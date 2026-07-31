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Mercados: caen las acciones y los bonos argentinos en un contexto internacional adverso

Wall Street opera en baja en medio de balances corporativos y la suba del crudo. Los ADR restan hasta 4%, aunque el S&P Merval gana 0,3%, apuntalado por las petroleras. El riesgo país cede por la escalada de tasas de los bonos del Tesoro de EEUU

Wall Street negocia con alta volatilidad.
Wall Street negocia con alta volatilidad.
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Las acciones estadounidenses revirtieron la inicial tendencia alcista este viernes y cerca del mediodía los principales indicadores muestran números rojos después de que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subiera a su nivel más alto desde enero de 2025 y los gigantes tecnológicos informaran de que continúan invirtiendo en inteligencia artificial.

El índice Nasdaq Composite, con fuerte presencia de empresas tecnológicas, cae un 0,4%, tras haber subido hasta un 1% temprano después del repunte del índice Kospi de Corea del Sur (+17,9%). El Dow Jones Industrial de Industriales baja 0,3%, mientras que el S&P 500 desciende un 0,4 por ciento.

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El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sube 0,3% en pesos, a 3.310.000 puntos, aunque entre los ADR y acciones de compañías argentinas operadas en dólares en Nueva York se imponen las pérdidas, encabezadas por Banco Francés (-3,9%) y Banco Supervielle (-3,6%).

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 11:30 horas)
Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 11:30 horas)

Las modestas ganancias de las acciones en Wall Street se desvanecieron cuando los inversores vendieron bonos del Tesoro, lo que elevó el rendimiento de los bonos a 10 años al 4,73%, su nivel más alto en más de un año, mientras los inversores continúan evaluando la decisión de la Reserva Federal de mantener las tasas estables ante la falta de orientación futura.

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Aunque los los bonos soberanos argentinos en dólares -Bonares y Globales- pierden un 0,1% en promedio, igualmente el riesgo país de JP Morgan descontaba siete unidades para la Argentina, a 436 puntos básicos, debido a un mayor rendimiento de los Treasuries norteamericanos que elva el piso de comparación.

Tras el histórico repunte del 15% de las acciones de Microsoft (ahora sube 0,6%), las de Amazon (+15,3%) y Apple (-9,4%) también fluctuaron después de presentar sus resultados el jueves. Las acciones de Amazon escalaban después de que sus ganancias superaran las expectativas y su negocio de chips se expandiera, mientras que las de Apple se desplomaban, ya que sus ingresos por servicios y en China no alcanzaron las previsiones.

Los precios del crudo también este el viernes y apuntaban a un alza mensual, mientras los operadores evalúan los flujos de suministro a través de los principales cuellos de botella marítimos y la evolución de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Las acciones de YPF en Buenos Aires subían 0,7% en pesos, mientras que Transportadora Gas del Sur sumaba 1 por ciento.

Los futuros del Brent mejoraban 47 centavos, o un 0,5%, a USD 89,50 el barril, mientras que los del WTI (West Texas Intermediate en Estados Unidos) ganaban 4 centavos, o un 0,05%, a 83,63 dólares. El Brent se encamina a trepar un 22% en julio y el WTI, un 20%, para poner fin a dos meses consecutivos de caídas para ambos índices de referencia.

“El mercado ha dejado de reaccionar a la guerra y ha empezado a reaccionar a los datos sobre el transporte marítimo”, afirmó a Reuters Ole Hvalbye, analista de mercado de SEB Research.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán impidió que dos petroleros atravesaran el estrecho de Ormuz, mientras que otros cuatro cambiaron de rumbo, según informó la agencia de noticias Fars.

Dos superpetroleros (VLCC, sigla del inglés Very Large Crude Carrier) que transportaban crudo cargado en el Golfo Pérsico sí salieron del estrecho el viernes, aunque el tráfico por esta vía marítima sigue siendo escaso, según los datos de seguimiento de buques de la plataforma especializada Kpler. Por su parte, el jueves atravesaron el estrecho de Bab el-Mandeb 29 buques de mercancías.

Las conversaciones entre Irán y Omán sobre la gestión del Estrecho de Ormuz continúan, según la Agencia Iraní de Noticias Laborales, a pesar de que Teherán haya rechazado la propuesta omaní para una gestión conjunta de la vía navegable.

Arabia Saudita pretende liderar una coalición para reforzar la cooperación en materia de defensa en el estrecho de Bab el-Mandeb, el Mar Rojo y el Golfo de Adén, todos ellos puntos estratégicos para el suministro energético.

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