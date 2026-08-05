Brooklyn Beckham promete “proteger siempre” a Nicola Peltz al celebrar su aniversario de renovación de votos

La pareja se casó en abril de 2022 en Palm Beach, Florida, y renovó sus votos el 2 de agosto de 2025 en Westchester, Nueva York (REUTERS/Aude Guerrucci)

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Brooklyn Beckham, de 27 años, dedicó el 4 de agosto un mensaje en Instagram a su esposa, Nicola Peltz Beckham, de 31, con motivo del primer aniversario de la renovación de sus votos matrimoniales.

“Eres mi mejor amiga y te quiero más que a mi propia vida”, escribió el mayor de los hijos de David y Victoria Beckham, quien prometió además “protegerte siempre” a la que llamó su “princesa absoluta”.

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La pareja, que contrajo matrimonio en abril de 2022 en la finca familiar de los Peltz en Palm Beach, Florida, renovó sus votos el 2 de agosto de 2025 en una ceremonia íntima celebrada en Westchester, Nueva York. A dicho acto no asistió ningún miembro de la familia Beckham.

“Feliz aniversario, Nicola. No puedo decirte cuánto te quiero. Soy muy afortunado de poder llamarte mi esposa. Eres mi princesa absoluta y prometo protegerte siempre”, escribió Brooklyn en su publicación, acompañada de dos fotografías de la pareja.

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Brooklyn Beckham celebró en Instagram el aniversario de la renovación de votos con Nicola Peltz Beckham y prometió “protegerte siempre” (Instagram/@brooklynpeltzbeckham)

Peltz Beckham respondió con su propio mensaje en la red social. “Feliz aniversario, amor mío. Haces que la vida sea tan hermosa. Gracias por ser el esposo más increíble que jamás podría haber soñado”, escribió junto a una imagen de ambos.

En una entrevista con People Magazine, Brooklyn recordó la ceremonia como algo “hermoso” y fue más allá: “Para ser honesto, podría renovar mis votos con ella cada día”.

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La celebración se produce en medio de una ruptura abierta con la familia Beckham. A principios de este año, Brooklyn publicó en Instagram una serie de declaraciones en las que detalló los motivos del distanciamiento.

“Semanas antes de nuestro gran día, mis padres me presionaron repetidamente e intentaron sobornarme para que cediera los derechos sobre mi nombre, lo que me habría afectado a mí, a mi esposa y a nuestros futuros hijos”, escribió.

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En ese mismo texto, el joven señaló que su madre canceló en el último momento la confección del vestido de novia de Nicola, a pesar del entusiasmo que esta tenía por lucir ese diseño, lo que obligó a la actriz a buscar otro vestido con urgencia.

Ningún miembro de la familia Beckham asistió a la ceremonia íntima de renovación de votos de Brooklyn y Nicola Beckham (AP/Vianney Le Caer)

Brooklyn también acusó a sus padres de “intentar arruinar su relación desde antes de la boda” y de anteponer la marca “Brand Beckham” a los lazos familiares.

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“He guardado silencio durante años y he hecho todo lo posible por mantener estos asuntos en privado”, escribió Brooklyn, “pero no tuve más remedio que hablar por mí mismo y contar la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se han publicado”.

El joven ha dejado claro que no tiene intención de reconciliarse con sus padres. Mientras tanto, Sir David Beckham y Lady Victoria Beckham han intentado en varias ocasiones tender la mano públicamente a su hijo, principalmente a través de las redes sociales, sin recibir respuesta.

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En una entrevista con The Wall Street Journal, Victoria afirmó que ella y David “siempre han intentado ser los mejores padres posibles” y que su única intención ha sido “proteger y querer” a sus hijos.

Brooklyn Beckham dijo que la renovación de votos con Nicola Peltz Beckham fue “hermosa” y que podría repetirla cada día (Instagram/@brooklynpeltzbeckham)

Brooklyn y Nicola, de vacaciones con el padrino Elton John

Mientras la familia Beckham disfrutaba del verano en España, cerca de Formentera, según informó The Sun, Brooklyn y Nicola optaron por el sur de Francia como destino estival.

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A finales de julio, la pareja fue fotografiada a bordo del yate de Elton John, padrino de Brooklyn y de su hermano Romeo, con quien el joven mantiene una relación cercana desde la infancia.

Las imágenes mostraron al trío en animada conversación sobre cubierta. Más tarde, Brooklyn y Nicola abandonaron la embarcación de la mano para disfrutar de la playa y las actividades en Niza.

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Sir Elton John apareció de buen humor, con una camisa de colores y gafas rosas. Brooklyn lució camiseta blanca, pantalón vaquero corto y gafas de sol, mientras que Nicola optó por un vestido blanco de encaje con el cabello suelto.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz Beckham vacacionaron en el sur de Francia y fueron fotografiados en el yate de Elton John (AP/Susan Walsh)

Brooklyn declaró sentirse “mejor y menos ansioso” desde que tomó distancia de su familia. David y Victoria, por su parte, aún no han abordado públicamente el conflicto de forma directa.