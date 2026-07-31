FURIOUS - “First Look” - From Creator and Executive Producer Elizabeth Meriwether, "Furious" follows an FBI agent, Alice Black (Emmy Rossum) on the hunt for a mysterious and calculating female serial killer. Both walk their own paths toward justice, and as their lives start to intertwine, the line between right and wrong begins to blur. (Disney) EMMY ROSSUM

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Furious es la nueva serie de drama criminal de Disney+ creada por Elizabeth Meriwether e inspirada en la película Black Widow (1987). Protagonizada por Emmy Rossum, la ficción sigue a la agente del FBI Alice Black, una exdetective de homicidios de la policía de Nueva York que investiga a una escurridiza asesina serial. Del otro lado está Catherine, interpretada por Lola Petticrew, una sobreviviente de una red de trata que asesina a hombres adinerados como parte de su propia búsqueda de justicia, mientras ambas protagonistas avanzan por caminos que terminan cruzándose y desdibujando los límites entre el bien y el mal.

En sus primeros episodios, la serie desarrolla el enfrentamiento entre Alice y Catherine mientras revela el pasado de ambas. La investigación conecta una serie de asesinatos con una red de explotación sexual, al tiempo que la protagonista enfrenta las secuelas de una relación abusiva y las tensiones dentro del FBI. Con un elenco que también incluye a Scoot McNairy, Quincy Tyler Bernstine y Jake Lacy, Furious combina thriller policial, drama psicológico y una historia marcada por la venganza y los dilemas morales.

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Te invitamos a ver nuestra entrevista con Emmy Rossum en video, o a leer una transcripción.

Entrevistamos a Emmy Rossum, protagonista de la serie Furious.

—Hola, Amy. ¿Cómo estás?

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Emmy Rossum: —Muy bien, gracias.

—Bien, genial. Me encanta el show hasta ahora, y quería preguntarte, porque creo que es muy interesante cómo estos dos personajes, que son tan diferentes, están conectados por experiencias similares, ¿verdad? ¿Qué puedes decirme sobre este personaje muy complejo y su evolución, y por qué no es una clásica persecución de perros y gatos?

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Emmy Rossum: —Voy a empezar con los personajes. Yo… Es una historia muy fascinante que sigue a dos mujeres. Mi personaje, Alice, es una agente femenina del FBI que fue anteriormente una detective de NYPD… Que es un trabajo que es bastante difícil de lograr, y luego dejó todo eso por violencia en su vida personal con otro oficial. Y empezó de nuevo básicamente desde el fondo, en el FBI. Así que cuando la conocemos, ella… Encuentra un caso que le recuerda algo que ha trabajado en la NYPD. Y empieza a pensar que tal vez ella se ha encontrado un criminal serial. Que es muy, muy particular y realmente casi nunca, de género femenino. Así que ella es muy subestimada cuando tiene esta idea inicial, y… Eso solo la hace más hambrienta. Y estas dos mujeres están en trayectorias paralelas. Ambas son víctimas de violencia… Y buscan justicia en diferentes maneras. Y descubriremos que aunque una empieza a verse como “el buen tipo” y la otra como “el mal tipo”, en realidad son más similares que diferentes.

—Completamente. Y me fascinó también tu diseño de vestuario, porque Alice cuenta dos historias diferentes en la forma en que se viste. Como agente del FBI, la vemos a ella más compuesta y más restringida, pero en su vida privada, todo se siente más libre. Es como contar dos historias diferentes. Entonces quería preguntarte sobre cómo este contraste te ayuda a entender quién es ella. Y por cierto, me encanta tu cabello. Simplemente me encanta. Así que quería preguntarte sobre el contraste. Es muy importante en la historia.

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Emmy Rossum: —Sí, hablamos mucho sobre la diferencia entre… Cómo alguien se presenta en la oficina como un agente de la ley… Ella es bastante andrógina. Ciertamente sublima su feminidad y su sexualidad. Y luego, su cabello siempre está retirado y todo está bastante tirante. Y ella está muy contenida. Y ella está muy enfocada al éxito, sin disculparse. Y eso a veces da a la gente la imagen equivocada. Y también sabemos que ella tiene un problema al bañarse. Que había violencia cuando estaba en la ducha, y paró de bañarse. Sabemos que otros personajes dicen que ella huele, que es una elección particularmente valiente, creo yo, de Liz Meriwether, la escritora. Porque creo que la gente que huele, para la sociedad, es algo que conlleva una verdadera vergüenza. Y creo que el personaje siempre siente una gran cantidad de vergüenza. Y realmente está en una encrucijada. Porque realmente no puede obligarse a bañarse debido al trauma. Y en la casa, tienes razón. Ella deja su cabello suelto. Vemos que ella invita a la intensidad y al peligro a su vida. Y muestra comportamientos más arriesgados y sueltos.

FURIOUS - “First Look” - From Creator and Executive Producer Elizabeth Meriwether, "Furious" follows an FBI agent, Alice Black (Emmy Rossum) on the hunt for a mysterious and calculating female serial killer. Both walk their own paths toward justice, and as their lives start to intertwine, the line between right and wrong begins to blur. (Disney/Sarah Shatz) EMMY ROSSUM, QUINCY TYLER BERNSTINE

—Sí, y también quiero hablar de detectives y obsesiones. Porque son dos cosas que siempre van juntas. Vimos eso en “El silencio de los inocentes”. Vimos eso en “Zodiac”, en “Seven”, etc. Y en este caso… También sucede con Alice. ¿Por qué piensas que los detectives siempre tienen estas obsesiones? Pasa en personajes, películas, shows y en la vida real… Tienden a tener esta personalidad obsesiva como la gente a la que están buscando.

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Emmy Rossum: —Sí, creo que resolver crímenes es difícil. Y creo que para hacer algo muy bien, tienes que estar un poco obsesionada. Así que creo que vemos a ambas mujeres muy obsesionadas con obtener justicia para sí mismas y también a una escala más amplia. Así que Alice se ha alejado de obtener justicia para sí misma y está enfocada en obtener justicia para otros. Pero en el caso de Catherine, está enfocada en sí misma y en la imagen más amplia.

—Sí, y realmente amo… Siempre nos apetecen, de nuevo, los dramas criminales y las historias criminales. Todo eso nos llama la atención. ¿Por qué crees que es así? ¿Por qué crees que amamos eso y lo encontramos tan atractivo?

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Emmy Rossum: —Me pregunto si es una especie de… Intento de aprender lo máximo que podemos sobre cómo mantenernos a salvo, sobre lo que podría ser peligroso, acerca de lo que hay que cuidarse. No es diferente a los cuentos de hadas que contamos a los niños sobre cosas peligrosas o sobre brujas que te ponen en hornos… ¿Sabes? Creo que hay cuentos de hadas históricos que… Nos cuentan sobre el mundo y sobre cuán desafiante y cuán atemorizante puede ser. Pero creo que hay héroes en el mundo también, por lo que es importante que tengamos eso en nuestras historias. Y a veces, ya sabes… Los héroes y los villlanos son más similares que diferentes.

FURIOUS - “First Look” - From Creator and Executive Producer Elizabeth Meriwether, "Furious" follows an FBI agent, Alice Black (Emmy Rossum) on the hunt for a mysterious and calculating female serial killer. Both walk their own paths toward justice, and as their lives start to intertwine, the line between right and wrong begins to blur. (Disney/Sarah Shatz) EMMY ROSSUM, SCOOT MCNAIRY

—No podría estar más de acuerdo. No podría estar más de acuerdo, y… Finalmente, tu personaje realmente explora qué es ser una mujer en un territorio que es principalmente masculino. Así que… ¿Alguna vez te sentiste así en otros territorios?

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Emmy Rossum: —¡Claro! Por supuesto. Creo que eso es algo que resuena para muchas mujeres. Pero específicamente me interesaba a las mujeres en la defensa de la ley, que es un campo muy dominado por los hombres. Y un campo que se siente muy masculino. Y cómo las mujeres sobreviven y trascienden en esos entornos. Ese fue un estudio muy profundo para mí.

—Perfecto. Emmy, muchas gracias por tu tiempo. De nuevo, felicitaciones por un gran show. Y espero ver más.

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Emmy Rossum: —Gracias, lo aprecio.