

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La Dra. Kelsey Evans Young, directora de Ciencias y Exploración de la NASA, respondió 5 preguntas sobre el impacto del cohete en la Luna

¿Planeó la NASA deliberadamente que esta etapa superior impactara contra la Luna?

La NASA no planeó deliberadamente que esta etapa superior impactara la Luna. Sin embargo, esto no es algo que realmente nos preocupe. De hecho, este es un método aceptado técnicamente y seguro para deshacerse de hardware en la órbita baja lunar, y en algunos casos, los operadores de misión realmente eligen finalizar su misión haciendo que su hardware impacte en la superficie lunar porque es una estrategia predecible y rastreable para la disposición de hardware al final de su vida útil.

¿Supone esto un peligro para la Tierra o la Luna?

Esto no implica absolutamente ningún peligro para nadie en la Tierra ni para ningún hardware en la Luna, y, de hecho, los científicos están ansiosos por estudiar este evento de impacto, ya que puede ayudarnos a limitar cómo rastrear cosas como esta en el futuro.

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¿Qué tipo de ciencia podemos obtener del estudio de este tipo de impacto?

Amamos la Luna por muchas razones, y una de ellas es que es un laboratorio natural para los procesos que ocurren en todo el sistema solar. No hay atmósfera ni ambiente, y el regolito, o la superficie de la Luna, es estable durante períodos de tiempo realmente largos. La formación de cráteres por impacto, especialmente, es un proceso que ocurre en todo el sistema solar, y al impactar un objeto de tamaño conocido a una velocidad conocida sobre la superficie lunar, puede ayudar a los científicos a limitar el proceso de formación de cráteres y qué tipo de cráter resulta de un impacto de ese tamaño.

¿Es esto común?

La Luna siempre está siendo golpeada por cosas. Meteoritos, asteroides, cometas y otros objetos impactan la Luna todo el tiempo a lo largo de sus cuatro mil millones de años de historia. De hecho, los astronautas de Artemis II realmente observaron varios destellos de impacto activos o cráteres formándose en la superficie lunar durante su sobrevuelo de varias horas.

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