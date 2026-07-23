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Diseñadora de ‘The Marvelous Mrs. Maisel’ fue asesinada en su hogar; su esposo fue encontrado sin vida poco después

La mujer de 34 años fue localizada con una herida de arma blanca en su espalda

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Investigan la muerte de Mary Kate Golding y su esposo en un caso ocurrido en Nueva York.
Investigan la muerte de Mary Kate Golding y su esposo en un caso ocurrido en Nueva York.

La diseñadora de escenarios y directora de producción Mary Kate Golding, quien participó en producciones como The Marvelous Mrs. Maisel, Goosebumps, The Big Sick y Meet Cute, fue encontrada sin vida en su domicilio ubicado en Astoria, Queens, en la ciudad de Nueva York.

Las autoridades informaron que el caso continúa bajo investigación y que, hasta el momento, no se han realizado arrestos.

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), los agentes respondieron durante la madrugada del 21 de julio a una llamada al 911 relacionada con una presunta agresión.

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Al llegar al inmueble, alrededor de las 12:24 horas, localizaron a Golding, de 34 años, con una herida de arma blanca en la espalda. Personal de los servicios de emergencia confirmó su fallecimiento en el lugar.

Mary Kate Golding fue encontrada sin vida en su hogar tras ser apuñalada. (Facebook)
Mary Kate Golding fue encontrada sin vida en su hogar tras ser apuñalada. (Facebook)

La policía indicó que la investigación permanece abierta y que no se han anunciado detenciones relacionadas con el caso.

Horas después, aproximadamente a las 6:39 de la mañana, el NYPD atendió una segunda llamada al 911 por una persona inconsciente en las inmediaciones de Astoria Park South y Shore Boulevard, también en Queens.

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Según informó New York Post, fuentes policiales indicaron que en el sitio fue localizado un hombre de entre 30 y 35 años colgado de un árbol.

Aunque las autoridades no difundieron oficialmente la identidad del hombre, diversos medios estadounidenses, citando fuentes policiales, lo identificaron como Joseph Azzaretto, de 33 años, esposo de Mary Kate.

Joseph Azzaretto apareció muerto en un parque cerca del domicilio de Mary. (Instagram)
Joseph Azzaretto apareció muerto en un parque cerca del domicilio de Mary. (Instagram)

En relación con este segundo fallecimiento, la policía señaló que, de manera preliminar, no existían indicios de criminalidad en la escena. Asimismo, según las fuentes, Nolan, el hijo de 11 meses de la pareja, se quedó solo con su madre asesinada después de que esta fuera apuñalada.

Por si fuera poco, New York Post dio a conocer que la amiga de Golding recuperó al bebé después de que Azzaretto la llamara y confesara el asesinato.

“Cuando llegó su amiga y encontró el cuerpo, estaba gritando”, dijo una vecina al medio, y agregó que “tomó al bebé y salió” de la habitación donde lo habían dejado con su madre muerta.

La amiga de Mary Kate Golding recuperó al bebé que permanecía en la misma habitación en la que murió la diseñadora. (Instagram)
La amiga de Mary Kate Golding recuperó al bebé que permanecía en la misma habitación en la que murió la diseñadora. (Instagram)

Tras la evidencia, las líneas de investigación contempla la posibilidad de un caso de homicidio-suicidio.

Sin embargo, las autoridades no han confirmado públicamente esa hipótesis ni han dado a conocer conclusiones oficiales sobre las circunstancias de ambos fallecimientos.

Mary Kate Golding desarrolló una trayectoria dentro de la industria audiovisual como diseñadora de escenarios y directora de producción. Entre los proyectos en los que participó figura la segunda temporada de The Marvelous Mrs. Maisel, además de producciones como Goosebumps, The Big Sick, Meet Cute y Marry Me.

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Mary Kate trabajó en importantes series como 'The Marvelous Mrs. Maisel'. (Gotham/GC Images)

De acuerdo con la información disponible en su perfil profesional y redes sociales, Golding se graduó de la Universidad de Nueva York en 2015, tras lo cual desarrolló su carrera en departamentos de arte y diseño de producción para cine y televisión.

Hasta el momento, las autoridades de Nueva York no han establecido públicamente una versión oficial de los hechos y continúan recabando más información sobre lo sucedido.

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