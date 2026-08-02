Un muerto y tres heridos al chocar un colectivo de turismo y un auto en Mendoza

El conductor del Volkswagen Bora falleció en el lugar a raíz de las lesiones sufridas en la colisión (X)

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Un hombre murió este domingo por la mañana y otras tres personas resultaron heridas —dos de las cuales fueron hospitalizadas— al chocar un automóvil y un colectivo con turistas en el Acceso Sur de Godoy Cruz, ciudad del Gran Mendoza.

El impacto ocurrió poco antes de las 7.35 de hoy y la víctima perdió la vida en el lugar del siniestro.

El vehículo involucrado era un Volkswagen Bora que circulaba de norte a sur por el Acceso Sur, a la altura de Rodríguez Peña, cuando embistió desde atrás al colectivo. La unidad de transporte se dirigía hacia Alta Montaña al momento del impacto. Según las primeras actuaciones policiales, el conductor del automóvil murió a raíz de las graves lesiones que sufrió en la colisión.

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Los otros dos ocupantes del vehículo menor, que quedó completamente destruido, sufrieron heridas de consideración. Una joven de 20 años que viajaba como acompañante presentó politraumatismos y fue trasladada al Hospital Lagomaggiore.

El otro pasajero se encontraba inconsciente a la llegada del personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC); tras recibir las primeras asistencias en el lugar, fue derivado al Hospital Central para una atención de mayor complejidad.

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La Oficina Fiscal tomó a su cargo la investigación para determinar las causas del choque y las responsabilidades del hecho (x.com/@MATIPASCUALETTI)

Dentro del colectivo también hubo una persona afectada. Se trata de una pasajera de la unidad que sufrió una cervicalgia —contractura o dolor cervical— como consecuencia del impacto y recibió atención médica en el lugar del accidente, aunque su estado no requirió internación ni traslado a ningún centro de salud.

Según informó el medio local Mendoza Post, el llamado al 911 que alertó sobre la colisión llegó minutos antes de las 7.35. Al arribo de los equipos de emergencia, el panorama era el de un choque grave: el automóvil había impactado de lleno contra la parte trasera del colectivo, con consecuencias letales para quien estaba al volante.

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Personal de la Policía Vial tomó a su cargo el ordenamiento del tránsito mientras se desarrollaban la asistencia a los afectados y luego las pericias en la calzada para determinar las circunstancias exactas en que se produjo el siniestro.

La investigación del caso quedó en manos de la Oficina Fiscal correspondiente, que deberá establecer las causas del choque y las responsabilidades que pudieran derivarse del hecho.

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Tres brutales accidentes en la “Ruta de la Muerte”, en Corrientes

Tres brutales accidentes en la “Ruta de la Muerte” dejaron cuatro víctimas fatales y varios heridos en Corrientes

En las últimas horas también se produjeron otros tres brutales accidentes de tránsito en la provincia de Corrientes, que dejaron cuatro muertos y varios heridos. Todos ocurrieron en la traza de la Ruta Nacional 14 que corre entre las localidades de Alvear y Gobernador Virasoro, con un total de 140 kilómetros entre ambos puntos.

El primero ocurrió en el kilómetro 627 de la traza nacional a la altura de la localidad de Alvear. Llegando a una curva, un auto realizó una maniobra temeraria, se cruzó de carril y provocó el choque entre dos camiones, que terminó con uno de estos vehículos volcados.

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El segundo siniestro tuvo lugar en la jurisdicción del paraje Desiderio Sosa, a 35 kilómetros de Santo Tomé. Allí, un auto impactó de frente contra un camión y provocó la muerte de dos personas que viajaban en el vehículo de menor tamaño.

El tercer siniestro ocurrió durante la madrugada de este domingo en cercanías del Parque San Alonso, dentro de la jurisdicción de la Comisaría Tercera de Gobernador Virasoro. A las 2:35, una motocicleta y una camioneta colisionaron de manera frontal sobre el corredor vial, con un saldo de dos personas muertas en el acto.

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Los tres siniestros se produjeron en una traza que conductores y vecinos de la región señalan de forma recurrente por sus condiciones de infraestructura: baches, falta de mantenimiento y deficiencias en la calzada que la han convertido en uno de los caminos con mayor siniestralidad del país. El tramo entre Alvear y Gobernador Virasoro es conocido popularmente como la “ruta de la muerte”.