Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 24 de julio

El billete al público se vende a $1.515 en el Banco Nación. El blue se paga a $1.540. El BCRA compró ayer USD 45 millones en el mercado

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14:28 hsHoy

El dólar sube a $1.515 en el Banco Nación

El precio minorista del dólar gana cinco pesos o 0,3% este viernes, a $1.515 en el Banco Nación, un máximo desde el 24 de octubre. El dólar blue cae diez pesos o 0,7%, a $1.540 para la venta.

13:05 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público ces ofrecido a $1.510 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.510,80 para la venta y $1.459,89 para la compra.

13:05 hsHoy

Adrián Ravier: “Que el dólar llegue a $1.800 en los próximos meses es una posibilidad, pero la estabilidad cambiaria está clara”

El vocero presidencial analizó la situación del mercado de cambios. Negó que exista un atraso en la cotización y aseguró que si se produjera “una corrección sería mínima”

Adrián Ravier, vocero presidencial, analizó la situación del dólar

El vocero presidencial, Adrián Ravier, analizó la política cambiaria y aseguró que si bien considera completamente descartada la posibilidad de un salto cambiario abrupto como lo que sucedieron en otras épocas, “es un posibilidad” que en los próximos meses el dólar llegue a $1.700 o $1.800, a la vez que destacó que hay un contexto de tranquilidad cambiaria.

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13:05 hsHoy

El BCRA compró USD 45 millones

El BCRA volvió a intervenir este jueves con compras en el mercado oficial por USD 45 millones (el 11% de la oferta), mientras que las reservas internacionales brutas de la entidad descontaron USD 352 millones, a USD 48.684 millones, por el impacto sobre los activos del descenso del oro (-2,4%) a USD 4.052,80 la onza.

13:05 hsHoy

El dólar subió por segundo día y los financieros tocaron máximos en nueve meses

La divisa al púbico ganó cinco pesos, detrás del alza del mayorista, a $1.489, con USD 400 millones negociados en el mercado. El “contado con liqui” avanzó a $1.585 en un día negativo para los activos bursátiles

Imagen de archivo de un empleado mostrando un fajo de dólares en una oficina de cambio de Yakarta, Indonesia. 9 abril 2025. REUTERS/Willy Kurniawan
Imagen de archivo de un empleado mostrando un fajo de dólares en una oficina de cambio de Yakarta, Indonesia. 9 abril 2025. REUTERS/Willy Kurniawan

El monto negociado en el mercado mayorista alcanzó este jueves los USD 408,5 millones, una cifra discreta en comparación a los más de USD 800 millones diarios operados en el primer tramo de julio. Con una oferta moderada, el dólar mayorista volvió a subir: esta vez ganó seis pesos o 0,4%, a $1.489, para regresar al nivel del 7 de julio.

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13:05 hsHoy

El dólar blue interrumpió la racha alcista

El dólar blue bajó cinco pesos el jueves, a $1.555 para la venta, después de cuatro días seguidos al alza, tras haber tocado por la tarde un récord nominal en los 1.560 pesos En 2026 el dólar informal sube 20 pesos o 1,3 por ciento.

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