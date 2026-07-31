The Coalition detalla ‘Horde Siege’ y el modo Versus de Gears of War: E-Day

Gears of War: E-Day, de The Coalition.

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The Coalition presentó los modos multijugador de Gears of War: E-Day, que se estrenará el 6 de octubre de 2026. La oferta estará encabezada por Horde Siege, una modalidad cooperativa para 12 participantes divididos en tres escuadrones, y por el regreso de Versus con partidas competitivas 4 vs. 4. Una beta abierta permitirá probar parte del contenido entre el 13 y el 17 de agosto.

Tres escuadrones contra los Locust

Horde Siege es una evolución del combate por oleadas que la serie popularizó con Gears of War 2. En lugar de reunir a todos los participantes en un único grupo, distribuye a sus 12 jugadores en tres escuadrones de cuatro integrantes. Cada equipo comienza con su propia misión, objetivos específicos y una zona de combate, aunque sus recorridos pueden cruzarse durante la partida.

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Los grupos podrán encontrarse, recoger equipamiento abandonado por otros escuadrones y colaborar cuando aparezcan amenazas que afecten a todo el mapa. Entre ellas estarán los eventos de invasión, que introducirán enemigos poderosos y jefes capaces de alterar simultáneamente la situación de los tres equipos. El recorrido desembocará en una batalla compartida y una extracción final.

La modalidad transcurrirá en mapas más amplios ambientados en Kalona, la ciudad principal del juego. Su estructura será PvE, término que describe el combate de jugadores contra enemigos controlados por el sistema. El objetivo seguirá siendo sobrevivir a los Locust, respaldar al escuadrón y administrar los recursos disponibles hasta completar la misión.

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Antes de comenzar, cada jugador deberá escoger una de las cuatro clases incluidas en el lanzamiento: Asalto, Breacher, Francotirador y Médico. Cada especialidad tendrá equipo táctico, ventajas de combate y una progresión independiente de hasta 30 niveles. La dificultad escalará según el nivel de clase, por lo que el avance también elevará la exigencia de las misiones.

Durante las partidas, los escuadrones reunirán Energía para adquirir equipo en cajas de suministro, mejorar torretas o desbloquear habilidades grupales. Horde Siege tendrá tres listas organizadas por duración. Blitz ofrecerá sesiones rápidas de entre 15 y 20 minutos; Siege durará entre 20 y 40 minutos e incluirá varios objetivos; Horda permitirá resistir hasta 10 oleadas y podrá extenderse aproximadamente una hora.

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Versus vuelve con reglas iguales para todos

The Coalition reconstruyó Versus desde cero, pero mantuvo una estructura cercana al multijugador clásico de la franquicia. Todas las partidas serán 4 vs. 4 y cada participante comenzará con el mismo equipamiento. Tampoco habrá modificaciones de armas, de manera que las diferencias dependerán de la habilidad, la coordinación y las decisiones tomadas durante cada enfrentamiento.

Las armas de poder estarán distribuidas por los escenarios y deberán disputarse durante la partida. Esta regla devuelve importancia al control del mapa: conocer los puntos de aparición y organizar el avance del equipo puede determinar quién obtiene primero el armamento más peligroso.

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El lanzamiento incluirá cuatro modos. Eliminación por equipos enfrentará a ambos grupos en combates directos; Conquista utilizará un sistema de control territorial similar a Dominio de Call of Duty; Demolición exigirá plantar o defender bombas sin reapariciones; y Crucible girará alrededor del transporte de un núcleo de energía.

Estos modos se repartirán entre seis mapas nuevos situados en Kalona. Las listas estarán separadas en Competitivo y Social. La primera contará con rangos y divisiones basadas en la habilidad, mientras que la segunda ofrecerá partidas rápidas, enfrentamientos contra bots y eventos rotativos. De esta manera, quienes busquen una clasificación tendrán un espacio separado de las opciones menos estrictas.

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Gears of War: E-Day, de The Coalition.

Beta, desbloqueos y contenido posterior

La beta abierta incluirá el mapa Golden Quarter y se realizará del 13 al 17 de agosto. Quienes reserven el juego o estén suscritos a Xbox Game Pass Ultimate o PC Game Pass podrán ingresar antes, entre el 6 y el 10 de agosto. The Coalition no detalló en las fuentes qué modos estarán disponibles durante cada etapa de la prueba, más allá de la presencia del mapa anunciado.

En el estreno habrá tres mapas de Horde Siege, con más escenarios previstos después del lanzamiento. The Coalition confirmó cinco temporadas de contenido. La primera se llamará Emergencia e incorporará mapas, modos, personajes, clases y eventos por tiempo limitado.

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La progresión evitará el pase de batalla y el sistema Tour of Duty. Según el estudio, casi todos los objetos de personalización podrán obtenerse jugando y acumulando monedas. La lista superará las 60 apariencias de personajes e incluirá skins de armas, música y poses. La palabra “casi” deja abierta la posibilidad de que ciertos artículos tengan otra vía de acceso, pero The Coalition no especificó cuáles serían.

El calendario comenzará con el acceso anticipado a la beta el 6 de agosto, continuará con la prueba pública desde el 13 y finalizará con el lanzamiento de Gears of War: E-Day el 6 de octubre de 2026.

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