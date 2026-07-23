El Salvador

Gobierno de El Salvador anuncia pago de indemnizaciones a más de mil extrabajadores del Hospital Rosales

El Ministerio de Trabajo informó que el proceso comenzará el 23 de julio y que los recursos asignados superan los USD 10 millones, tras una instrucción presidencial para adelantar una obligación prevista para el siguiente ejercicio fiscal

Guardar
Google icon
Diversas áreas del nuevo edificio construido perteneciente al Hospital Nacional Rosales de San Salvador, El Salvador. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid
Diversas áreas del nuevo edificio construido perteneciente al Hospital Nacional Rosales de San Salvador, El Salvador. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid

El ministro de Trabajo de El Salvador, Rolando Castro, anunció este miércoles que el gobierno comenzará el pago de indemnizaciones a más de mil extrabajadores del Hospital Rosales a partir del 23 de julio. Según indicó, el monto destinado supera los USD 10 millones.

Castro explicó que la decisión responde a una directriz presidencial para resolver la situación de quienes perdieron su empleo tras un proceso de reorganización en la red hospitalaria. “La indemnización para los extrabajadores del Hospital Rosales inicia a partir del día de mañana”, expresó el funcionario durante una transmisión en redes sociales.

En 2025, el Hospital Rosales dejó de ser administrado por el Ministerio de Salud para ser administrado por la nueva Red Nacional de Hospitales. Además, la normativa laboral vigente en El Salvador establece que, cuando se produce una separación entre el trabajador y el empleador en el sector público, el pago de indemnizaciones suele programarse para el año fiscal siguiente.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el Ejecutivo resolvió anticipar el proceso. “Cuando ya un trabajador rompe una relación contractual con el Estado, lo correcto es pagarle, lo correcto es indemnizarle y no deberle absolutamente nada a nadie”, afirmó Castro.

Convoca el Ministerio de Trabajo a iniciar trámites por la indemnización de 1.000 ex empleados del Hospital Rosales (Captura de pantalla de la transmisión en directo).
Convoca el Ministerio de Trabajo a iniciar trámites por la indemnización de 1.000 ex empleados del Hospital Rosales (Captura de pantalla de la transmisión en directo).

¿Cómo será el proceso de pago?

De acuerdo con el ministro, el presidente Nayib Bukele instruyó “resolver este tema de indemnización de los trabajadores, de los extrabajadores del Hospital Rosales con carácter de urgencia”. También señaló que el monto global destinado supera los USD 10 millones, tras ajustar partidas presupuestarias internas para afrontar estos compromisos.

Castro invitó a los extrabajadores a acercarse desde este jueves para iniciar los trámites correspondientes y aseguró que mantendrá comunicación con las autoridades sanitarias para facilitar el proceso. “Así como se ha presupuestado el erario del trabajador, también el trabajador ha presupuestado en el desarrollo de su familia”, señaló.

PUBLICIDAD

Sobre la documentación exigida, Castro aseguró que el Ministerio de Salud y el hospital cuentan con registros suficientes para identificar a cada extrabajador, el tiempo laborado y los salarios percibidos. Según explicó, esa información permitirá calcular la indemnización “tal cual en base a la ley”.

El día de mañana (23 de julio) tienen que hacerse presente y ahí está toda la documentación interna y si hay alguna documentación adicional que se necesite, por supuesto que ahí se va a solicitar”, dijo. Añadió que el Ministerio de Trabajo estará pendiente de que el procedimiento se garantice “como corresponde”.

Diversas áreas del nuevo edificio construido perteneciente al Hospital Nacional Rosales de San Salvador, El Salvador. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid
La compensación comenzará este 23 tras meses de reclamos en San Salvador y una decisión del Ejecutivo para no esperar al siguiente ejercicio fiscal, como suele ocurrir en el sector público. Foto archivo, Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid

El aspecto más específico de la explicación del ministro estuvo en la comparación con el procedimiento habitual. Según afirmó, en escenarios de ruptura laboral como este, “lo tradicional” ha sido que la relación termine en un año y que la indemnización se presupueste para el siguiente.

Reclamos de los extrabajadores

El Hospital Rosales, ubicado en San Salvador, ha sido escenario de denuncias y demandas presentadas por extrabajadores durante los últimos meses. Estas solicitudes, canalizadas ante distintas instancias, reclamaban la pronta resolución de los pagos pendientes.

El ministro fue enfático al decir que los profesionales de la salud que dejaron de laborar para el hospital tienen competencias en el ramo de la medicina, por lo que pueden trabajar en cualquier otra instancia y que “no hay ninguna estigmatización” contra ellos. El ministro mencionó en reiteradas ocasiones que el cese de sus funciones se debió al cambio de administración del lugar.

El funcionario afirmó que el procedimiento se realizará “lo antes posible” para que los beneficiarios reciban sus compensaciones sin más dilaciones. “El impacto anda arriba de diez millones de dólares”, reiteró el ministro, y agregó que se coordinó con el Ministerio de Salud para disponer de los detalles administrativos y operativos necesarios.

Temas Relacionados

San SalvadorIndemnizaciónMinisterio de TrabajoEl SalvadorHospital RosalesRolando CastroNayib Bukelemédicos salvadoreños

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Aeropuerto Juan Santamaría en Costa Rica inicia la construcción del primer hotel conectado a una terminal aérea en Centroamérica

Con una inversión cercana a los USD 20 millones, la obra será el primer hotel “on-airport” de Centroamérica y Panamá conectado directamente con una terminal aérea mediante un puente peatonal, una apuesta que busca mejorar la experiencia de los viajeros

Aeropuerto Juan Santamaría en Costa Rica inicia la construcción del primer hotel conectado a una terminal aérea en Centroamérica

Alistan 70 ambulancias y 300 colaboradores para los Juegos Centroamericanos en Santo Domingo 2026

El plan incluye maniobras de resucitación, clasificación en eventos con varios heridos y traslado escalonado hacia hospitales, con un esquema de mando ya definido por zonas del país

Alistan 70 ambulancias y 300 colaboradores para los Juegos Centroamericanos en Santo Domingo 2026

Detienen a un ex representante y una ex tesorera en la provincia panameña de Chiriquí por presunto delito de peculado

La detención de estas personas se suma a una serie de acciones judiciales registradas en lo que va de 2026 contra exfuncionarios de juntas comunales en todo el país

Detienen a un ex representante y una ex tesorera en la provincia panameña de Chiriquí por presunto delito de peculado

República Dominicana condena el cierre electoral en Nicaragua y eleva la presión regional por la democracia

La Cancillería citó la Carta Democrática Interamericana y pidió una rectificación a Managua, con un mensaje sobre alternancia, libertades y sufragio que elevó la presión diplomática regional

República Dominicana condena el cierre electoral en Nicaragua y eleva la presión regional por la democracia

Costa Rica presenta paquete de 24 medidas para fortalecer el cobro de impuestos, combatir la evasión y el contrabando sin crear nuevos tributos

La Administración Fernández Delgado aseguró que las iniciativas buscan recuperar recursos que hoy se pierden por evasión fiscal, facturas falsas y contrabando. Además, anunció denuncias penales contra contribuyentes investigados y un plan de contención del gasto público para el presupuesto del 2027.

Costa Rica presenta paquete de 24 medidas para fortalecer el cobro de impuestos, combatir la evasión y el contrabando sin crear nuevos tributos

TECNO

Llega a WhatsApp Web una de las funciones más esperadas: así es su lector de PDF integrado

Llega a WhatsApp Web una de las funciones más esperadas: así es su lector de PDF integrado

Los taxis voladores son una realidad: ahora presentan un modelo silencioso para viajes tranquilos

La nostalgia invade Windows 11: Microsoft anuncia juegos clásicos de Xbox compatibles con PC

La inversión de Google en IA da frutos: su negocio en la nube ya genera 24.800 millones de dólares

Investigación revela que los consejos electorales de los chatbots de IA son “inexactos y poco fiables”

ENTRETENIMIENTO

El hijo de Ricky Martin pide que dejen de compararlo con el artista: “No soy Ricky Martin, soy Valentino”

El hijo de Ricky Martin pide que dejen de compararlo con el artista: “No soy Ricky Martin, soy Valentino”

14 películas en más de 20 años: cuál es el orden ideal para ver todas las “X-Men”

Fichas en los bolsillos y un atuendo de leopardo: Jason Bateman recordó su arresto en Mónaco

Charlize Theron admite que no podía dejar de mirar el cuerpo de Matt Damon en ‘La Odisea’

Más allá de la WWE, John Cena revela el regalo secreto con el que le cambió la vida a su madre

MUNDO

Políticas laborales para amortiguar el golpe demográfico: las tres palancas que el FMI evalúa para las próximas décadas

Políticas laborales para amortiguar el golpe demográfico: las tres palancas que el FMI evalúa para las próximas décadas

Zelensky designó a los nuevos jefes del Ejército y del Estado Mayor de Ucrania en medio de la presión para restituir a Fédorov

El régimen de Irán ejecutó al activista Mehdi Khanaki y elevó a 24 los ahorcados por las protestas de enero

Irán amenazó con atacar a Estados Unidos y a los países que respalden nuevas ofensivas contra su territorio: “Ojo por ojo”

Zelensky busca reactivar las negociaciones con Rusia: habló con los enviados de Trump antes del encuentro entre Rubio y Lavrov