Reforma del Banco Central: el oficialismo confía en tener los votos para aprobar el proyecto en Diputados

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El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, respaldó hoy el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central enviado al Congreso por el presidente Javier Milei, y aseguró que un “sector importante” de la política acompañará la iniciativa, a pesar del posible rechazo del kirchnerismo y la izquierda.

“Argumentos no queda ninguno a favor de sostener el Banco Central tal como ha estado funcionando, que ha estado al servicio de los políticos de turno", planteó Menem en diálogo con Infobae a las 9. El titular de la Cámara Baja remarcó que la creación del BCRA, en 1935, marcó un punto de inflexión en la historia monetaria del país: antes de su fundación, la Argentina registraba una inflación del 0,9% anual; en los diez años posteriores, ese índice trepó a cerca del 6% anual, lo que implicó que los trabajadores perdieran la mitad de su poder adquisitivo sin que los salarios se actualizaran.

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Menem enumeró los episodios que, a su juicio, ilustran el daño causado por la intervención política sobre la autoridad monetaria. Mencionó la salida de la convertibilidad, cuando el Estado “le manoteó 15.000 millones de dólares a la gente” —equivalentes, según su estimación, a 30.000 millones de dólares actuales—, y la creación del Fondo del Bicentenario durante la gestión de Cristina Kirchner, que significó la extracción de otros 10.000 millones de dólares del BCRA. También apuntó contra la reforma de la Carta Orgánica impulsada en 2012, que amplió los objetivos de la entidad y flexibilizó el financiamiento al Tesoro.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem

Sobre el trámite legislativo, el presidente de Diputados señaló que el oficialismo cuenta con 95 legisladores propios y necesita 34 más para alcanzar el quórum. “Creo que un sector importante de la política nos va a acompañar”, afirmó, y adelantó que prevé reuniones con jefes de bloque para acordar una sesión en la que se trate la reforma del BCRA junto con otros proyectos. El oficialismo evalúa realizarla el 19 o el 26 de agosto, o bien convocar a una única sesión de mayor envergadura.

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Uno de los puntos que Menem subrayó como más trascendente del proyecto es el mecanismo de remoción de las autoridades del Banco Central. La iniciativa establece que para desplazar al presidente y a los directores de la entidad se requerirá el respaldo de dos tercios de ambas cámaras del Congreso, en lugar de la mayoría simple vigente. “Si quieren llevarse puesto al Banco Central y su independencia, van a tener que dejar pegados los dedos todos y demostrarle a la sociedad que no quieren tener un Banco Central independiente”, graficó.

Consultado sobre el proyecto de “grillete fiscal” —que introduciría la figura del shutdown o cierre parcial del Estado ante un déficit fiscal prolongado—, Menem explicó que se trata de una ley complementaria a la reforma del BCRA, aunque aclaró que aún no hay fecha definida para su presentación. Según el esquema anunciado por Milei, si el resultado fiscal permanece en desequilibrio durante varios meses consecutivos y el Congreso no lo corrige, se paralizarían las actividades no esenciales del Estado y los miembros del Poder Ejecutivo y el Legislativo dejarían de percibir sus salarios.

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El fuerte mensaje de Diego Santilli contra Victoria Villarruel

Menem reconoció que aplicar esa medida a los legisladores plantea dificultades constitucionales por tratarse de otro poder del Estado, aunque la consideró una señal política válida.

Respecto de los dichos de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien cuestionó en redes sociales al presidente Milei con expresiones de “preocupación por su estado”, Menem optó por no confrontar. “Lo que diga la vicepresidenta es irrelevante. Tiene otra agenda, no es la agenda que votó la gente en noviembre del 23”, respondió, y zanjó el tema con una frase: “Doy vuelta la página”.

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En esta línea, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, respaldó hoy la iniciativa de reforma del BCRA y exigió que Villarruel “dé un paso al costado” si no está de acuerdo con la gestión libertaria.

El proyecto de reforma ya ingresó al Congreso por la Cámara de Diputados junto con los proyectos de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y la ampliación de la Inocencia Fiscal, mientras que el Grillete Fiscal y las reformas del mercado de capitales y de seguros quedarán para una instancia posterior.

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