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Incendios sin control en España: el fuego ya arrasó 175 mil hectáreas y amenaza zonas urbanas

Especialista de WWF España explicó en Infobae en Vivo por qué el país atraviesa una temporada histórica de incendios, con miles de evacuados, víctimas fatales y un escenario que podría agravarse durante agosto

Los incendios en España ya arrasaron 175 mil hectáreas antes de terminar julio y marcaron una temporada histórica
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Las llamas avanzan sobre España y dejan un saldo inédito: más de 175 mil hectáreas quemadas antes de finalizar julio, según información oficial. El fuego afecta provincias como Ávila, Madrid y Castellón, donde la confluencia de varios frentes provocó el incendio más extenso registrado en la historia del país. El perímetro supera los 160 kilómetros y ya obligó a evacuar a decenas de miles de personas, muchas de ellas residentes en zonas cercanas a grandes ciudades.

Las autoridades nacionales y locales coordinaron el despliegue de recursos terrestres y aéreos, pero la magnitud del desastre forzó la colaboración de equipos internacionales. Se reportaron fallecimientos de turistas atrapados por el avance del fuego en áreas próximas a núcleos habitados. El impacto inmediato afecta tanto a poblaciones rurales como urbanas, y la situación se mantiene crítica en plena temporada estival.

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Lourdes Hernández, experta en incendios forestales de WWF España, describió en Infobae en Vivo el escenario como un motivo de “mucha preocupación”. “Hasta la fecha, se han quemado cerca de 175 mil hectáreas y aún resta agosto, un mes de alto riesgo en todo el Mediterráneo”, señaló.

Al mismo tiempo destacó que el fuego afecta zonas donde lo rural y lo urbano confluyen, lo que incrementa la gravedad y complejidad del problema.

El fuego en Ávila, Madrid y Castellón formó el incendio más extenso registrado en España, con un perímetro de más de 160 kilómetros (AP Foto/Manu Fernández)
El fuego en Ávila, Madrid y Castellón formó el incendio más extenso registrado en España, con un perímetro de más de 160 kilómetros (AP Foto/Manu Fernández)

Incendios sin precedentes y evacuaciones masivas

Según Hernández, la emergencia se agrava por la cantidad de personas desplazadas. “Cerca de 90 mil personas fueron evacuadas”, detalló. Recordó que la temporada pasada también resultó especialmente complicada y anticipó que las condiciones pueden empeorar.

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Los frentes activos arrasaron áreas extensas en Ávila, Madrid y Castellón, donde el fuego alcanzó zonas habitadas y obligó a reforzar la respuesta con medios aéreos y terrestres. Hernández subrayó que, además del daño ambiental, existe un “conflicto social creciente” por el desplazamiento de miles de personas y la amenaza sobre viviendas y servicios.

El desastre incluyó la muerte de turistas que no lograron escapar del avance del fuego. Las autoridades mantienen la alerta máxima y refuerzan la vigilancia ante la posibilidad de nuevos focos en otras regiones del país. Las cifras oficiales reflejan la magnitud: España ya superó el récord anual de superficie quemada antes del pico de la temporada crítica.

La emergencia por incendios en España obligó a evacuar a cerca de 90 mil personas y amenaza zonas urbanas y rurales Fernando Sánchez / Europa Press 26/7/2026
La emergencia por incendios en España obligó a evacuar a cerca de 90 mil personas y amenaza zonas urbanas y rurales Fernando Sánchez / Europa Press 26/7/2026

Principales causas: clima, abandono rural y expansión urbana

Hernández atribuyó la situación a tres factores centrales. El primero es el cambio climático, que genera olas de calor “más tempranas, intensas y duraderas”. Explicó que las altas temperaturas nocturnas dificultan la labor de los dispositivos de extinción, que antes aprovechaban la noche para controlar los incendios.

El segundo factor es el abandono de los usos tradicionales del campo. “El sector primario en extensivo, como la ganadería y la agricultura, se ha reducido por falta de rentabilidad y el envejecimiento de la población rural”, afirmó Hernández. Esta transformación incrementó la superficie forestal y, con ella, la cantidad de material combustible disponible.

El tercer elemento es el aumento del contacto entre áreas urbanas y forestales. “En zonas donde ya hay poca prevención, la construcción de casas y urbanizaciones agrava el riesgo”, señaló la experta. “Hemos priorizado lo estético y eso expone a las comunidades a situaciones extremas”.

Políticas públicas: foco en extinción, déficit en prevención

Por otra parte, Hernández criticó el enfoque de las políticas públicas en España y el Mediterráneo. “Se invierte entre el 78% y el 80% del presupuesto en extinción, mientras que solo un 12% se destina a prevención”, indicó. La especialista remarcó que “cada euro invertido en prevención ahorra cien euros en extinción”, pero la prevención se percibe como un gasto y no como una inversión a futuro.

Las autoridades reforzaron el operativo con recursos terrestres, medios aéreos y equipos internacionales ante la magnitud de los incendios Fernando Sánchez / Europa Press 26/7/2026
Las autoridades reforzaron el operativo con recursos terrestres, medios aéreos y equipos internacionales ante la magnitud de los incendios Fernando Sánchez / Europa Press 26/7/2026

La experta reclamó a las administraciones nacionales y autonómicas que sitúen la prevención en primer plano. “La lucha contra los incendios sigue siendo reactiva, basada en la emergencia”, lamentó Hernández. Insistió en la necesidad de consensos políticos y de un pacto de Estado que establezca políticas claras y sostenidas.

“No se puede continuar con el negacionismo sobre el cambio climático ni simplificar las causas”, advirtió Hernández. La falta de acuerdos entre las principales fuerzas políticas frena la implementación de estrategias de largo plazo que podrían reducir la recurrencia y el impacto de los grandes incendios.

Medidas recomendadas y desafíos para el futuro

Para reducir los riesgos, Hernández propuso políticas que adapten el territorio a las nuevas condiciones climáticas. Recomendó promover “paisajes en mosaico”, donde convivan bosques en buen estado, áreas de producción forestal, ganadería extensiva y cultivos tradicionales. “La diversificación del paisaje ayuda a frenar la propagación del fuego”, enfatizó.

La especialista pidió hacer rentable la vida rural y recuperar actividades que protejan el entorno. También remarcó la responsabilidad colectiva: “Hasta el 95% de los incendios tiene detrás la mano del hombre, por negligencia o accidente”.

Hernández subrayó que España registra en promedio 8.800 incendios por año. “Las políticas de prevención deben aplicarse tanto a escala del paisaje como a nivel social, para evitar que los incendios comiencen”, indicó.

La especialista señaló que España destina entre el 78% y el 80% del presupuesto a extinción y solo un 12% a prevención de incendios
La especialista señaló que España destina entre el 78% y el 80% del presupuesto a extinción y solo un 12% a prevención de incendios

Capacidad de respuesta y limitaciones ante megaincendios

España posee una de las infraestructuras más avanzadas de Europa en emergencias y extinción de incendios. Hernández afirmó que el país se ubica entre los que más invierten por habitante en este rubro. Sin embargo, advirtió que los recursos actuales resultan insuficientes ante la magnitud de los megaincendios actuales.

No hay avión ni autobomba que alcance”, expresó la referente de WWF España. Insistió en que solo una estrategia preventiva eficaz permitirá que los medios de extinción recuperen su capacidad de control ante eventos extremos.

La situación española se replica en otros países mediterráneos y en regiones como Estados Unidos y Canadá, donde, a pesar de la solidez de los sistemas de emergencia, los incendios siguen superando la capacidad de respuesta por falta de prevención de fondo.

La emergencia nacional por incendios en España pone en evidencia la urgencia de políticas preventivas y de acuerdos políticos duraderos para enfrentar un fenómeno que, según la comunidad científica, era previsible y requiere respuestas estructurales.

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