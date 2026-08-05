Nicaragua
Agregar Infobae enGoogle

Desapariciones de adolescentes en Nicaragua inquietan a Masaya y Estelí, mientras cuatro familias siguen esperando señales concretas

Un llamado vecinal impulsado por Luis Carballo se suma a reportes difundidos por Las Venancias, con los últimos rastros en un parque, un empalme y un trámite pendiente, sin novedades visibles

Cuatro retratos a acuarela de jóvenes mujeres. Debajo, un banner con el texto 'DESAPARECIDAS - NICARAGUA'.
Cuatro retratos a acuarela muestran a jóvenes nicaragüenses desaparecidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Tatiana Johaira Carballo, de 12 años, salió a comprar comida el 28 de julio en el barrio Santa Isabel de Masaya y no volvió. Su caso es el más reciente de una serie de al menos cuatro desapariciones de adolescentes informadas en Nicaragua en los últimos días, en los departamentos de Masaya y Estelí, sin avances públicos en las investigaciones.

El padre de la niña, Luis Carballo, activó una alerta ciudadana y pidió apoyo para encontrarla. Ese día, Tatiana vestía un pantalón azul y una blusa rosada. Fue vista por última vez en el parque central de Masaya, según Radio La Primerísima.

PUBLICIDAD

Los cuatro casos que alarman a las familias

La menor no es la única. Michell Hernández Ramos, también de 16 años, está desaparecida desde el 18 de julio en el municipio de Condega, en el departamento de Estelí, según destaca el periódico 100% Noticias.

La última vez que fue vista estaba en el empalme Potrerillo. Su familia interpuso la denuncia ante la Policía Nacional, pero el colectivo feminista Las Venancias advirtió que “no hay pistas sobre su paradero”.

Melissa Vanessa Flores Aguilera, de 16 años, salió de su vivienda en el barrio Belén de la ciudad de Estelí para ir a clases y no regresó. Su madre, Reyna Margarita Aguilera, presentó la denuncia correspondiente y mantiene abierta la búsqueda. Los números habilitados para dar información sobre su paradero son 8227-0374 y 8919-1090.

PUBLICIDAD

El cuarto caso es el de Isabel Carolina Jarquín, desaparecida desde la tarde del 31 de julio en el municipio de La Concepción, en Masaya.

Había salido de su casa para inscribirse en un centro tecnológico. Alrededor de las 17:30, llamó a su padre para avisarle que volvía. Nunca llegó. Su familia habilitó el número 7624-1052 para recibir información.

Silueta oscura de mujer sentada con la cabeza baja, rodeada de hojas de otoño y gotas rojas, con un árbol desnudo en un paisaje brumoso al fondo.
Las cuatro alertas fueron difundidas por Las Venancias, un colectivo feminista que opera como red de alerta ante la ausencia de respuestas oficiales rápidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La respuesta institucional y el papel de los colectivos

Las cuatro alertas fueron difundidas por Las Venancias, un colectivo feminista que opera como red de alerta ante la ausencia de respuestas oficiales rápidas. La organización retomó información de TV Estelí Canal y Radio La Primerísima para amplificar los llamados de las familias.

Según datos del blog especializado La Lupa Feminista, 46 de cada 100 casos de femicidio registrados en el país entre 2018 y 2024 no tienen ningún registro en el sistema judicial.

De los 360 casos verificados en ese período, 95 corresponden a víctimas y agresores plenamente identificados sin que se haya iniciado un proceso penal.

Un contexto de violencia contra mujeres y niñas

Las desapariciones ocurren en un país donde la violencia de género opera con escasa rendición de cuentas. Entre enero y abril de 2026 ya se registraban siete femicidios, según La Lupa Feminista. En todos los casos documentados, los agresores eran parejas o conocidos de las víctimas.

Ilustración de una mujer cabizbaja de pie, con una figura masculina oscura detrás que la abraza por la espalda y manos rojizas sobre ella.
Una mujer cabizbaja se encuentra de pie mientras una figura masculina sombría la abraza por la espalda con un gesto opresivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU publicado en junio de 2026 concluyó que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha cometido crímenes de lesa humanidad con dimensión de género desde 2018.

El documento señala que al menos 988 mujeres fueron detenidas arbitrariamente en el país entre abril de 2018 y abril de 2026.

En ese contexto, la búsqueda de Tatiana, Michell, Melissa e Isabel recae en gran medida sobre sus familias y sobre redes civiles como Las Venancias, sin información oficial sobre el estado de las investigaciones.

Temas Relacionados

NicaraguaDesaparicionesPersonas desaparecidasViolencia de género

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Gobierno panameño cambia la forma de pagar la deuda acumulada del Fondo Solidario de Vivienda

La reforma no crea nuevos subsidios ni modifica el beneficio para las familias, sino que cambia la modalidad de pago a los acreedores.

Gobierno panameño cambia la forma de pagar la deuda acumulada del Fondo Solidario de Vivienda

Honduras lanza plataforma digital para agilizar exportaciones, reducir trámites y atraer inversión

Honduras lanzó el Portal Único de Comercio (PUCH), una plataforma que integra más de nueve instituciones y 22 procesos para agilizar exportaciones, reducir burocracia y atraer inversión

Honduras lanza plataforma digital para agilizar exportaciones, reducir trámites y atraer inversión

Honduras cuestiona audiencia de la CIDH sobre denuncias relacionadas con el juicio político

El Estado expresó su inconformidad con la CIDH por la convocatoria de una audiencia al considerar que el mecanismo no corresponde a las finalidades establecidas en el Reglamento de la Comisión

Honduras cuestiona audiencia de la CIDH sobre denuncias relacionadas con el juicio político

Panamá refuerza la vigilancia de cuatro enfermedades como parte de un plan para eliminar 30 patologías

La capacitación incluirá herramientas para identificar de forma oportuna casos de Chagas, leishmaniasis, tracoma y geohelmintiasis en distintas regiones del país

Panamá refuerza la vigilancia de cuatro enfermedades como parte de un plan para eliminar 30 patologías

Al menos 12 personas han perdido la vida en los primeros cuatro días del feriado agostino en El Salvador

Protección Civil dijo que la cifra bajó 25% frente al año pasado, con 208 accidentes de tránsito y más detenidos por conducción peligrosa

Al menos 12 personas han perdido la vida en los primeros cuatro días del feriado agostino en El Salvador

TECNO

Así luciría Windows 7 si incorporara IA y un renovado menú Inicio

Así luciría Windows 7 si incorporara IA y un renovado menú Inicio

Burlan controles de Steam y roban criptomonedas a miles de gamers en el mundo

Qué es la “Rappi Mafia” y cómo impulsa startups en América Latina: desde energía hasta ciberseguridad

Dow Jones Best-in-Class: top 4 de las empresas tecnológicas de computadoras, Acer volvió

Así es el cable submarino de Google que cruza el Atlántico para unir Europa y Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

Molly Ringwald revela el papel que rechazó y terminó catapultando a la fama internacional a Demi Moore

Molly Ringwald revela el papel que rechazó y terminó catapultando a la fama internacional a Demi Moore

El mensaje de la familia de Perez Hilton después de la crisis que conmocionó a sus seguidores en TikTok

Brandon Flowers, vocalista de The Killers, revela sus planes de renunciar a la música: “Pienso cuánto tiempo más quiero hacer esto”

Quién es quién en “Moria”, la serie argentina que llega en agosto

Alice Oseman sobre el final de Heartstopper: "No creo que le diga un adiós definitivo"

MUNDO

Estados Unidos y el Reino Unido ratificaron su compromiso con la seguridad en Ormuz y que Irán no obtenga armas nucleares

Estados Unidos y el Reino Unido ratificaron su compromiso con la seguridad en Ormuz y que Irán no obtenga armas nucleares

El avance de los misiles balísticos rusos: cómo superaron las defensas de Ucrania y provocaron una nueva escalada en la guerra

El Dow Jones marcó un nuevo máximo histórico en un día mixto para Wall Street

Corea del Norte despliega una unidad de misiles balísticos en Rusia para atacar Ucrania

La ex primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, regresará al país pese a la sentencia de muerte