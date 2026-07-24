“Fuiste un ejemplo y uno de los comandantes”: el sentido mensaje de De Paul a Otamendi tras su despedida de la selección argentina

Rodrigo De Paul despidió a Nicolás Otamendi tras su retiro de la selección argentina (Reuters/Brett Davis)

Rodrigo De Paul publicó un sentido mensaje en Instagram para despedir a Nicolás Otamendi tras el anuncio del retiro del defensor de la Selección Argentina, destacando la relación personal y el liderazgo del central a lo largo de los años compartidos en el equipo nacional. El gesto de De Paul se conoció poco después de la carta en la que Otamendi confirmó públicamente el final de su ciclo con la camiseta albiceleste.

El mediocampista del Inter Miami acompañó la publicación de su compañero con una historia, en la que escribió: “El primer día que llegué, me abriste la puerta de la habitación y hasta el último día seguimos con cada uno de nuestros rituales... mi agradecimiento a vos hermano es eterno, fuiste un ejemplo y uno de los comandantes de esta hermosa historia que construyó este equipo. Gracias por todo, te voy a extrañar, te vamos a extrañar... la habitación sin vos y tu play no será lo mismo!”.

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El sentido mensaje de De Paul a Otamendi

La noticia del retiro de Nicolás Otamendi de la selección nacional generó una ola de repercusiones tanto en el ambiente futbolístico como entre los hinchas, que rápidamente viralizaron los mensajes de colegas y amigos del defensor. El ex jugador de Benfica y Manchester City utilizó sus redes para compartir una carta extensa en la que repasó su trayectoria, agradeció el apoyo y remarcó: “Defendí con el alma la camiseta”, frase que se convirtió en tendencia luego de la publicación.

De Paul y Otamendi compartieron concentración durante desde la llegada del mediocampista al seleccionado mayor hasta el reciente subcampeonato en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. La convivencia diaria, las rutinas previas a cada partido y los rituales de habitación generaron un vínculo que trascendió lo deportivo, tal como se desprende del mensaje del mediocampista.

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En su carta, Otamendi hizo referencia al esfuerzo y la dedicación invertidos en cada convocatoria. El defensor remarcó el orgullo de haber vestido la camiseta albiceleste y agradeció a los compañeros que lo acompañaron en el proceso. La publicación del flamante refuerzo de River Plate incluyó imágenes de los títulos obtenidos y los momentos más significativos de su ciclo con la selección.

El mediocampista optó por resaltar el plano humano, recordando el primer encuentro en la concentración y la importancia de los gestos cotidianos en la formación del grupo. “Mi agradecimiento a vos hermano es eterno”, escribió el jugador, subrayando la influencia del defensor en la conformación del plantel.

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A lo largo de su trayectoria con la selección, Otamendi se consolidó como uno de los líderes del vestuario. Su presencia resultó clave en la obtención de la Copa América 2021 y 2024 y el Mundial de Qatar 2022, tres conquistas históricas para el fútbol argentino. El defensor disputó más de 110 partidos con la camiseta nacional, ubicándose entre los jugadores con mayor cantidad de presencias.

En tanto, el mensaje de De Paul puso en primer plano la intimidad del grupo y la importancia de los liderazgos silenciosos. El mediocampista destacó el rol de Otamendi como “comandante” en la construcción de la identidad de la selección, así como la dificultad que implicará llenar su ausencia en la concentración. “La habitación sin vos y tu play no será lo mismo”, concluyó De Paul en su publicación, reflejando la cotidianeidad compartida durante años.

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A partir de la salida de Otamendi, la selección inicia un proceso de renovación en la defensa. El cuerpo técnico deberá definir los reemplazos y la reconfiguración del liderazgo interno, un desafío que ya se vislumbra en el horizonte.

LA CARTA DE DESPEDIDA COMPLETA DE NICOLÁS OTAMENDI

El mensaje de Otamendi para despedirse de la selección argentina

Hoy me toca escribir las palabras más difíciles de toda mi carrera.

Soñé de muy chico vestir la camiseta de la Selección Argentina fue el privilegio más grande que me dió el fútbol. La defendí con el alma, con orgullo y con la responsabilidad de saber lo que significa para millones de argentinos.

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El destino quiso que mi último partido fuera una final del mundo. No fue el resultado que queríamos, pero me voy con la cabeza en alto que este grupo lo intentó hasta el último segundo.

Me despido con la tranquilidad de haberlo dejado todo. Nunca me guardé una gota de esfuerzo, nunca dejé de creer y nunca dejé de sentir esta camiseta como el mayor honor de mi vida.

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Gracias al hincha argentino. Gracias por el amor incondicional, por cada bandera, por cada canción, por acompañarnos en los buenos momentos y, sobre todo, en los más difíciles. Ustedes hicieron que cada vez que sonara el himno sintiéramos que no éramos once jugadores, sino millones defendiendo un mismo sueño.

Gracias a mi familia. Fueron mi refugio en cada caída y mi fuerza en cada desafío. Soportaron las distancias, las ausencias, las lágrimas y las frustraciones. Este camino jamás lo recorrí solo; cada paso lo dimos juntos.

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Y a los que hoy siguen vistiendo esta camiseta, les quiero decir algo de corazón: nunca dejen de creer. Habrá golpes que parecerán imposibles de superar, pero esta camiseta siempre recompensa a quienes la defienden con humildad, sacrificio y amor. Levanten la cabeza, sigan luchando y no permitan que una derrota les robe la ilusión. Estoy convencido de que el próximo capítulo de nuestra historia será de ustedes.

Hoy me despido de la Selección Argentina, pero con un orgullo inmenso por haber representado a mi país. Porque los títulos quedan en la historia, pero el amor por estos colores dura para toda la vida.

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Gracias, Argentina. Gracias por dejarme cumplir el sueño de ser campeón del mundo y de vestir la camiseta más hermosa del mundo.

Hasta siempre, Selección