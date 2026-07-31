Ecuador lanzó una plataforma de denuncias anónimas contra el narcotráfico en los puertos

Fotografía de dos embarcación incendiándose este 6 de junio de 2026, en el puerto de Manta (Ecuador). EFE/ Ariel Ochoa

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La lucha contra el narcotráfico en Ecuador incorpora desde esta semana una nueva herramienta orientada a uno de los eslabones más sensibles del comercio exterior: los puertos marítimos. Bajo el nombre Alerta Anónima, las autoridades y sus socios internacionales presentaron una plataforma digital que permitirá reportar, de forma confidencial, actividades ilícitas relacionadas con el crimen organizado dentro de la cadena logística de exportación, con el objetivo de detectar riesgos antes de que la droga abandone el país oculta en cargamentos legales.

La plataforma forma parte del proyecto EUFORT-EC, una iniciativa financiada por la Unión Europea para fortalecer la seguridad portuaria y mejorar la coordinación entre las instituciones ecuatorianas responsables de combatir el narcotráfico. El sistema está dirigido especialmente a trabajadores portuarios, transportistas, agentes aduaneros, operadores logísticos, exportadores y cualquier ciudadano que tenga conocimiento de hechos que puedan comprometer la seguridad de las terminales marítimas.

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El lanzamiento responde a una preocupación compartida por las autoridades ecuatorianas y los organismos internacionales: la creciente infiltración de organizaciones criminales en la actividad portuaria. Durante los últimos años, Ecuador se consolidó como uno de los principales puntos de salida de cocaína hacia Europa, aprovechado por redes delictivas que utilizan el intenso flujo de exportaciones para ocultar cargamentos de droga en contenedores de mercancías legales, particularmente banano, camarón, cacao y otros productos destinados a mercados internacionales.

Policías de Ecuador inspeccionan un área durante un allanamiento este jueves, en Guayaquil (Ecuador). EFE/ Mauricio Torres

Las investigaciones desarrolladas en los últimos años han evidenciado que estas organizaciones no operan únicamente desde el exterior de los puertos. En muchos casos buscan infiltrarse en distintos niveles de la cadena logística mediante corrupción, amenazas o extorsiones contra trabajadores y operadores, facilitando la contaminación de contenedores, la alteración de sellos de seguridad o el acceso irregular a las zonas de embarque.

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En ese contexto, uno de los principales desafíos para las autoridades ha sido obtener información desde el interior de las terminales portuarias. El temor a represalias ha limitado históricamente las denuncias de personas que conocen el funcionamiento de estas redes o han sido testigos de actividades sospechosas. Alerta Anónima busca precisamente reducir esa barrera mediante un mecanismo que protege la identidad del denunciante y permite compartir información sin necesidad de proporcionar datos personales.

De acuerdo con los responsables del proyecto, la plataforma fue diseñada para recibir reportes sobre contaminación de contenedores con sustancias ilícitas, actos de corrupción, sobornos, extorsiones, manipulación irregular de carga, lavado de activos y cualquier otra actividad vinculada al narcotráfico o al crimen organizado que afecte el comercio marítimo. Los usuarios también podrán adjuntar fotografías, documentos u otros archivos que faciliten la verificación de la información por parte de las autoridades competentes.

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El sistema no reemplaza una denuncia penal ni inicia automáticamente un proceso judicial. Su función es servir como un canal seguro para recopilar información que posteriormente podrá ser analizada por las instituciones encargadas de las investigaciones, fortaleciendo las capacidades de inteligencia y permitiendo identificar patrones de riesgo dentro de la actividad portuaria.

Un soldado hace guardia en el puerto marítimo de Contecon en Guayaquil, Ecuador, el miércoles 5 de febrero de 2025. (Foto AP/César Muñoz)

La herramienta se integra a una estrategia más amplia impulsada por el proyecto EUFORT-EC, que contempla el fortalecimiento de la seguridad en los puertos ecuatorianos, la capacitación de las instituciones encargadas del control marítimo y la mejora de los mecanismos de intercambio de información entre organismos nacionales e internacionales. Como parte de ese proceso, Ecuador también ha impulsado la creación de un Centro de Fusión destinado a concentrar y analizar información sobre crimen organizado transnacional.

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La cooperación internacional se ha intensificado debido al papel que Ecuador ha adquirido en las rutas globales del narcotráfico. Si bien el país no es productor de cocaína, su ubicación entre Colombia y Perú, la infraestructura de sus puertos y el volumen de sus exportaciones lo han convertido en un punto estratégico para organizaciones criminales que buscan enviar droga hacia Europa y otros mercados mediante el comercio marítimo.

Un soldado hace guardia en el puerto marítimo de Contecon en Guayaquil, Ecuador, el miércoles 5 de febrero de 2025. (Foto AP/César Muñoz)

Las autoridades consideran que la colaboración de quienes participan diariamente en las operaciones portuarias puede convertirse en un elemento determinante para anticipar actividades ilícitas que, de otra forma, serían difíciles de detectar únicamente mediante controles físicos o tecnológicos. La información generada desde el interior de la cadena logística permitiría identificar vulnerabilidades, prevenir la contaminación de contenedores y fortalecer las investigaciones contra las estructuras criminales.

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El lanzamiento de Alerta Anónima coincide con una etapa de fortalecimiento de los mecanismos de cooperación entre Ecuador y la Unión Europea para enfrentar el narcotráfico marítimo, uno de los principales desafíos de seguridad para ambos lados del Atlántico.