Hondureño fue deportado a Senegal tras estar bajo custodia migratoria en Estados Unidos, según familiares

Un hombre deportado envuelto en la bandera de Honduras se sitúa frente a un mapa de Senegal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El hondureño Brayan Omar Sánchez Servellón habría sido deportado a Senegal después de permanecer bajo custodia migratoria en Estados Unidos, y su familia pidió a las autoridades de ambos países que confirmen oficialmente su paradero, expliquen cómo ocurrió el traslado y activen la asistencia consular.

Según Centroamérica 360, los parientes del migrante aseguraron que fue enviado hace un día al país africano junto con otros extranjeros que habrían sido trasladados fuera del continente americano. Hasta ahora, no se ha confirmado si permanecerá en Senegal o si será enviado después a otro destino dentro del proceso migratorio.

La familia indicó que Sánchez Servellón estaba detenido en el Centro de Detención Prairieland, en Texas, antes de su presunta deportación. También sostuvo que no conoce las condiciones en las que se realizó el traslado.

PUBLICIDAD

No existe, por ahora, una comunicación pública de las autoridades estadounidenses ni hondureñas que confirme las circunstancias de la salida de Sánchez Servellón de territorio estadounidense ni su situación actual en Senegal.

Los relatos de quienes vuelven tras años lejos revelan el reto de adaptarse y buscar sentido a una nueva vida. (Cortesía)

De acuerdo con La Prensa, el hondureño residía en Miami antes de su detención. Sus familiares solicitaron a las autoridades de Estados Unidos y Honduras información clara sobre su paradero y la verificación de la asistencia consular que le corresponde como ciudadano hondureño en el extranjero.

La denuncia familiar también incluye un testimonio atribuido al propio Sánchez Servellón tras su llegada a Senegal. En ese mensaje afirmó: “Me pasó una tragedia, me trajeron secuestrado junto con otros emigrantes más a África; es una injusticia que nos trajeran para acá. Ahora Migración está extorsionando a la gente, te ponen a firmar a la fuerza, es horrible, se sufre, te golpean, aguantas hambre, desvelos, es algo delicado”.

PUBLICIDAD

El diario precisó que esas denuncias sobre presuntos abusos e irregularidades en el procedimiento no han sido confirmadas por autoridades estadounidenses. Tampoco se han difundido documentos o comunicados oficiales que expliquen el proceso que habría derivado en su llegada al país africano.

La policía de migración colaboró para garantizar la custodia y seguridad del detenido antes de formalizar su deportación. Crédito: Presidencia de la República

El caso se conoció en medio de denuncias sobre traslados de hondureños a África

La información sobre la presunta deportación surgió después de que Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, denunciara que hondureños están siendo deportados desde Estados Unidos hacia África y pidiera a las autoridades hondureñas intervenir, según la publicación hondureña.

Proceso.hn informó que la familia de Sánchez Servellón solicitó este fin de semana el apoyo de las autoridades de Honduras y Estados Unidos para esclarecer su paradero. Sus allegados también reclamaron conocer en qué circunstancias se habría ejecutado la deportación y cuál es el estado actual del connacional.

PUBLICIDAD

Los familiares pidieron que el caso reciba atención pública para facilitar el seguimiento de su situación y reclamaron una comunicación oportuna con la familia. Además, reiteraron que se garantice el respeto de sus derechos humanos durante el proceso migratorio y que reciba la protección consular prevista para ciudadanos hondureños en el extranjero.