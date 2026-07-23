Gobierno de El Salvador anuncia pago de indemnizaciones a más de mil extrabajadores del Hospital Rosales

Diversas áreas del nuevo edificio construido perteneciente al Hospital Nacional Rosales de San Salvador, El Salvador. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid

El ministro de Trabajo de El Salvador, Rolando Castro, anunció este miércoles que el gobierno comenzará el pago de indemnizaciones a más de mil extrabajadores del Hospital Rosales a partir del 23 de julio. Según indicó, el monto destinado supera los USD 10 millones.

Castro explicó que la decisión responde a una directriz presidencial para resolver la situación de quienes perdieron su empleo tras un proceso de reorganización en la red hospitalaria. “La indemnización para los extrabajadores del Hospital Rosales inicia a partir del día de mañana”, expresó el funcionario durante una transmisión en redes sociales.

En 2025, el Hospital Rosales dejó de ser administrado por el Ministerio de Salud para ser administrado por la nueva Red Nacional de Hospitales. Además, la normativa laboral vigente en El Salvador establece que, cuando se produce una separación entre el trabajador y el empleador en el sector público, el pago de indemnizaciones suele programarse para el año fiscal siguiente.

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Sin embargo, el Ejecutivo resolvió anticipar el proceso. “Cuando ya un trabajador rompe una relación contractual con el Estado, lo correcto es pagarle, lo correcto es indemnizarle y no deberle absolutamente nada a nadie”, afirmó Castro.

Convoca el Ministerio de Trabajo a iniciar trámites por la indemnización de 1.000 ex empleados del Hospital Rosales (Captura de pantalla de la transmisión en directo).

¿Cómo será el proceso de pago?

De acuerdo con el ministro, el presidente Nayib Bukele instruyó “resolver este tema de indemnización de los trabajadores, de los extrabajadores del Hospital Rosales con carácter de urgencia”. También señaló que el monto global destinado supera los USD 10 millones, tras ajustar partidas presupuestarias internas para afrontar estos compromisos.

Castro invitó a los extrabajadores a acercarse desde este jueves para iniciar los trámites correspondientes y aseguró que mantendrá comunicación con las autoridades sanitarias para facilitar el proceso. “Así como se ha presupuestado el erario del trabajador, también el trabajador ha presupuestado en el desarrollo de su familia”, señaló.

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Sobre la documentación exigida, Castro aseguró que el Ministerio de Salud y el hospital cuentan con registros suficientes para identificar a cada extrabajador, el tiempo laborado y los salarios percibidos. Según explicó, esa información permitirá calcular la indemnización “tal cual en base a la ley”.

“El día de mañana (23 de julio) tienen que hacerse presente y ahí está toda la documentación interna y si hay alguna documentación adicional que se necesite, por supuesto que ahí se va a solicitar”, dijo. Añadió que el Ministerio de Trabajo estará pendiente de que el procedimiento se garantice “como corresponde”.

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La compensación comenzará este 23 tras meses de reclamos en San Salvador y una decisión del Ejecutivo para no esperar al siguiente ejercicio fiscal, como suele ocurrir en el sector público. Foto archivo, Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid

El aspecto más específico de la explicación del ministro estuvo en la comparación con el procedimiento habitual. Según afirmó, en escenarios de ruptura laboral como este, “lo tradicional” ha sido que la relación termine en un año y que la indemnización se presupueste para el siguiente.

Reclamos de los extrabajadores

El Hospital Rosales, ubicado en San Salvador, ha sido escenario de denuncias y demandas presentadas por extrabajadores durante los últimos meses. Estas solicitudes, canalizadas ante distintas instancias, reclamaban la pronta resolución de los pagos pendientes.

El ministro fue enfático al decir que los profesionales de la salud que dejaron de laborar para el hospital tienen competencias en el ramo de la medicina, por lo que pueden trabajar en cualquier otra instancia y que “no hay ninguna estigmatización” contra ellos. El ministro mencionó en reiteradas ocasiones que el cese de sus funciones se debió al cambio de administración del lugar.

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El funcionario afirmó que el procedimiento se realizará “lo antes posible” para que los beneficiarios reciban sus compensaciones sin más dilaciones. “El impacto anda arriba de diez millones de dólares”, reiteró el ministro, y agregó que se coordinó con el Ministerio de Salud para disponer de los detalles administrativos y operativos necesarios.