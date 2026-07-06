La llamativa omisión del director de Alpine tras la enorme actuación de Colapinto en el GP de Gran Bretaña de Fórmula 1

El director de Alpine no nombró al piloto argentino, pese al gran desempeño que tuvo

Steve Nielsen habló ante el sitio oficial de Alpine tras el Gran Premio de Gran Bretaña y repasó el fin de semana del equipo en Silverstone sin mencionar en ningún momento a Franco Colapinto, pese a que el argentino completó una de sus mejores actuaciones en la Fórmula 1: remontó diez posiciones desde el último lugar de la grilla para terminar noveno.

En su balance post-carrera, Nielsen celebró que ambos pilotos sumaron puntos y destacó los buenos arranques del equipo, pero sus referencias fueron genéricas. “Ambos pilotos hicieron un gran trabajo ahí. Y rápidamente estábamos compitiendo justo fuera del top 10. Luego, con algunas bajas y algunos adelantamientos de ambos autos, logramos entrar en el top 10”, dijo el director general de Alpine. A lo largo de toda su declaración, el nombre de Colapinto no apareció una sola vez.

PUBLICIDAD

El silencio del directivo contrasta con la actuación del piloto de 23 años. El bonaerense largó 19° tras una falla técnica en la clasificación, escaló al 16° lugar en los primeros metros, superó a Nico Hulkenberg, Esteban Ocon y Carlos Sainz, y terminó noveno luego de que una penalización de cinco segundos para Kimi Antonelli y el abandono de Max Verstappen —que provocó el ingreso del Safety Car en la vuelta 48— ordenaran las posiciones a su favor.

El propio Colapinto reconoció la dificultad del fin de semana. “Fue una carrera buena. Hice una muy buena largada y carrera. Tuve un buen ritmo con las gomas medias. A veces la injusticia en algún punto llega a su fin y tenemos buena suerte para nuestro lado”, afirmó el piloto tras cruzar la bandera a cuadros.

PUBLICIDAD

Nielsen, en cambio, concentró su análisis en la situación del equipo en el Campeonato de Constructores. Racing Bulls metió también dos autos en los puntos en Silverstone y recortó distancias: “Nuestra cómoda diferencia de hace un par de carreras ahora se ha vuelto muy incómoda, y creo que ahora estamos solo un punto por delante”, advirtió el directivo. “El impulso está de su lado. Tenemos que hacer algo al respecto. Tenemos que hacer nuestro auto más rápido”, agregó.

La omisión de Colapinto en el comunicado post-carrera de Nielsen adquiere otro peso si se considera lo que el mismo directivo había dicho apenas dos días antes. El viernes, en la conferencia de prensa oficial de la FIA en Silverstone, Nielsen había marcado una condición explícita sobre el futuro del argentino en Alpine. “Pierre tiene el puesto asegurado para la próxima temporada. Franco, no. Si es lo suficientemente bueno, se quedará, y si no lo es, habrá una opción mejor. Así es la Fórmula 1”, declaró ante los medios.

PUBLICIDAD

En esa misma conferencia, Nielsen había reconocido el progreso de Colapinto pero con reservas. “Creo que Franco es un piloto que ha tardado en arrancar, si me atrevo a decirlo. Está mejorando. Este año ya ha hecho algunas buenas carreras. Miami fue bien. China fue bien”, afirmó. También valoró su regularidad: “Su regularidad, sobre todo en las carreras, es mucho mejor que antes, así como su capacidad para plantarle cara a Pierre”, señaló el directivo.

La próxima cita de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Bélgica, del 17 al 19 de julio en el circuito de Spa-Francorchamps.

PUBLICIDAD