TinyBuild pone fecha a ‘SpeedRunners 2: King of Speed’ en PC y consolas

SpeedRunners 2: King Of Speed presenta su tráiler.

Guardar

tinyBuild y Fair Play Labs anunciaron que SpeedRunners 2: King of Speed se pondrá a la venta el 3 de septiembre para PC, PlayStation 5 y Xbox Series. La secuela recuperará las carreras competitivas de plataformas y aumentará el límite de participantes hasta ocho, tanto online como en multijugador local.

El regreso de SpeedRunners

El primer SpeedRunners apareció inicialmente mediante acceso anticipado en 2013. Su propuesta enfrentaba a varios corredores dentro de circuitos de plataformas en los que cada participante debía mantenerse dentro de la pantalla. Cuando alguien quedaba demasiado atrás y desaparecía del encuadre, era eliminado de la ronda.

PUBLICIDAD

Las reglas sencillas ayudaban a entender rápidamente cada partida, pero los movimientos, las rutas de los escenarios y el uso de objetos daban espacio para mejorar con la práctica. Esa combinación permitió que el título encontrara público dentro de la escena independiente y mantuviera una base competitiva.

En 2016, tinyBuild informó que el juego original había superado el millón de copias vendidas y reunía a más de tres millones de jugadores. La diferencia entre ambas cifras se explica porque las ventas contabilizan unidades comercializadas, mientras que el número de jugadores puede incluir usuarios de promociones, pruebas u otras formas de acceso.

PUBLICIDAD

La continuación mantendrá el formato central en lugar de reemplazarlo con otro tipo de competencia. Fair Play Labs busca que los recién llegados puedan comprender los controles y participar desde las primeras carreras, aunque conservará técnicas y recorridos que requieren precisión para quienes quieran competir en niveles más avanzados.

Carreras eliminatorias para ocho jugadores

SpeedRunners 2 duplicará la capacidad máxima del título original: las carreras pasarán de cuatro a ocho participantes. El nuevo límite estará disponible en las partidas online y en el multijugador local, una característica especialmente relevante para quienes juegan desde una misma consola o computadora.

PUBLICIDAD

Durante cada ronda, los corredores tendrán que correr, saltar, deslizarse y balancearse con un gancho para mantener el ritmo del grupo. La cámara seguirá a quienes continúen en competencia, mientras que los jugadores que queden fuera de la pantalla serán eliminados. Esto obliga a reaccionar con rapidez cuando el recorrido cambia o un rival utiliza un objeto.

Los escenarios incluirán plataformas de aceleración y paredes que permitirán encadenar saltos. También habrá rutas capaces de abrirse o cerrarse durante la carrera, por lo que memorizar un circuito no garantizará que todas las rondas se desarrollen de la misma manera.

PUBLICIDAD

Los objetos servirán para frenar o desplazar a otros participantes. Entre las opciones confirmadas aparecen misiles, trampas y rayos congeladores. El gancho tendrá una función ofensiva: podrá sujetar a los corredores situados por delante y arrastrarlos hacia atrás, reduciendo la distancia entre quienes encabezan la prueba y el resto del grupo.

La presencia de ocho competidores aumentará la cantidad de ataques y obstáculos simultáneos. También modificará el funcionamiento de la eliminación, ya que habrá más jugadores intentando ocupar el espacio visible antes de que la cámara deje atrás a los últimos.

PUBLICIDAD

SpeedRunners 2

Modos competitivos y mejoras técnicas

Fair Play Labs promete gráficos en alta definición y un código de red mejorado. El código de red, también conocido como netcode, es el sistema que sincroniza las acciones de los jugadores durante una partida online; su desempeño resulta clave para que saltos, golpes y movimientos rápidos aparezcan en el momento correcto para todos los participantes.

La secuela ofrecerá partidas privadas, torneos, desafíos personalizados y clasificaciones online. Las partidas privadas permitirán organizar encuentros con grupos cerrados, mientras que las clasificaciones registrarán el desempeño competitivo. Los desafíos personalizados sumarán opciones para modificar las condiciones de cada enfrentamiento, aunque todavía no se detallaron todos sus ajustes.

PUBLICIDAD

El reparto combinará personajes conocidos con nuevas incorporaciones. Todos estarán presentados como superhéroes excéntricos dentro de una ambientación retrofuturista inspirada en la estética de la década de 1960. El nuevo tráiler muestra otra parte de las carreras, el uso de objetos y el mayor número de participantes en pantalla.

SpeedRunners 2: King of Speed estará disponible desde el 3 de septiembre con carreras locales y online para ocho jugadores, además de torneos, desafíos personalizados y tablas de clasificación.

PUBLICIDAD