“La vida no es un juego”, autoridades de El Salvador intensificarán la seguridad vial en las fiestas agostinas

El aumento de siniestros viales durante las vacaciones de agosto motiva nuevas campañas y controles para proteger a conductores y peatones en todo el país (Cortesía: Secretaría de Prensa de la Presidencia).

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Durante las Fiestas Agostinas de 2025, El Salvador registró 358 accidentes de tránsito, con un saldo de 215 personas lesionadas y 19 fallecidas entre el 1 y el 6 de agosto. De acuerdo con datos oficiales, este periodo representa uno de los picos más altos de movilidad y turismo en el país, lo que incrementa los riesgos en las carreteras y exige una respuesta integral de las autoridades.

La meta para la actual temporada es clara: reducir los accidentes y proteger la vida de los salvadoreños. La estrategia fue expuesta por el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, durante una entrevista en el espacio de Diálogo 21, donde describió el despliegue de un plan coordinado entre el Viceministerio, el Ministerio de Obras Públicas (MOP), Fovial y el sistema de Protección Civil.

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“El inicio de las vacaciones agostinas representa uno de los periodos de mayor movilidad vehicular, y eso pone una presión tanto al flujo vehicular como a la capacidad de las diferentes zonas turísticas”, explicó Reyes en el programa.

Según el viceministro, el plan incluye controles viales reforzados, asistencia en carretera y campañas de concientización. Para la temporada, se desplegarán más de quince mil elementos, incluyendo gestores, inspectores, agentes de la Policía Nacional Civil y personal del Ejército en los principales puntos turísticos del país. El objetivo es garantizar la fluidez vehicular y disuadir conductas de riesgo.

El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, participó en el programa Diálogo 21 para explicar las medidas de seguridad vial implementadas durante las fiestas agostinas en El Salvador (Cortesía: Secretaría de Prensa de la presidencia).

“La presencia de estos elementos disuade de que las personas cometan infracciones, disuade de que las personas estén realizando actos que los pueden llevar a tener un accidente”, señaló Reyes.

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Además, se suman operativos especiales como controles antidoping en terminales de transporte colectivo, revisiones técnicas y la exigencia de desinstalación de equipos de audio no autorizados en autobuses, para ofrecer mayor seguridad a los usuarios. Las autoridades también han puesto en marcha el servicio gratuito de grúas del MOPT.

Principales causas de accidentes y campañas de concientización

Durante la entrevista el funcionario enfatizó que la principal causa de siniestros en vacaciones está relacionada con conductas prevenibles por parte de los conductores. “Ir utilizando el celular sigue siendo el enemigo público número uno de la seguridad vial. Ir a excesiva velocidad es la segunda causa de muertes. El no respetar las señales, no respetar los peatones, la gran mayoría de casos se pueden prevenir”, afirmó el funcionario.

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El plan de prevención se apoya en una campaña nacional bajo el lema “La vida no es un juego”, lanzada para sensibilizar sobre los riesgos de manejar de forma irresponsable. La iniciativa incluye actividades pedagógicas para niños, como simuladores y licencia infantil, con el fin de fomentar una cultura de respeto a la normativa desde edades tempranas.

"Solo me tomé una" es una excusa que puede tener consecuencias fatales. Mira cómo la irresponsabilidad de beber y conducir puede llevar a un desastre. La seguridad vial es responsabilidad de todos.

Por lo que, el titular abogó que el enfoque principal durante las Fiestas Agostinas será la prevención, aunque las autoridades no descartan sanciones estrictas cuando se detecten infracciones graves. Reyes precisó que las conductas más vigiladas serán la conducción temeraria, el uso del celular, el exceso de velocidad y el consumo de alcohol al volante.

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“El objetivo real es reducir los índices de siniestralidad y para eso también está la prevención”, sostuvo el viceministro. Parte de los recursos provenientes de multas se destinan a insumos de seguridad vial, como extintores, conos, cascos y guantes para motociclistas, que se entregarán a conductores sorprendidos sin estos elementos durante los controles.

Además, el funcionario instó a la población a verificar la vigencia de la licencia y la tarjeta de circulación antes de viajar, ya que son requisitos para acceder a servicios de auxilio vial.