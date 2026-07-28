Summer H. Howell encarna a Carrie White en la nueva adaptación de Mike Flanagan para Prime Video

Carrie presenta un nuevo tráiler.

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El próximo 7 de octubre, Prime Video estrenará Carrie, la miniserie dirigida y escrita por Mike Flanagan, quien adapta la novela de Stephen King desde una perspectiva contemporánea. Ambientada en la era de las redes sociales, la serie es protagonizada por Summer H. Howell en el papel de Carrie White y Samantha Sloyan como su madre, Margaret White.

La historia narra la vida de una joven marginada que enfrenta la hostilidad de su entorno escolar, en medio de un escándalo de acoso que se vuelve viral y provoca consecuencias devastadoras en su comunidad.

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Actualización de un clásico: Carrie entre la exposición digital y el acoso viral

La novela original de Stephen King, publicada en 1974, fue llevada al cine en 1976 y ha sido adaptada en varias ocasiones desde entonces. Sin embargo, la versión de Mike Flanagan se distancia tanto del largometraje clásico como del libro, optando por una nueva interpretación para las audiencias actuales. En esta adaptación, la experiencia de la secundaria se intensifica debido a la omnipresencia de los teléfonos móviles y la cultura digital.

Carrie White comienza el instituto tras la muerte repentina de su padre y pronto se convierte en el foco de un acoso escolar que va más allá de las aulas. Sus compañeros crean una cuenta falsa de Instagram a su nombre y utilizan sus teléfonos para grabar y viralizar las agresiones que sufre, aumentando la exposición y el sufrimiento de la protagonista. Esta perspectiva añade un nivel de crueldad que la novela original no pudo prever y retrata los riesgos del ciberacoso actual, donde la humillación se amplifica y perpetúa ante una audiencia invisible e incontrolable.

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Summer H. Howell obtuvo el papel de Carrie tras un proceso de selección en el que participaron más de mil actrices, mostrando la importancia de encontrar una protagonista que pudiera transmitir la vulnerabilidad y la fuerza de Carrie en un contexto marcado por la hiperconectividad. La presencia de Samantha Sloyan como Margaret White aporta un tono adicional de intensidad a la relación madre-hija, caracterizada por el aislamiento y una sobre protección llevada al extremo.

Reparto diverso para una sociedad dividida

La adaptación dirigida por Flanagan destaca también por un elenco variado y multidimensional. Siena Agudong interpreta a Sue Snell, Alison Thornton a Chris Hargensen, Joel Oulette es Tommy Ross, Josie Totah da vida a Tina, Arthur Conti interpreta a Billy, Thalia Dudek a Emaline, Amber Midthunder a la señorita Desjardin y Matthew Lillard al director Grayle. Así, la serie reúne a actores emergentes y de trayectoria reconocida, con el objetivo de reflejar las distintas realidades de la adolescencia actual y del sistema escolar estadounidense.

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Uno de los elementos más notables del primer avance es la ambigüedad en las relaciones entre los personajes jóvenes. Los compañeros de Carrie aparentan cercanía y empatía, sólo para traicionarla y convertirla en objeto de burla y ataques frente a miles de personas en las redes sociales. Flanagan profundiza la tensión al mostrar cómo la aparente amistad puede transformarse en crueldad colectiva bajo la presión social digital, fenómeno común en los entornos escolares del siglo XXI.

La serie también aborda la responsabilidad de los adultos, como la señorita Desjardin (Amber Midthunder) y el director Grayle (Matthew Lillard), cuyas decisiones y omisiones influyen en el contexto donde se desarrollan las alianzas y traiciones que determinarán el destino de Carrie.

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(Prime Video)

El terror renovado de Flanagan: miedo y vigilancia en la era digital

Aunque la historia de poderes sobrenaturales y venganza en Carrie sigue siendo central, Flanagan elige enfocarse en el miedo real que genera la sobre exposición y la soledad, agravadas por la tecnología. Los poderes telequinéticos de Carrie afloran al mismo tiempo que atraviesa la adolescencia y el agravamiento del acoso, sugiriendo que la rabia y el sufrimiento pueden adoptar formas imposibles de anticipar en personas marginadas bajo una presión constante.

La presencia continua de cámaras, la creación de identidades falsas y el clima opresivo de las redes sociales generan nuevas fuentes de ansiedad y peligro, pero también de posible reacción frente a la injusticia. El horror no solo se origina en los dones extraordinarios de la protagonista, sino en la crueldad anónima y masiva ejercida a través de la cultura digital.

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Flanagan, reconocido por equilibrar el terror y el drama en series anteriores, apuesta por una reinterpretación del mito de King que dialoga con los miedos y contradicciones de la generación TikTok: el deseo de ser visto frente al temor de la exposición; la búsqueda de aceptación ante el riesgo de la brutalidad digital.