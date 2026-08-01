Alejandro Garnacho y Santiago Castro debutaron en sus nuevos clubes: los goles argentinos en los amistosos

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El Aston Villa inició su preparación para la temporada 2026/27 con una victoria en Yakarta. El equipo inglés venció por 3-1 al combinado de estrellas de la liga de Indonesia, en un encuentro donde las miradas se posaron tanto en los nombres conocidos como en los recién llegados.

La presencia de Alejandro Garnacho con la camiseta de los Villanos fue uno de los puntos destacados de la jornada. El delantero argentino, que arribó procedente del Chelsea en condición de préstamo con opción de compra obligatoria, debutó y completó la primera mitad del partido. A sus 22 años, el ex atacante de Manchester United encara un nuevo desafío en su carrera, con la expectativa de consolidarse en la Premier League tras una etapa de altibajos en Londres.

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Alejandro Garnacho registró su estreno con los Villanos en la gira asiática (REUTERS/Willy Kurniawan)

Mientras tanto, el marplatense Emiliano Buendía se encargó de abrir el marcador para el conjunto dirigido por Unai Emery. A los 3 minutos, el mediocampista argentino apareció en el área rival y, sin titubeos, definió de primera para poner en ventaja a su equipo. Con este tanto reafirma el buen momento que atraviesa, luego de haber sido pieza clave en la conquista reciente de la Europa League y en la clasificación a la próxima edición de la Champions League.

El Aston Villa mostró desde el inicio una superioridad clara y, antes de que terminara la primera parte, Ross Barkley amplió la diferencia con una jugada que dejó sin opciones al arquero local. Ya en el complemento, el entrenador español decidió modificar casi toda la alineación, realizando diez cambios para dar rodaje a la mayoría de sus futbolistas. Brian Madjo aprovechó la renovación del equipo y selló el resultado con el tercer tanto para los ingleses.

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A la espera del Dibu Martínez, Emiliano Buendía fue determinante en el ataque (REUTERS/Willy Kurniawan)

La reacción del combinado indonesio se tradujo en un gol que maquilló el marcador final, pero no alteró el dominio general de los visitantes. El amistoso sirvió como ensayo para Emery, quien busca alternativas tácticas y observa el desempeño de nuevas incorporaciones y jóvenes valores antes del inicio oficial de la competencia.

Mientras el equipo suma minutos en Asia, el club permanece a la espera del regreso de Emiliano Dibu Martínez, quien disfruta de sus vacaciones en Mar del Plata tras disputar el Mundial 2026. El arquero argentino aún no se reincorporó a los entrenamientos y su futuro se encuentra en pleno proceso de negociación. La Juventus ha iniciado conversaciones con el Aston Villa con la intención de sumar al Dibu a sus filas, pero la primera oferta fue considerada insuficiente por la dirigencia inglesa.

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El próximo compromiso será el 4 de agosto ante el Pathum United en Tailandia. Tres días después, el conjunto británico medirá fuerzas con el Bayern Múnich en Hong Kong. Finalmente, la mirada está puesta en el gran duelo del 12 de agosto: la Supercopa de Europa frente al PSG, un partido que marcará el primer gran reto de la temporada para los dirigidos por Emery.

Mientras tanto, otra historia con acento argentino se desarrolló en Italia. La Roma vivió el estreno de Santiago Castro, flamante refuerzo procedente del Bologna, en un amistoso que terminó con derrota por 4-1 ante el Cardiff City, conjunto de la segunda categoría inglesa. El joven delantero, que llegó en una operación valuada en 40 millones de dólares más variables, estuvo en el campo durante 66 minutos, fue amonestado y dispuso de una ocasión clara para marcar, aunque no logró concretarla.

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El técnico Gian Piero Gasperini apostó por un tridente ofensivo netamente argentino, alineando a Castro junto a Paulo Dybala y Matías Soulé. La Joya, siempre protagonista en la ofensiva, fue quien anotó el único tanto de la Loba tras una asistencia precisa de Soulé. No obstante, el cordobés desperdició un penal en la primera mitad, cuando el marcador ya era adverso para los italianos.

Santiago Castro disputó sus primeros minutos con la Roma en la derrota ante el Cardiff City (Reuters/Paul Childs)

La actuación de la Roma volvió a dejar dudas colectivas. El equipo, que venía de empatar 3-3 ante el Cannes tras dejar escapar una ventaja de tres goles, no logra encontrar la solidez buscada en el arranque de la pretemporada. La expectativa por la participación en la próxima Champions League añade presión a un inicio con más incógnitas que certezas.

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Soulé fue el futbolista que más minutos sumó en el encuentro, con 81, mientras que Dybala disputó 71 y Castro, 66. La Roma disputará su siguiente amistoso el 4 de agosto ante el Newport County, con la meta de corregir errores y afinar el funcionamiento colectivo de cara al debut oficial de la temporada.

El ex River Plate picó el penal en el duelo contra el Inter de Italia

Por fuera de los amistosos de equipos ingleses e italianos, la pretemporada dejó otra imagen que llamó la atención: Claudio Diablito Echeverri, sorprendió al ejecutar un penal con una definición sutil y arriesgada en el amistoso que enfrentó al Manchester City contra el Inter de Milán en Hong Kong. Aunque el equipo inglés perdió la serie por 3-1, el mediocampista fue el único de su equipo en convertir su remate, mostrando temple y creatividad.

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El Manchester City continuará su gira asiática con dos encuentros más: el primero ante un combinado de estrellas de la K-League de Corea del Sur y el segundo frente al Atlético de Madrid, ambos compromisos de alto nivel que servirán para seguir evaluando el plantel ahora dirigido por Enzo Maresca.