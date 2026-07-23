El Salvador

El Salvador: Capturan a menor de edad acusado de disparar en escuela y lesionar a un estudiante

El joven de 15 años fue capturado luego de que una detonación dejara a un alumno lesionado, quien recibió atención en el sitio y fue trasladado a un hospital estable, según autoridades policiales

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Una fachada de edificio con sección inferior azul y superior blanca, ventanas con rejas blancas, techo ondulado, cableado, palmeras y cielo azul.
La Policía Nacional Civil detuvo a José M., un adolescente de 15 años, tras un disparo dentro de una escuela de Santa Ana Centro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un hecho que generó alarma en la comunidad educativa de Santa Ana Centro, la Policía Nacional Civil (PNC) reportó este miércoles la detención de José M., un adolescente de 15 años, después de que presuntamente realizara un disparo con un arma de fuego al interior de un centro escolar. El incidente dejó a un estudiante herido, quien fue trasladado a un hospital y actualmente se encuentra fuera de peligro, según informó en sus redes sociales la PNC.

De acuerdo con la información oficial de la Policía Nacional Civil, el suceso ocurrió dentro de las instalaciones de una escuela ubicada en el corazón de Santa Ana Centro. Tras escuchar el disparo, autoridades escolares y agentes policiales actuaron con rapidez, logrando la captura inmediata de José M. El menor de edad fue puesto bajo resguardo para evitar mayores incidentes y garantizar la seguridad del resto de la comunidad estudiantil.

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La PNC detalló que el disparo impactó en un estudiante, quien fue asistido en el lugar por personal médico y posteriormente trasladado a un centro hospitalario. Fuentes policiales confirmaron que el joven lesionado permanece estable y no corre riesgo vital. “El disparo lesionó a un estudiante, quien fue trasladado a un hospital y se encuentra fuera de peligro”, subrayó el comunicado de la Policía Nacional Civil.

La captura del adolescente ocurrió dentro después de que autoridades escolares y agentes actuaran tras la detonación. (Cortesía: Policía Nacional Civil)
La captura del adolescente ocurrió dentro después de que autoridades escolares y agentes actuaran tras la detonación. (Cortesía: Policía Nacional Civil)

Detención de un adolescente armado

Durante su declaración ante las autoridades policiales, José M. sostuvo que encontró el arma de fuego abandonada en una quebrada cercana a la escuela. La versión aportada por el adolescente ha sido incluida en la investigación en curso. De igual manera, la PNC indicó que, tras su detención, el joven fue remitido por los delitos de lesiones, disparo de arma de fuego y tenencia, portación ilegal e irresponsable de arma de fuego.

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El caso ha puesto en primer plano la preocupación por la seguridad en los centros educativos y el acceso de menores a armas de fuego. Al mismo tiempo, la Policía Nacional Civil enfatizó en sus redes sociales que cualquier persona que cometa un delito enfrentará la justicia, sin importar su edad. La institución reiteró la importancia de la prevención y la denuncia ciudadana para evitar hechos similares. “Si cometés un delito, enfrentarás a la justicia. Pensalo bien”, destacó la PNC en su mensaje oficial.

Un aula vacía con filas de pupitres de madera y metal blanco. Las paredes son de color azul claro en la parte inferior y crema en la superior. El suelo es oscuro.
La Policía Nacional Civil remitió al menor por lesiones, disparo de arma de fuego y tenencia y portación ilegal e irresponsable de arma de fuego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el marco de la investigación, autoridades policiales realizaron un rastreo en las inmediaciones del centro escolar y en la quebrada mencionada por el adolescente, con el objetivo de recolectar pruebas que permitan esclarecer cómo llegó el arma al lugar y si existen responsabilidades adicionales. De igual manera, analizan también si existen antecedentes previos relacionados con el ingreso de armas a centros educativos en la zona de Santa Ana Centro.

La detención de José M. ha generado debate sobre la necesidad de fortalecer los controles en los entornos escolares. La Policía Nacional Civil reiteró que mantiene activo un plan de patrullaje y vigilancia en los alrededores de instituciones educativas, e hizo un llamado a padres, madres y docentes a permanecer atentos ante cualquier situación sospechosa.

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