Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 24 de julio

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Cuánto cobrarán los empleados de comercio en julio tras el último aumento y cuál es el bono acordado El acuerdo paritario anunciado este jueves definió los nuevos ingresos para este mes, el esquema de pagos adicionales y el cronograma de incrementos previsto hasta septiembre

Habilitan cuentas sueldo en dólares para que las empresas puedan pagar salarios en moneda extranjera Modifican la operatoria bancaria para entidades empleadoras, que tendrán la opción de abonar remuneraciones en divisas estadounidenses además de moneda local

Una de cada seis empresas redujo su personal en el último trimestre de 2025, según un informe oficial La reducción de plantillas se explica principalmente porque la apertura de nuevas compañías se encuentra en mínimos históricos

Aumentó la cantidad de escrituras en CABA, pero se desplomaron casi 40% las compras con hipoteca en junio El mercado inmobiliario mantuvo el nivel de actividad en el primer semestre, aun en un contexto de retracción del crédito en el sector