Malditos Nerds
Agregar Infobae enGoogle

TinyBuild pone fecha a ‘SpeedRunners 2: King of Speed’ en PC y consolas

Las partidas admitirán hasta ocho jugadores online y en multijugador local, con torneos, desafíos personalizados y clasificaciones

SpeedRunners 2: King Of Speed presenta su tráiler.
Guardar

tinyBuild y Fair Play Labs anunciaron que SpeedRunners 2: King of Speed se pondrá a la venta el 3 de septiembre para PC, PlayStation 5 y Xbox Series. La secuela recuperará las carreras competitivas de plataformas y aumentará el límite de participantes hasta ocho, tanto online como en multijugador local.

El regreso de SpeedRunners

El primer SpeedRunners apareció inicialmente mediante acceso anticipado en 2013. Su propuesta enfrentaba a varios corredores dentro de circuitos de plataformas en los que cada participante debía mantenerse dentro de la pantalla. Cuando alguien quedaba demasiado atrás y desaparecía del encuadre, era eliminado de la ronda.

PUBLICIDAD

Las reglas sencillas ayudaban a entender rápidamente cada partida, pero los movimientos, las rutas de los escenarios y el uso de objetos daban espacio para mejorar con la práctica. Esa combinación permitió que el título encontrara público dentro de la escena independiente y mantuviera una base competitiva.

En 2016, tinyBuild informó que el juego original había superado el millón de copias vendidas y reunía a más de tres millones de jugadores. La diferencia entre ambas cifras se explica porque las ventas contabilizan unidades comercializadas, mientras que el número de jugadores puede incluir usuarios de promociones, pruebas u otras formas de acceso.

PUBLICIDAD

La continuación mantendrá el formato central en lugar de reemplazarlo con otro tipo de competencia. Fair Play Labs busca que los recién llegados puedan comprender los controles y participar desde las primeras carreras, aunque conservará técnicas y recorridos que requieren precisión para quienes quieran competir en niveles más avanzados.

Carreras eliminatorias para ocho jugadores

SpeedRunners 2 duplicará la capacidad máxima del título original: las carreras pasarán de cuatro a ocho participantes. El nuevo límite estará disponible en las partidas online y en el multijugador local, una característica especialmente relevante para quienes juegan desde una misma consola o computadora.

Durante cada ronda, los corredores tendrán que correr, saltar, deslizarse y balancearse con un gancho para mantener el ritmo del grupo. La cámara seguirá a quienes continúen en competencia, mientras que los jugadores que queden fuera de la pantalla serán eliminados. Esto obliga a reaccionar con rapidez cuando el recorrido cambia o un rival utiliza un objeto.

Los escenarios incluirán plataformas de aceleración y paredes que permitirán encadenar saltos. También habrá rutas capaces de abrirse o cerrarse durante la carrera, por lo que memorizar un circuito no garantizará que todas las rondas se desarrollen de la misma manera.

Los objetos servirán para frenar o desplazar a otros participantes. Entre las opciones confirmadas aparecen misiles, trampas y rayos congeladores. El gancho tendrá una función ofensiva: podrá sujetar a los corredores situados por delante y arrastrarlos hacia atrás, reduciendo la distancia entre quienes encabezan la prueba y el resto del grupo.

La presencia de ocho competidores aumentará la cantidad de ataques y obstáculos simultáneos. También modificará el funcionamiento de la eliminación, ya que habrá más jugadores intentando ocupar el espacio visible antes de que la cámara deje atrás a los últimos.

SpeedRunners 2
SpeedRunners 2

Modos competitivos y mejoras técnicas

Fair Play Labs promete gráficos en alta definición y un código de red mejorado. El código de red, también conocido como netcode, es el sistema que sincroniza las acciones de los jugadores durante una partida online; su desempeño resulta clave para que saltos, golpes y movimientos rápidos aparezcan en el momento correcto para todos los participantes.

La secuela ofrecerá partidas privadas, torneos, desafíos personalizados y clasificaciones online. Las partidas privadas permitirán organizar encuentros con grupos cerrados, mientras que las clasificaciones registrarán el desempeño competitivo. Los desafíos personalizados sumarán opciones para modificar las condiciones de cada enfrentamiento, aunque todavía no se detallaron todos sus ajustes.

El reparto combinará personajes conocidos con nuevas incorporaciones. Todos estarán presentados como superhéroes excéntricos dentro de una ambientación retrofuturista inspirada en la estética de la década de 1960. El nuevo tráiler muestra otra parte de las carreras, el uso de objetos y el mayor número de participantes en pantalla.

SpeedRunners 2: King of Speed estará disponible desde el 3 de septiembre con carreras locales y online para ocho jugadores, además de torneos, desafíos personalizados y tablas de clasificación.

Temas Relacionados

malditos-nerdsmalditos-nerds-gaminggamingSpeedRunners 2TinyBuildFair Play Labs

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Entrevistamos a Emmy Rossum, protagonista de la serie Furious

Pudimos conversar con la estrella del nuevo drama criminal inspirado en la película Black Widow

Entrevistamos a Emmy Rossum, protagonista de la serie Furious

The Coalition detalla ‘Horde Siege’ y el modo Versus de Gears of War: E-Day

El juego llegará el 6 de octubre con tres mapas para Horde Siege y seis escenarios competitivos

The Coalition detalla ‘Horde Siege’ y el modo Versus de Gears of War: E-Day

Glen Powell mantiene el engaño en la temporada 2 de ‘Chad Powers’, ya fechada

La historia seguirá las consecuencias de la identidad falsa creada por Russ Holliday

Glen Powell mantiene el engaño en la temporada 2 de ‘Chad Powers’, ya fechada

Michael B. Jordan estrena el primer tráiler de ‘El caso Thomas Crown’

La película contara con Adria Arjona, Kenneth Branagh, Lily Gladstone y Danai Gurira en el reparto

Michael B. Jordan estrena el primer tráiler de ‘El caso Thomas Crown’

‘Orbitals’ llegará a Switch 2 con pase de amigo y demo cooperativa gratis

Un jugador podrá comprar Orbitals y su compañero descargar el acceso gratuito para completar juntos la campaña

‘Orbitals’ llegará a Switch 2 con pase de amigo y demo cooperativa gratis

ANIME

Kuro Games presenta Wuthering Waves: Elysium, la serie anime que expande su exitosa franquicia

Kuro Games presenta Wuthering Waves: Elysium, la serie anime que expande su exitosa franquicia

Retrocultura Activa | Demon City Shinjuku: el infierno urbano donde los demonios acechan a plena luz del día

El primer tráiler de ‘Los diarios de la boticaria: La película’ desata expectativas globales

Retrocultura Activa | La Visión de Escaflowne: el anime que mezcló mechas, fantasía y drama con maestría

Chainsaw Man: por qué ver uno de los anime más únicos de los últimos años

PELÍCULAS

Michael B. Jordan estrena el primer tráiler de ‘El caso Thomas Crown’

Michael B. Jordan estrena el primer tráiler de ‘El caso Thomas Crown’

Maia Reficco protagoniza ‘Sunrise: el último amanecer’, el nuevo drama de Prime Video

Lionsgate muestra el riesgo extremo de ‘Vértigo 2′ en un nuevo tráiler

El primer tráiler de ‘Hijos de sangre y hueso’ abre las puertas de Orïsha

Brandon Sanderson completa el guion inicial de ‘Nacidos de la bruma’ para Apple TV

SERIES

Entrevistamos a Emmy Rossum, protagonista de la serie Furious

Entrevistamos a Emmy Rossum, protagonista de la serie Furious

Glen Powell mantiene el engaño en la temporada 2 de ‘Chad Powers’, ya fechada

Netflix lanza el tráiler final de ‘Outer Banks’ antes del estreno del 20 de agosto

REVIEW | House of the Dragon - Temporada 3 - Episodios 5 y 6: Punto de quiebre

Retrocultura Activa | Men in Black: The Series - Alienígenas, rayos neuralizadores y hasta un perro que habla