El Secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, llama en Guatemala a combatir la desigualdad y la corrupción

Pietro Parolin llamó en Guatemala a combatir las injusticias causadas por la desigualdad y la corrupción durante una misa en la Catedral Metropolitana. (DCA)

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El secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, llamó este domingo Guatemala a combatir las injusticias causadas por las desigualdades y la corrupción durante una misa en la Catedral Metropolitana.

Parolin acudió a Guatemala durante una visita marcada por la conmemoración de los 90 años de relaciones diplomáticas entre el Vaticano y la República de Guatemala.

Su presencia en el país inició con una Santa Misa oficiada en la Catedral Metropolitana, donde estuvieron presentes el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo, la vicepresidenta Karin Herrera y otros funcionarios del Estado.

Al inicio de su mensaje, el secretario de Estado dijo que llevaba “el afectuoso saludo” del Papa León XIV y su “paternal bendición” para el pueblo guatemalteco.

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Parolin centró su reflexión en la obligación cristiana de responder al sufrimiento ajeno. Dijo que el mandato evangélico “Denles ustedes de comer” sigue vigente frente a la pobreza, la soledad, la injusticia y el sufrimiento, que a menudo son consecuencia de la corrupción.

“Esta realidad humana es donde la Iglesia encuentra su verdadera vocación: Llevar el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía a los hombres y mujeres de todos los tiempos y lugares, siguiendo el mandato: ‘Denles ustedes de comer’... La invitación exigente de Dios nos apremia a no permanecer indiferentes ante las necesidades de nuestros semejantes... Frente a las necesidades del mundo: la pobreza, la soledad, la injusticia, el sufrimiento, a menudo consecuencia de la corrupción... Jesús nos invita a hacer lo que podemos”, manifestó durante su mensaje eclesiástico.

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La visita de Pietro Parolin a Guatemala conmemora los 90 años de relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y la República de Guatemala. Durante su presencia en el país, ofreció una Santa Misa en la Catedral Metropolitana donde llamó a combatir la corrupción y las desigualdades. (Captura de Video)

A partir de esa idea, afirmó que incluso lo poco que una persona puede ofrecer —su tiempo, sus capacidades, su generosidad o sus limitaciones— puede multiplicarse en beneficio de muchos. “Es necesario combatir la desigualdad”, subrayó.

La visita coincide con la conmemoración de 90 años de vínculos diplomáticos

El cardenal explicó que su presencia en el país responde a dos conmemoraciones: los 90 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y Guatemala y los 400 años del nacimiento del hermano Pedro. Añadió que esos vínculos nacen de una diplomacia que el Papa entiende no como un acto político, sino como una expresión de la catolicidad de la Iglesia al servicio de la humanidad.

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“Se podría decir que el amor de Dios está también en el origen de las relaciones diplomáticas que la Santa Sede teje entre los pueblos, así como sucedió entre la Santa Sede y Guatemala hace ahora 90 años”, expresó Parolin. En la misma línea, afirmó que la misión de la Iglesia no busca privilegios, sino intensificar su acción evangélica y pastoral.

La visita de Pietro Parolin a Guatemala conmemora los 90 años de relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y la República de Guatemala. (DCA)

El viaje comenzó el sábado 1 de agosto, cuando Parolin fue recibido en el Aeropuerto Internacional La Aurora por la vicecanciller María Luisa Ramírez, en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Vaticano también prepara la beatificación de Augusto Rafael Ramírez Monasterio

La visita incluye además preparativos para la beatificación del fraile franciscano Augusto Rafael Ramírez Monasterio, informó la Conferencia Episcopal de Guatemala. El proceso fue autorizado por el papa León XIV el 22 de enero de este año, después de que obispos guatemaltecos entregaran a Juan Pablo II un listado de mártires para su consideración.

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El portal de noticias del Vaticano, citado por la publicación, señala que Ramírez Monasterio fue en 1978 guardián y párroco de San Francisco el Grande, en Antigua Guatemala, y que se dedicó a la vida pastoral de la parroquia y a los pobres e indefensos en medio de la guerra civil. Fue capturado por militares y sometido nuevamente a torturas antes de su asesinato, ocurrido el 7 de noviembre de 1983 en el puente El Incienso del anillo Periférico, de la Ciudad de Guatemala.

Durante la misa, Parolin también mencionó a quienes entregaron su vida por Cristo y citó entre ellos al beato Tullio Maruzzo y a fray Augusto Rafael. En ese marco, sostuvo que la Iglesia está llamada a no cerrar ningún camino que pueda conducir a una sociedad más justa, fraterna y solidaria, y a romper las dinámicas del desprecio, la indiferencia y las injusticias provocadas por la desigualdad y la corrupción.

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Bernardo Arévalo, Karin Herrera y otros funcionarios asistieron a la homilía en la que Parolin transmitió el saludo y la bendición del papa León XIV. (DCA)

El secretario de Estado añadió que hace falta una fidelidad renovada al Evangelio y al cerrar su intervención, aseguró que Guatemala “podrá contar siempre con la colaboración y el compromiso de la Santa Sede” para que cada habitante del país pueda vivir en libertad y trabajar por la paz.

Agenda

Además de la Santa Misa, el Cardenal prevé, la Secretaría de Estado del Vaticano informó que Parolin realizará las siguientes actividades:

Visita al hogar de ancianos Madre Teresa de Calcuta

Asistencia al Santuario del Santo Hermano Pedro: en la ciudad de Antigua Guatemala para conocer los preparativos para la beatificación del Padre Ramírez Monasterio que se llevará a cabo el 7 de noviembre de 2026.

Lunes 3 de agosto

Reunión con el presidente de Guatemala Bernardo Arévalo

Reunión con representantes del pueblo indígena

Reunión con el Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Ramiro Martínez

Reunión con el Cuerpo Diplomático

Martes 4 de agosto

Encuentro con obispos y sacerdotes, que se llevará a cabo del 3 al 5 de agosto.

Celebración eucarística en el Santuario Arquidiocesano de Adoración Perpetua, ubicado en el municipio de Mixco.