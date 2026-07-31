La relación con EEUU, el reclamo por Malvinas, Adorni y su vida privada: las definiciones de Javier Milei

La entrevista a Javier Milei donde le preguntaron sobre política y economía

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El presidente Javier Milei repasó distintos temas de la agenda política, económica y personal. Además de defender el rumbo económico de su Gobierno, respondió preguntas sobre la relación con Estados Unidos, el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas, la situación del ex vocero presidencial Manuel Adorni, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el Mundial de fútbol y aspectos de su vida privada.

Durante una entrevista con Mariana Brey en Telefe, Milei rechazó las versiones que atribuyen a Estados Unidos un rol determinante para sostener el programa económico y aseguró que la asistencia proveniente de ese país representó una porción reducida del total de recursos utilizados para enfrentar la presión cambiaria.

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“Limpiamos los encajes, subimos los encajes, con lo cual el tamaño total del ataque especulativo fue equivalente a setenta mil millones de dólares”, afirmó.

Luego agregó: “Por eso es muy deshonesto intelectualmente cuando dicen: ‘A ustedes los salvó Estados Unidos’. De los setenta mil millones de dólares, Estados Unidos aportó dos mil quinientos. Estamos hablando de un número que es menos del cinco por ciento”.

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También sostuvo que “es muy deshonesto intelectualmente” atribuir el resultado económico exclusivamente a ese respaldo.

Su postura sobre Malvinas

Javier Milei habló sobre la situación de Malvinas

Al ser consultado por el partido entre Argentina e Inglaterra durante el Mundial, Milei diferenció las expresiones de los futbolistas de las declaraciones de los dirigentes políticos.

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“Los jugadores lo pueden hacer, están en campo de juego, las emociones. Lo que usted no puede permitir es que eso le pase a un político. Usted no puede hacer declaraciones que son equivalentes a hacer una declaración de guerra”, afirmó.

En ese sentido, defendió la estrategia diplomática de su Gobierno para avanzar en el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas. “Los mayores avances de la historia en el tema Malvinas los hemos logrado nosotros”, sostuvo.

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Además, aseguró: “Hemos logrado que la ONU obligue a Inglaterra a sentarse con nosotros a hablar”. También afirmó que Estados Unidos, China y sectores de la sociedad británica respaldan la posición argentina.

“Creo que es inocente”: el respaldo a Adorni

Javier Milei se refirió a Manuel Adorni

Milei también fue consultado por la situación de Manuel Adorni y aseguró que mantiene su respaldo al vocero presidencial.

“Le hablé hace muy poco, pero en el último tramo estuve con muchos viajes y muchas actividades y no pude verlo”, explicó. Luego agregó: “Para mí, Adorni es honesto”.

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El Presidente cuestionó las críticas que recibió el funcionario y sostuvo que la polémica se generó porque “tocó el ego de los periodistas”. También defendió la presunción de inocencia y afirmó: “Yo soy absolutamente respetuoso de lo que determina la Justicia”.

“Creo que es inocente y las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario”, agregó. Además, sostuvo que su administración “es el único gobierno que no interfiere con la Justicia”.

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La reforma del Banco Central

Durante la entrevista, Milei también defendió el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y sostuvo que el objetivo es impedir que la entidad vuelva a financiar al Tesoro.

“La misión fundamental del Banco Central de la República Argentina es preservar el valor de la moneda. Basta, se terminó”, afirmó.

El mandatario explicó que la iniciativa prohíbe el financiamiento del déficit fiscal, dificulta la remoción del presidente del Banco Central mediante mayorías especiales en el Congreso e impide distribuir “utilidades ficticias” derivadas de cambios en la valuación de las reservas.

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“Se terminó la estafa”, afirmó. Luego agregó: “Se terminó la joda de la política”.

Los elogios a Messi y la Selección

Consultado por el Mundial, Milei destacó el desempeño de la Selección argentina y el recorrido del equipo en las últimas ediciones del torneo. “Argentina, de los últimos cuatro mundiales, llegó a tres finales. Hay 195 países participando, llegan dos a la final. No es para cualquiera”, sostuvo.

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También elogió a Lionel Messi, a quien definió como “el mejor jugador de la historia de la pelota”. “Es imposible que exista un jugador de fútbol como Messi. Bueno, existe, existe, que es Messi”, afirmó. Además, agregó: “Todos los jugadores, los supercracks de elite están dos desvíos por encima de la media. Él está seis desvíos. No es humano”.

La respuesta sobre Fátima Flórez

El presidente Javier Milei habló de su vida privada

Sobre su vida privada, Milei evitó responder si retomó la relación con Fátima Flórez y atribuyó esa situación al ritmo de trabajo que mantiene desde que asumió la Presidencia.

“Tengo una vida tan demandante, tan demandante, que no puedo tener una relación razonable con nadie. Esa es mi realidad. Mi agenda es pública. ¿Qué más quieren?”, respondió.

Ante la consulta sobre la posibilidad de casarse en el futuro, respondió de manera breve: “No lo descarto”.