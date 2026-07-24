Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 24 de julio

El dólar sube a $1.515 en el Banco Nación
El precio minorista del dólar gana cinco pesos o 0,3% este viernes, a $1.515 en el Banco Nación, un máximo desde el 24 de octubre. El dólar blue cae diez pesos o 0,7%, a $1.540 para la venta.
¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
El dólar al público ces ofrecido a $1.510 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.510,80 para la venta y $1.459,89 para la compra.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, analizó la política cambiaria y aseguró que si bien considera completamente descartada la posibilidad de un salto cambiario abrupto como lo que sucedieron en otras épocas, “es un posibilidad” que en los próximos meses el dólar llegue a $1.700 o $1.800, a la vez que destacó que hay un contexto de tranquilidad cambiaria.
El BCRA compró USD 45 millones
El BCRA volvió a intervenir este jueves con compras en el mercado oficial por USD 45 millones (el 11% de la oferta), mientras que las reservas internacionales brutas de la entidad descontaron USD 352 millones, a USD 48.684 millones, por el impacto sobre los activos del descenso del oro (-2,4%) a USD 4.052,80 la onza.
El monto negociado en el mercado mayorista alcanzó este jueves los USD 408,5 millones, una cifra discreta en comparación a los más de USD 800 millones diarios operados en el primer tramo de julio. Con una oferta moderada, el dólar mayorista volvió a subir: esta vez ganó seis pesos o 0,4%, a $1.489, para regresar al nivel del 7 de julio.
El dólar blue interrumpió la racha alcista
El dólar blue bajó cinco pesos el jueves, a $1.555 para la venta, después de cuatro días seguidos al alza, tras haber tocado por la tarde un récord nominal en los 1.560 pesos En 2026 el dólar informal sube 20 pesos o 1,3 por ciento.