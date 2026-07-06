Deportes

La llamativa omisión del director de Alpine tras la enorme actuación de Colapinto en el GP de Gran Bretaña de Fórmula 1

Steve Nielsen repasó el fin de semana de Alpine en Silverstone sin pronunciar el nombre de Franco, pese a que el piloto argentino remontó diez posiciones desde el último lugar de la grilla para terminar noveno

Guardar
Google icon

El director de Alpine no nombró al piloto argentino, pese al gran desempeño que tuvo

Steve Nielsen habló ante el sitio oficial de Alpine tras el Gran Premio de Gran Bretaña y repasó el fin de semana del equipo en Silverstone sin mencionar en ningún momento a Franco Colapinto, pese a que el argentino completó una de sus mejores actuaciones en la Fórmula 1: remontó diez posiciones desde el último lugar de la grilla para terminar noveno.

En su balance post-carrera, Nielsen celebró que ambos pilotos sumaron puntos y destacó los buenos arranques del equipo, pero sus referencias fueron genéricas. “Ambos pilotos hicieron un gran trabajo ahí. Y rápidamente estábamos compitiendo justo fuera del top 10. Luego, con algunas bajas y algunos adelantamientos de ambos autos, logramos entrar en el top 10”, dijo el director general de Alpine. A lo largo de toda su declaración, el nombre de Colapinto no apareció una sola vez.

PUBLICIDAD

El silencio del directivo contrasta con la actuación del piloto de 23 años. El bonaerense largó 19° tras una falla técnica en la clasificación, escaló al 16° lugar en los primeros metros, superó a Nico Hulkenberg, Esteban Ocon y Carlos Sainz, y terminó noveno luego de que una penalización de cinco segundos para Kimi Antonelli y el abandono de Max Verstappen —que provocó el ingreso del Safety Car en la vuelta 48— ordenaran las posiciones a su favor.

El propio Colapinto reconoció la dificultad del fin de semana. “Fue una carrera buena. Hice una muy buena largada y carrera. Tuve un buen ritmo con las gomas medias. A veces la injusticia en algún punto llega a su fin y tenemos buena suerte para nuestro lado”, afirmó el piloto tras cruzar la bandera a cuadros.

PUBLICIDAD

Nielsen, en cambio, concentró su análisis en la situación del equipo en el Campeonato de Constructores. Racing Bulls metió también dos autos en los puntos en Silverstone y recortó distancias: “Nuestra cómoda diferencia de hace un par de carreras ahora se ha vuelto muy incómoda, y creo que ahora estamos solo un punto por delante”, advirtió el directivo. “El impulso está de su lado. Tenemos que hacer algo al respecto. Tenemos que hacer nuestro auto más rápido”, agregó.

La omisión de Colapinto en el comunicado post-carrera de Nielsen adquiere otro peso si se considera lo que el mismo directivo había dicho apenas dos días antes. El viernes, en la conferencia de prensa oficial de la FIA en Silverstone, Nielsen había marcado una condición explícita sobre el futuro del argentino en Alpine. “Pierre tiene el puesto asegurado para la próxima temporada. Franco, no. Si es lo suficientemente bueno, se quedará, y si no lo es, habrá una opción mejor. Así es la Fórmula 1”, declaró ante los medios.

En esa misma conferencia, Nielsen había reconocido el progreso de Colapinto pero con reservas. “Creo que Franco es un piloto que ha tardado en arrancar, si me atrevo a decirlo. Está mejorando. Este año ya ha hecho algunas buenas carreras. Miami fue bien. China fue bien”, afirmó. También valoró su regularidad: “Su regularidad, sobre todo en las carreras, es mucho mejor que antes, así como su capacidad para plantarle cara a Pierre”, señaló el directivo.

La próxima cita de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Bélgica, del 17 al 19 de julio en el circuito de Spa-Francorchamps.

Temas Relacionados

Steve NielsenFranco ColapintoFórmula 1F1deportes-argentinaAlpine

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Vinicius habló de la controversia por el primer penal ante Noruega en la eliminación de Brasil del Mundial: por qué no lo pateó

El delantero del Real Madrid pasó por la zona mixta del New York New Jersey Stadium y se refirió al momento en el que podría haber cambiado el rumbo del partido ante Noruega

Vinicius habló de la controversia por el primer penal ante Noruega en la eliminación de Brasil del Mundial: por qué no lo pateó

“¡Haalelujaaa!” y “Haaland nos llevó al cielo”: la prensa noruega desató la euforia tras el triunfo ante Brasil en el Mundial

La victoria 2-1 encendió una ola de titulares audaces en los medios nórdicos y reavivaron el antecedente de 1998, mientras la hinchada convirtió las calles del país en un festejo espontáneo

“¡Haalelujaaa!” y “Haaland nos llevó al cielo”: la prensa noruega desató la euforia tras el triunfo ante Brasil en el Mundial

Las dudas que tiene Scaloni de cara al choque entre Argentina y Egipto: podría haber al menos un cambio por línea

El elenco albiceleste realizó su último entrenamiento en Miami antes de viajar a Atlanta, sede del duelo por los octavos de final del Mundial 2026

Las dudas que tiene Scaloni de cara al choque entre Argentina y Egipto: podría haber al menos un cambio por línea

La egocéntrica frase de Haaland tras sus goles a Brasil en el Mundial y la marca histórica que logró

Con siete tantos en el torneo, el noruego igualó a Messi y Mbappé en lo alto de la tabla de artilleros, extendió una racha que pocos delanteros lograron en la historia y habló sin filtros sobre su destreza frente al arco

La egocéntrica frase de Haaland tras sus goles a Brasil en el Mundial y la marca histórica que logró

Facundo Díaz Acosta, campeón en Milán: levantó su cuarto Challenger en el año y quedó a un paso de volver al Top 100

El zurdo superó al italiano Marco Cecchinato tras una batalla de más de 3 horas. Quedó 111° en el ranking en vivo

Facundo Díaz Acosta, campeón en Milán: levantó su cuarto Challenger en el año y quedó a un paso de volver al Top 100

DEPORTES

Vinicius habló de la controversia por el primer penal ante Noruega en la eliminación de Brasil del Mundial: por qué no lo pateó

Vinicius habló de la controversia por el primer penal ante Noruega en la eliminación de Brasil del Mundial: por qué no lo pateó

“¡Haalelujaaa!” y “Haaland nos llevó al cielo”: la prensa noruega desató la euforia tras el triunfo ante Brasil en el Mundial

Las dudas que tiene Scaloni de cara al choque entre Argentina y Egipto: podría haber al menos un cambio por línea

La egocéntrica frase de Haaland tras sus goles a Brasil en el Mundial y la marca histórica que logró

Facundo Díaz Acosta, campeón en Milán: levantó su cuarto Challenger en el año y quedó a un paso de volver al Top 100

TELESHOW

José María Listorti mostró el lado B de las playas en el Mundial: “Es un asco”

José María Listorti mostró el lado B de las playas en el Mundial: “Es un asco”

Mauro Icardi volvió a atacar a Yanina Latorre en medio de su guerra: “Chiruza”

Eva Bargiela contó el difícil momento que atravesó con su hijo Faustino en Miami: “Me asusté muchísimo”

Yanina Latorre: “Mauro Icardi es muy violento, pero no me amedrenta con sus amenazas”

Las fotos de Ángela Torres en Estados Unidos por el Mundial: alentó a la Selección y a puro amor con Marcos Giles

INFOBAE AMÉRICA

República Dominicana fija nuevos controles para las cesiones de contratos estatales desde este 6 de julio

República Dominicana fija nuevos controles para las cesiones de contratos estatales desde este 6 de julio

“Pensé que algún día iba a cambiar”: el silencio que mantiene viva la violencia dentro de un hogar en Honduras

Nuevo sistema de agua potable beneficiará a más de 700 personas en la zona rural del oriente salvadoreño

Costa Rica arrancará este lunes el juicio por el atentado al disidente nicaragüense que sobrevivió a 13 disparos

María Corina Machado asiste en Panamá a acto litúrgico en homenaje a las víctimas del terremoto en Venezuela