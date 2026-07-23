In Falsus de lowiro llegará a Steam el 9 de septiembre con una narrativa musical y cartas únicas

In Falsus presenta un nuevo tráiler.

Un nuevo título que combina las mecánicas de los juegos de ritmo con la narrativa profunda de una novela visual llegará a PC. In Falsus, desarrollado por lowiro e impulsado por una comunidad internacional de artistas y músicos, se lanzará el 9 de septiembre en Steam. El juego ya cuenta con una demo disponible para quienes deseen anticipar su mezcla de música, elecciones y progresión mediante cartas, y ofrecerá opciones de idioma en inglés, japonés y chino.

Su historia sigue a cinco chicas de secundaria cuyas emociones son visibles y para quienes está prohibido mentir, lo que altera sus vidas cuando aceptan participar en un misterioso programa gubernamental cuyos alcances aún no han sido revelados.

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Trasfondo: Un mundo donde las mentiras no existen

In Falsus desarrolla su historia en un futuro cercano, donde una regla social peculiar prohíbe la mentira y mantiene las emociones completamente expuestas. Este escenario se explora a través de los ojos de cinco estudiantes de secundaria, quienes ven cómo su vida cotidiana se transforma abruptamente al ser seleccionadas para participar en un experimento gubernamental.

La narrativa progresa no solo mediante diálogos y escenas ilustradas de forma detallada, sino también a través de la relación entre la música y la imposibilidad de ocultar la verdad. La estructura de la historia permite seguir la perspectiva individual de cada protagonista, revelando poco a poco sus secretos, temores y relaciones. Las decisiones del jugador y las interacciones dentro del juego influyen directamente en cómo se viven los eventos y en cuánto se pueden descubrir las capas ocultas de una realidad que parecía inmutable.

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Jugabilidad centrada en el ritmo: desafío y evolución

El eje central de la jugabilidad de In Falsus es su sistema rítmico, que utiliza mouse y teclado para trazar patrones musicales en un espacio tridimensional dinámico. El juego ofrece cuatro niveles de dificultad, permitiendo acceso tanto a quienes son nuevos en el género como a aficionados experimentados. A medida que avanza la historia, los desafíos se vuelven más exigentes y se introducen patrones de notas más complejos, adecuados al desarrollo personal y los conflictos de cada protagonista.

Las piezas musicales, esenciales para el avance de la trama, han sido compuestas por diferentes autores destacados de la escena independiente japonesa y por artistas internacionales. El repertorio incluye más de 70 canciones, de las cuales más de 40 son originales, abarcando una diversidad de géneros y atmósferas que refuerzan la identidad de cada episodio del juego. Además, los momentos clave para las protagonistas están ligados a canciones específicas, de manera que la música no solo representa un reto, sino que refleja directamente el desarrollo emocional y narrativo.

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In Falsus, de lowiro

Sistema estratégico: Planos, materiales y cartas

Una de las características particulares de In Falsus respecto a otros juegos de ritmo y novelas visuales es su integración de un sistema de cartas. Los jugadores pueden recolectar materiales durante los desafíos musicales, que son necesarios para fabricar cartas únicas ilustradas por artistas reconocidos. Este sistema aporta un componente estratégico, ya que las cartas no solo amplían la colección visual, sino que también otorgan ventajas para enfrentar las canciones más difíciles.

Para activar sus efectos, las cartas deben insertarse en planos, que funcionan como tableros en los que cada material afecta los parámetros y bonificaciones de la carta resultante. La variedad se origina en la forma en que el jugador organiza estos materiales, ya que cada combinación modifica las estadísticas y efectos, haciendo que no haya dos cartas idénticas. Hasta cinco cartas pueden equiparse a la vez, permitiendo una adaptación precisa al estilo y nivel de dificultad de cada canción.

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El apartado visual de las cartas y los escenarios, junto al acompañamiento de un doblaje completo en japonés y voces expresivas, logra sumergir al jugador en la atmósfera y los conflictos de las protagonistas, reforzando el vínculo entre su vida emocional y el desarrollo de las mecánicas del juego.