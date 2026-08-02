Detuvieron a un “bicidealer” boliviano con antecedentes en la Villa 31: llevaba más de 230 dosis de droga listas para vender

El procedimiento fue llevado a cabo sobre la calle Aymara al 1000

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La Policía de la Ciudad detuvo en la Villa 31, en el barrio porteño de Retiro, a un hombre de 29 años, de nacionalidad boliviana, que utilizaba una bicicleta para distribuir droga. Durante el operativo, los agentes secuestraron más de 230 dosis de cocaína y marihuana listas para la venta. Fuentes policiales confirmaron a Infobae que el detenido tenía antecedentes por tenencia y comercialización de estupefacientes.

El procedimiento comenzó cuando personal de la División Táctica de Pacificación del Barrio 31, que patrullaba la calle Aymara al 1000, observó al sospechoso circulando en bicicleta con una actitud sospechosa.

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Al notar la presencia de los efectivos, el sujeto se dio a la fuga. Sin embargo, fue alcanzado por los agentes, quienes procedieron a requisarlo en presencia de testigos.

Durante la revisión, los policías hallaron 71 envoltorios de marihuana, con un peso total de 327 gramos, y 165 dosis de cocaína, equivalentes a 85 gramos, todo preparado y fraccionado para su comercialización. Además, le secuestraron el teléfono celular y la bicicleta que utilizaba para realizar las entregas.

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Los agentes hallaron 71 envoltorios de marihuana y 165 dosis de cocaína

Fuentes del caso señalaron que, al verificar los datos personales del aprehendido, comprobaron que contaba con antecedentes por venta y tenencia de drogas en 2020, 2021 y 2026.

La Policía incautó el teléfono celular del aprehendido

La causa quedó en manos de la Unidad de Flagrancia Este, a cargo de Santiago Almeyda, que dispuso la detención del imputado y el secuestro de la droga, el celular y la bicicleta. Se iniciaron actuaciones judiciales por infracción a la Ley 23.737.

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Los oficiales secuestraron 412 gramos de droga

El mes pasado, la Policía de la Ciudad llevó a cabo otros dos operativos contra el narcotráfico. La semana pasada, detuvieron a dos ciudadanos peruanos que transportaban más de un kilo de cocaína en un taxi con irregularidades en avenida Independencia al 1500, barrio de San Cristóbal.

El operativo se activó cuando los agentes detectaron un Volkswagen Suran sin taxímetro, vidrios polarizados y patentes adulteradas. Al inspeccionar el vehículo, los efectivos hallaron un bolso con un paquete compacto de 1,05 kilos de cocaína debajo del asiento del conductor. Los dos ocupantes, de 40 y 28 años, fueron arrestados y el caso quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5.

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A comienzos de julio, los oficiales desmantelaron un búnker narco en el Barrio 15 de Villa Lugano tras observar una maniobra de venta de drogas. Tres mujeres —una chilena y otra con antecedentes por comercialización— fueron detenidas tras intentar ocultar droga y dinero en una vivienda. Los agentes secuestraron más de medio millón de pesos, dólares, pasta base, cocaína, marihuana, Tusi, celulares y balanzas de precisión. La Unidad de Flagrancia Sur intervino en la causa y dispuso la consigna policial en el inmueble mientras las sospechosas enfrentan cargos por infracción a la Ley 23.737.