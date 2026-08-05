Cinco trabajadores hondureños resultan heridos tras quedar soterrados por un derrumbe en Roatán

Cinco trabajadores resultaron heridos durante un derrumbe registrado en West Bay, Roatán. (FOTO: Roatán Informativo)

Guardar

Cinco trabajadores resultaron heridos después de quedar parcialmente soterrados por un derrumbe ocurrido en una construcción del sector de West Bay, Roatán, en el Caribe de Honduras. Los afectados fueron rescatados y trasladados a centros asistenciales.

La emergencia ocurrió la mañana de este miércoles en West Bay, uno de los sectores turísticos de la isla de Roatán, en el departamento de Islas de la Bahía, mientras un grupo de obreros realizaba trabajos en una construcción.

El teniente del Cuerpo de Bomberos, Wilmer Guerrero, informó que la alerta ingresó al Sistema Nacional de Emergencias 911 aproximadamente a las 10:30 de la mañana, lo que provocó la movilización inmediata de los equipos de rescate.

PUBLICIDAD

Doce personas se encontraban en la construcción

Los bomberos desplazaron hacia la zona un camión, una ambulancia y un vehículo de apoyo, además de seis miembros del organismo de socorro para atender la emergencia.

Al llegar al lugar, los rescatistas comprobaron que el derrumbe había sorprendido a 12 trabajadores que se encontraban realizando diferentes labores dentro de la construcción.

Cinco de ellos quedaron soterrados hasta aproximadamente la mitad del cuerpo. Antes de la llegada de los organismos de emergencia, los propios compañeros de las víctimas lograron liberar a cuatro trabajadores.

Sin embargo, un quinto obrero permanecía atrapado, por lo que los bomberos comenzaron las labores necesarias para retirarlo de manera segura mientras, simultáneamente, evaluaban las condiciones de los demás afectados.

PUBLICIDAD

Cinco obreros quedaron parcialmente soterrados como consecuencia del incidente. (FOTO: Roatán Informativo)

Bomberos rescataron al último trabajador atrapado

Los equipos de emergencia lograron finalmente liberar al trabajador que permanecía soterrado y posteriormente coordinaron su traslado hacia un centro asistencial.

Los lesionados fueron identificados como Moisés Chirinos, de 19 años; Gerardo Trak, de 16; Germán Morales, de 36; Gerson Montero, de 17; y Jeffrey Hernández, de 25 años.

Los primeros cuatro fueron trasladados en una ambulancia del Cuerpo de Bomberos, mientras que Hernández fue movilizado por personal de la Cruz Roja Hondureña para recibir atención médica.

El teniente Wilmer Guerrero informó que ninguno de los cinco trabajadores se encuentra en peligro como consecuencia del incidente.

Según el reporte proporcionado por el oficial, dos de los afectados presentaban lesiones leves, mientras que los demás permanecían bajo evaluación médica para descartar otras complicaciones derivadas del derrumbe.

PUBLICIDAD

La rápida intervención de los compañeros de los obreros permitió que cuatro de ellos fueran liberados antes de la llegada de los equipos especializados, mientras los organismos de socorro concentraron sus esfuerzos en rescatar al último trabajador atrapado.

Doce personas se encontraban trabajando en la construcción cuando ocurrió el derrumbe. (FOTO: Roatán Informativo)

Varias instituciones participaron en la emergencia

En el operativo también participaron miembros de la Policía Municipal, quienes colaboraron para movilizar a los trabajadores lesionados desde el punto donde ocurrió el derrumbe hasta las ambulancias.

Personal de la Cruz Roja Hondureña brindó apoyo durante la evacuación y atención prehospitalaria de los afectados, en coordinación con los miembros del Cuerpo de Bomberos desplegados en la zona.

Hasta el momento no se han divulgado detalles sobre qué provocó el derrumbe ni sobre las condiciones de la construcción donde ocurrió el accidente.

El reporte de los organismos de socorro se concentró en las labores de rescate y en la condición de los cinco afectados, quienes lograron ser evacuados con vida y, de acuerdo con los bomberos, se encuentran fuera de peligro.

PUBLICIDAD