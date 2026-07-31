África se prepara para su primera misión a la Luna en 2029

Una ilustración que muestra las sondas de la Esfera Lunar Baja Africana de Africa2Moon rebotando en la superficie lunar. (Crédito de la imagen: Africa2Moon)

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Una nueva era de la exploración lunar y de la ciencia africana tendrá lugar en 2029, cuando la misión Africa2Moon concrete el despliegue de la primera red africana de radioastronomía en la superficie de la Luna.

El ambicioso proyecto, liderado por la Fundación para el Desarrollo Espacial de África y acompañado por una amplia red de instituciones científicas del continente, instalará un trío de sondas esféricas en el polo sur lunar.

Conocidas como BALLS por sus siglas en inglés (Esferas Lunares Bajas Africanas Rebotadas), estas sondas formarán una red de antenas capaz de escuchar señales de radio de baja frecuencia provenientes de las partes más antiguas y distantes del universo, señales que resultan imposibles de observar desde la superficie terrestre.

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La misión Africa2Moon despliega sondas de radioastronomía africanas en el polo sur lunar, buscando explorar señales de radio del universo distante desde 2029. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La misión, considerada el primer experimento de radioastronomía completamente africano en otro mundo, representa un salto tecnológico y científico para el hemisferio sur.

La cara oculta de la Luna —el sitio elegido para el despliegue— es reconocida por los astrónomos como el lugar con menor interferencia de radio en las proximidades de la Tierra. Esta región, protegida de las emisiones de radio terrestres y beneficiada por la ausencia de atmósfera, permite captar frecuencias que la Tierra bloquea.

“La Luna es un lugar ideal para realizar estos estudios, ya que las señales de baja frecuencia que se medirán son inobservables desde la Tierra debido a la interferencia creada por la atmósfera de nuestro planeta”, subrayó Carla Mitchell, directora de la misión y gerente del Programa África del Observatorio Sudafricano de Radioastronomía (SARAO).

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Tecnología africana en el polo sur lunar: un desafío colaborativo y científico

Carla Mitchell, directora de la misión Bounced African Lunar Sphere de África, y Japie Ludick, ingeniero del Observatorio Sudafricano de Radioastronomía, junto a una de las esferas BALLS que fueron sometidas a pruebas.(Crédito de la imagen: Africa2Moon)

La región elegida para el experimento, el polo sur lunar, presenta uno de los entornos más extremos del Sistema Solar, con temperaturas que descienden por debajo de los -200 grados Celsius. Pese a las dificultades, el lugar es crucial para la futura investigación espacial, ya que allí se encuentran cráteres permanentemente sombreados con reservas de hielo de agua, esenciales para las próximas bases lunares. Africa2Moon aspira a convertirse en el primer instrumento lunar de su tipo que logre operar con éxito en esa geografía, después de fallos previos de tecnologías estadounidenses y chinas.

Cada una de las BALLS consiste en una estructura esférica con anillos entrelazados, que encierra dos conjuntos triangulares de paneles solares. Estos paneles, orientados en direcciones opuestas, permiten capturar energía solar y alimentar los sistemas electrónicos de las antenas. Una vez desplegados, los tres sensores BALLS se distribuirán de forma uniforme sobre la superficie lunar. Las señales detectadas serán enviadas primero al módulo de aterrizaje de la misión china Chang’e-8 —socio clave del proyecto— y luego retransmitidas a la Tierra para su procesamiento científico.

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El desarrollo y ensamblaje de los modelos estructurales y funcionales de BALLS fue realizado en África por equipos de Petrawell en Ciudad del Cabo, el Instituto de Investigación de Sistemas Aeroespaciales de la Universidad de KwaZulu-Natal, y el Laboratorio de Sistemas Electrónicos de la Universidad de Stellenbosch.

El diseño de BALLS permite captar frecuencias de radio bloqueadas por la atmósfera terrestre abriendo una ventana única al universo primitivo (NASA)

La colaboración incluyó además a la Agencia Espacial Nacional de Sudáfrica, el Instituto Nacional de Ciencias Teóricas y Computacionales y entidades de Kenia, Ghana, Botsuana y otros países africanos. “No se puede subestimar el poder de la colaboración, la educación y la esperanza para el futuro de África en la ciencia y la tecnología espacial”, afirmó la directora de la misión.

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El prototipo que viajará en 2029 será el primer paso de una iniciativa con objetivos aún más ambiciosos: la instalación, en una futura misión, de 55 antenas en la cara oculta de la Luna, una por cada país africano. Este despliegue total convertiría a Africa2Moon en la mayor red de radioastronomía lunar del mundo y un símbolo de la cooperación científica intercontinental.

Ciencia pionera y oportunidades para nuevas generaciones africanas

Las señales detectadas por BALLS serán enviadas al módulo Chang'e-8 y luego retransmitidas a la Tierra para su análisis científico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La radioastronomía es la disciplina que estudia el espacio exterior a través de ondas de radio, una ventana diferente de la luz visible. Desde la superficie terrestre, la atmósfera solo permite observar ciertas frecuencias, mientras que las ondas de radio de baja frecuencia quedan bloqueadas.

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En esas frecuencias reside información clave para conocer la estructura de la galaxia, el comportamiento de los planetas, la composición de moléculas interestelares y los orígenes del universo. Las futuras mediciones de Africa2Moon prometen avances científicos revolucionarios sobre fenómenos aún inexplorados en la Vía Láctea y más allá.

La franja de frecuencias electromagnéticas por debajo de los 20 megahercios es especialmente difícil de estudiar desde la Tierra. Por eso, la Luna representa un observatorio único. Durante la noche lunar, la cara oculta ofrece una protección sin igual contra las interferencias de radio humanas y solares, permitiendo escuchar señales provenientes de los rincones más lejanos y antiguos del cosmos.

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El proyecto busca inspirar a jóvenes africanos a involucrarse en ciencia tecnología ingeniería y matemáticas mediante la exploración espacial (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El conjunto de antenas BALLS trabajará en conjunto para observar señales de radio de baja frecuencia provenientes del espacio que no son observables desde la superficie de la Tierra”, explicó Mitchell.

Africa2Moon es un proyecto de bajo costo y baja masa, diseñado para inspirar a nuevas generaciones de jóvenes científicos, ingenieros y tecnólogos en África y los países en desarrollo. El equipo destaca la importancia de la colaboración voluntaria y de la formación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTI) para el desarrollo del continente.

“Me asombra que se esté llevando a cabo con un presupuesto tan reducido gracias a la labor de voluntarios. Esto demuestra la inspiración que despierta el espacio y, si tiene éxito, impulsará la exploración espacial en el continente africano”, afirmó Clive Neal, especialista en exploración lunar y profesor en la Universidad de Notre Dame.

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El modelo funcional electrónico BALLS fue construido por el equipo de la Universidad de Stellenbosch. Durante la fase de pruebas, el modelo envió datos entre el modelo y una unidad de aterrizaje simulada.(Crédito de la imagen: Africa2Moon)

El proyecto también representa un demostrador tecnológico para futuras misiones lunares y un avance en la fabricación y operación de instrumentos científicos en ambientes extremos. El diseño de las BALLS permite mejoras para la segunda misión, como un mayor diámetro y un despliegue más rápido y disperso desde el módulo de aterrizaje.

Estas innovaciones enriquecerán la investigación científica y facilitarán la integración de nuevas tecnologías africanas en la exploración espacial internacional.

El futuro de Africa2Moon involucra la planificación de nuevos instrumentos y la mejora continua de los sistemas de observación. La colaboración con la misión china Chang’e-8 no solo aporta experiencia y capacidad tecnológica para su lanzamiento, sino que también abre la puerta a futuras alianzas con agencias y comunidades científicas internacionales.

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El entorno protegido de la cara oculta lunar ofrecerá datos clave sobre el fondo galáctico el Sol y la Tierra y sobre los orígenes del universo (NASA)

La iniciativa Africa2Moon simboliza el potencial de África para liderar proyectos científicos globales y generar conocimiento de frontera. La radioastronomía lunar permitirá a los astrónomos del continente y del mundo explorar las señales más antiguas del universo, comprender fenómenos invisibles desde la Tierra y sentar las bases para una nueva generación de exploradores e innovadores africanos.

El desafío técnico y humano de desplegar instrumentos en el entorno extremo de la Luna revela el poder de la colaboración, el ingenio y la visión compartida de quienes apuestan por el futuro de la ciencia y la tecnología en África.