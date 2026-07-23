Melody Luz reveló que tiene una media hermana: “No tenemos contacto hace más de 10 años”

Melody Luz reveló en Bondi Live que tiene una media hermana con la que no tiene contacto desde hace más de 10 años (Video: Instagram)

En el ciclo Storytime (Bondi Live), Melody Luz relató que tiene una media hermana con quien no tiene vínculo desde hace más de una década, en el marco de una conversación sobre los lazos familiares complejos que condujo Nazarena Vélez. La bailarina y pareja de Alexander Caniggia, abrió un capítulo de su historia personal que hasta ahora no había trascendido públicamente: la existencia de una hermana por parte de padre con quien el distanciamiento se consolidó tras un episodio puntual y nunca se revirtió.

La bailarina explicó que esa hermana es hija que su padre tuvo antes de formar pareja con su madre. Cuando él armó una nueva familia, algo se quebró en esa relación previa. “Es una hija que tuvo mi papá antes de estar con mi mamá. Él formó una nueva familia y ahí ya hubo algo cuando claramente yo no existía”, relató en el programa. La mamá de Venezia fue cuidadosa al señalar que la situación tiene más de una lectura posible: “Hay que escuchar las dos campanas”, aclaró, sin cargar las tintas sobre ninguna de las partes.

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La bailarina contó que su media hermana es hija de su padre de una relación anterior a la familia que formó con su madre

El quiebre definitivo llegó en un Día del Padre, cuando su media hermana confrontó a su padre. La reacción de Melody fue inmediata y terminó de romper cualquier posibilidad de recomposición. “Un día del padre lo enfrentó ella a mi papá y a mi papá no lo toques. Yo le empecé a gritar y se fue todo a la miércoles”, contó en Bondi Live. Esa escena marcó el fin del contacto. En ese momento, las hijas de su media hermana —sus sobrinas— eran pequeñas. Hoy, según calculó la propia Melody, ya van a la facultad. El tiempo transcurrido sin verse es, por lo tanto, de al menos diez años.

El distanciamiento no quedó en silencio. Melody mencionó que hace poco recibió críticas de ese lado de la familia en redes sociales, aunque prefirió no ahondar en los detalles del episodio. Lo que sí dejó en claro es su postura frente a ese tipo de conflictos: “Siento que hay como mucha cuestión de intereses que a nosotros no nos importa. No somos una familia interesada ni vamos por ahí”, señaló. Y agregó una definición que resume su filosofía actual ante los vínculos que generan tensión: “Yo prefiero cuando no hay onda, no hablar”.

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Esa misma lógica la aplica, según contó, a la relación con la familia de Alex Caniggia. Cuando le preguntan por ese vínculo con Charlotte y Mariana Nannis, su respuesta es siempre la misma: no tiene novedades que dar porque su atención no está puesta ahí. “Mi foco no está ahí. O sea, no me hable y no me hablo. Yo no voy a poner de mis energías para luchar contra. Yo elijo mis luchas hoy en día”, afirmó.

Melody Luz también desmintió rumores de separación con Alexander Caniggia y explicó que no lo sigue en Instagram por su conducta en redes (Video: Instagram)

La bailarina no dio el nombre de su media hermana ni el de sus sobrinas, y tampoco profundizó en los detalles del conflicto original entre su padre y su hermana. Su relato se mantuvo en el terreno de lo general, con la salvedad de que reconoció que el episodio del Día del Padre fue el punto de quiebre. Lo que quedó claro es que, para la exfigura de El hotel de los famosos, la distancia no es producto de la indiferencia sino de una decisión tomada con conciencia: preservar su energía para los vínculos que considera prioritarios.

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En una visita anterior al canal, también desmintió rumores de ruptura y explicó cómo se sentía: “Se habló mucho que estamos separados. No estamos separados. Él está de viaje hace un mes incomunicado por un trabajo del que no puedo decir. Y yo no lo sigo en Instagram”.

Acto seguido, reveló por qué tomó esta tajante decisión: “No me hace bien seguirlo. Yo conozco una persona en casa que no es la misma que él comparte en redes. La que él comparte en redes, no me gusta. No me gusta escucharlo hablar mal de Wanda o bardear a Lali o los pobres. Es un personaje, yo lo sé, pero no lo comparto. Prefiero no seguirlo, prefiero no ver, prefiero que no me amargue el día, porque después en casa es otra cosa”.

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