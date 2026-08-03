Declaran Alerta Amarilla en el Caribe Norte y Turrialba ante el aumento de lluvias en Costa Rica

Costa Rica activó Alerta Amarilla en el Caribe Norte y en Turrialba por el aumento de lluvias asociado a la Onda Tropical Número 28. (Cortesía: Municipalidad de Turrialba)

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La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) de Costa Rica activó este domingo la Alerta Amarilla para el Caribe Norte y el cantón de Turrialba, mientras que diversas regiones del país se encuentran bajo Alerta Verde, tras el pronóstico de un aumento considerable de las lluvias en las próximas horas.

Esta decisión responde a la combinación de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) y el paso de la Onda Tropical Número 28, que, según la entidad, incrementará la inestabilidad atmosférica durante la noche de este domingo y la madrugada del lunes. El anuncio incluye un llamado de atención a la población de las zonas afectadas, instando a la vigilancia y a reportar cualquier emergencia al 9-1-1.

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La CNE detalló que la Alerta Amarilla rige para los cantones de Pococí, Guácimo, Siquirres y Matina en el Caribe Norte, así como para Turrialba. Por su parte, la Alerta Verde se extiende al Caribe Sur (Limón, Talamanca), la Zona Norte (Sarapiquí, San Carlos, Río Cuarto, Los Chiles, Guatuso y Upala), y el Pacífico Sur (Pérez Zeledón, Buenos Aires, Osa, Golfito, Puerto Jiménez, Corredores y Coto Brus).

La Alerta Amarilla alcanza a Pococí, Guácimo, Siquirres, Matina y Turrialba, mientras la Alerta Verde sigue activa en el Caribe Sur, la Zona Norte y el Pacífico Sur. (Cortesía: Comisión Nacional de Emergencias)

La entidad señaló que el nivel de saturación en algunas cuencas del país supera el 90 %, lo que incrementa la vulnerabilidad a inundaciones y desbordamientos de ríos.

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Según la Comisión Nacional de Emergencias, “las comunidades de estas regiones deben permanecer atentas ante cambios en el entorno”, advirtiendo que el riesgo se mantiene elevado debido a la persistencia de suelos saturados y lluvias acumuladas durante los últimos días.

Pronóstico meteorológico: impacto de la Onda Tropical Número 28

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que la Onda Tropical Número 28 cruzará el territorio tico la madrugada del lunes 3 de agosto de 2026. El fenómeno reforzará la ZCIT en el océano Pacífico cercano a Costa Rica, lo que generará condiciones propicias para precipitaciones tanto en el Caribe como en el Pacífico.

Las expectativas para la madrugada incluyen lluvias en ambas costas y en las llanuras del Caribe Norte y la Zona Norte. Durante la tarde, se prevén precipitaciones dispersas de intensidad moderada y tormentas eléctricas en la costa del Pacífico y en las montañas al oeste del Valle Central. Por la noche, las lluvias se extenderán hacia la costa del Pacífico Sur. Los acumulados de agua oscilarán entre 20 y 40 milímetros, con máximos de hasta 100 milímetros en el Pacífico Sur.

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El IMN enfatizó la importancia de prestar atención en los sectores montañosos del Caribe y el Pacífico Sur. “La saturación del suelo supera el 90 % en algunas cuencas, lo que aumenta el riesgo de desbordamientos”, advirtió en su reporte el meteorólogo Juan Diego Naranjo Díaz.

El pronóstico oficial prevé acumulados de entre 20 y 40 milímetros y máximos de hasta 100 milímetros en el Pacífico Sur. (Cortesía: Instituto Meteorológico Nacional)

Recomendaciones y medidas de precaución

Ante la situación, tanto la CNE como el IMN recomiendan a la población tomar precauciones en áreas propensas a inundaciones, especialmente en Turrialba y Matina, donde ya se han registrado anegamientos puntuales. Se aconseja evitar cruzar ríos, quebradas o zonas inundadas y prestar atención a la posible saturación de sistemas de alcantarillado.

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En caso de tormenta eléctrica o ráfagas de viento cercanas a nubes de tormenta, se sugiere buscar refugio en sitios seguros. Las ráfagas podrían alcanzar hasta 80 kilómetros por hora en casos aislados, con riesgo de caída de ramas de árboles, cables eléctricos y otros objetos, según el IMN.

El organismo también llamó a la prevención en las partes montañosas del país y en Guanacaste, especialmente en parques nacionales y zonas volcánicas, por el potencial impacto de los vientos.