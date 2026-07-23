Fallece exfiscal guatemalteca María del Rosario Acevedo Peñate, conocida como “La Fiscal de Hierro”

Murió la abogada y exfiscal guatemalteca María del Rosario Acevedo Peñate, conocida como "La Fiscal de Hierro". (Linkedin)

La abogada y exfiscal guatemalteca María del Rosario Acevedo Peñate, conocida en el ámbito judicial como la “Fiscal de Hierro”, ha fallecido, dejando tras de sí una extensa trayectoria marcada tanto por su protagonismo al frente de unidades clave del Ministerio Público (MP) como por su posterior rol como defensora legal de prominentes figuras empresariales y políticas, como la ex vicepresidenta de Guatemala Roxana Baldetti.

El fallecimiento de Acevedo Peñate fue confirmado por el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, quien a través de sus redes sociales indicó: “Coincidimos en el Ministerio Público y, años después, nos encontramos en distintos procesos, ella como defensora y yo como fiscal. Muchos la conocían como ‘La Fiscal de Hierro’. Lamento profundamente el fallecimiento de María del Rosario Acevedo Peñate”.

PUBLICIDAD

Hasta ahora se desconocen las causas de su muerte.

Juan Francisco Sandoval confirmó el fallecimiento de María del Rosario Acevedo Peñate y recordó su paso por el Ministerio Público de Guatemala. (Twitter)

Figura controversial

Acevedo Peñate se consolidó durante años como una figura de peso e influencia dentro del sistema penal. Su sobrenombre, que proyectaba la imagen de un combate contra la delincuencia, la acompañó en su desempeño como jefa de la Fiscalía contra el Crimen Organizado durante la gestión de Juan Luis Florido -de febrero de 2004 a julio de 2008-.

En dicho cargo, asumió la persecución de complejas redes delictivas e investigaciones de alto impacto en Guatemala.

Sin embargo, su paso por la institución armó intensos debates públicos y mediáticos, ubicando a Acevedo Peñate en la intersección entre la inteligencia penal, las controversias procesales y los casos de mayor resonancia nacional.

PUBLICIDAD

Como titular de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, Acevedo Peñate estuvo al frente de expedientes de gran impacto mediático e institucional. Uno de los casos más recordados y polémicos en los que intervino fue la investigación del asesinato del empresario Edgar Ordóñez Porta, en el que familiares la acusaron de implantación de pruebas falsas para culpar a “chivos expiatorios” y liberar a los verdaderos responsables del hecho.

También se le vinculó operativamente con esquemas de trabajo conjunto con el asesor venezolano Víctor Rivera, titular del comando antisecuestros, así como con la red de inteligencia paralela conocida popularmente como “La Oficinita”, encabezada por Luis Mendizábal, durante el Gobierno de Álvaro Arzú.

PUBLICIDAD

Dichas estructuras fueron objeto de posteriores análisis e investigaciones por el rol que ejercieron en la sombra del aparato estatal. Una de ellas “La Oficinita” considerada como un centro de inteligencia paralelo compuesto por militares, policías, abogados, jueces y fiscales, que no sólo sirvió para espionaje, sino también para operaciones de limpieza social, según un cable de la embajada americana filtrado por Wikileaks.

A Acevedo Peñate se le vinculó con Mendizábal desde que era fiscal en el MP. Se dijo que gran parte de su labor fue controlada por “La Oficinita”, atribuyéndole el desvío de investigaciones y la pérdida de evidencias.

PUBLICIDAD

Acevedo Peñate fue vinculada con Víctor Rivera y con la estructura de inteligencia paralela conocida como "La Oficinita", señalada de la ejecución extrajudicial de decenas de opositores al Gobierno de turno, a las estructuras de corrupción. (Diario Militar)

Años después de su salida del ente investigador, Acevedo Peñate reapareció en los tribunales de mayor riesgo de Guatemala, esta vez en el ejercicio de la abogacía privada. Su retorno al ojo público cobró fuerza al asumir como mandataria legal y defensora de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, a quien representó en casos de corrupción como La Línea y la Agüita mágica, relacionado a un líquido utilizado para descontaminar el Lago de Amatitlán.

De igual forma, participó en la defensa técnica de otros implicados en procesos de alto perfil, entre ellos Otto Molina Stalling en el caso de fraude al seguro social denominado IGSS-Pisa.

PUBLICIDAD

Tras dejar el Ministerio Público, María del Rosario Acevedo Peñate defendió a Roxana Baldetti en La Línea y a Otto Molina Stalling en el caso IGSS-Pisa. (DCA)

Con su fallecimiento, se cierra la página de una de las abogadas y exfiscales más conocidas de las últimas décadas en Guatemala, cuya labor abarcó desde el centro de la persecución penal contra el crimen organizado hasta la primera línea defensiva en los mayores juicios por corrupción de la historia reciente del país.