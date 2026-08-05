Desapariciones de adolescentes en Nicaragua inquietan a Masaya y Estelí, mientras cuatro familias siguen esperando señales concretas

Cuatro retratos a acuarela muestran a jóvenes nicaragüenses desaparecidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Tatiana Johaira Carballo, de 12 años, salió a comprar comida el 28 de julio en el barrio Santa Isabel de Masaya y no volvió. Su caso es el más reciente de una serie de al menos cuatro desapariciones de adolescentes informadas en Nicaragua en los últimos días, en los departamentos de Masaya y Estelí, sin avances públicos en las investigaciones.

El padre de la niña, Luis Carballo, activó una alerta ciudadana y pidió apoyo para encontrarla. Ese día, Tatiana vestía un pantalón azul y una blusa rosada. Fue vista por última vez en el parque central de Masaya, según Radio La Primerísima.

PUBLICIDAD

Los cuatro casos que alarman a las familias

La menor no es la única. Michell Hernández Ramos, también de 16 años, está desaparecida desde el 18 de julio en el municipio de Condega, en el departamento de Estelí, según destaca el periódico 100% Noticias.

La última vez que fue vista estaba en el empalme Potrerillo. Su familia interpuso la denuncia ante la Policía Nacional, pero el colectivo feminista Las Venancias advirtió que “no hay pistas sobre su paradero”.

Melissa Vanessa Flores Aguilera, de 16 años, salió de su vivienda en el barrio Belén de la ciudad de Estelí para ir a clases y no regresó. Su madre, Reyna Margarita Aguilera, presentó la denuncia correspondiente y mantiene abierta la búsqueda. Los números habilitados para dar información sobre su paradero son 8227-0374 y 8919-1090.

PUBLICIDAD

El cuarto caso es el de Isabel Carolina Jarquín, desaparecida desde la tarde del 31 de julio en el municipio de La Concepción, en Masaya.

Había salido de su casa para inscribirse en un centro tecnológico. Alrededor de las 17:30, llamó a su padre para avisarle que volvía. Nunca llegó. Su familia habilitó el número 7624-1052 para recibir información.

Las cuatro alertas fueron difundidas por Las Venancias, un colectivo feminista que opera como red de alerta ante la ausencia de respuestas oficiales rápidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La respuesta institucional y el papel de los colectivos

Las cuatro alertas fueron difundidas por Las Venancias, un colectivo feminista que opera como red de alerta ante la ausencia de respuestas oficiales rápidas. La organización retomó información de TV Estelí Canal y Radio La Primerísima para amplificar los llamados de las familias.

PUBLICIDAD

Según datos del blog especializado La Lupa Feminista, 46 de cada 100 casos de femicidio registrados en el país entre 2018 y 2024 no tienen ningún registro en el sistema judicial.

De los 360 casos verificados en ese período, 95 corresponden a víctimas y agresores plenamente identificados sin que se haya iniciado un proceso penal.

Un contexto de violencia contra mujeres y niñas

Las desapariciones ocurren en un país donde la violencia de género opera con escasa rendición de cuentas. Entre enero y abril de 2026 ya se registraban siete femicidios, según La Lupa Feminista. En todos los casos documentados, los agresores eran parejas o conocidos de las víctimas.

PUBLICIDAD

Una mujer cabizbaja se encuentra de pie mientras una figura masculina sombría la abraza por la espalda con un gesto opresivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU publicado en junio de 2026 concluyó que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha cometido crímenes de lesa humanidad con dimensión de género desde 2018.

El documento señala que al menos 988 mujeres fueron detenidas arbitrariamente en el país entre abril de 2018 y abril de 2026.

En ese contexto, la búsqueda de Tatiana, Michell, Melissa e Isabel recae en gran medida sobre sus familias y sobre redes civiles como Las Venancias, sin información oficial sobre el estado de las investigaciones.