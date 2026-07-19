El título pendiente: por qué no se jugó la Finalissima entre Argentina y España antes del Mundial 2026

El "tira y afloje" que derivó en la cancelación de la Finalissima y tendrá un nuevo capítulo con la final del Mundial 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El destino quiso que Argentina y España se enfrenten en una final. Cuatro meses después de la cancelación de la Finalissima, pautada para marzo de 2026, la Albiceleste y la Roja se medirán esta tarde en Nueva York, desde las 16 (hora argentina) en la definición del Mundial 2026.

El cruce reavivó el choque por el título internacional que nunca se disputó: el partido entre los campeones de América y Europa quedó suspendido por la crisis en Medio Oriente y después fue anulado por la falta de acuerdo entre la UEFA y la AFA sobre una nueva fecha y una sede.

PUBLICIDAD

El encuentro mundialista tendrá así un antecedente inconcluso. La Finalissima había sido confirmada a fines de 2025 con sede en el Lusail Stadium de Doha, Qatar, pero el conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán, que se desató a fines de febrero y afectó a países de la región, obligó a replantear la organización. La decisión final llegó en marzo, cuando la UEFA informó en un comunicado que el partido no se jugaría en 2026 porque no se había alcanzado una “fecha alternativa” con la Asociación del Fútbol Argentino.

La entidad europea sostuvo que la situación política en la región impedía disputar el encuentro como estaba previsto en Qatar. Sin embargo, esto fue un capítulo más de una larga negociación que naufragó entre contradicciones entre federaciones, sedes, fechas y localías. Originalmente, la Finalissima debía jugarse el 27 de marzo, en la previa del Mundial, con un formato similar al de 2022, cuando Argentina venció 3-0 a Italia en Wembley el 1° de junio, meses antes de la Copa del Mundo de ese año, que se disputó entre noviembre y diciembre.

PUBLICIDAD

A partir de la suspensión, comenzaron conversaciones para reprogramar el partido, pero el calendario comprimido y los compromisos de ambas selecciones bloquearon cualquier salida. Según el comunicado citado por UEFA, se analizaron varias opciones y todas resultaron inaceptables para la AFA.

Argentina se coronó en la Finalissima 2022 tras superar a Italia (REUTERS/David Klein)

La primera propuesta formal desde Europa fue mantener la fecha original y trasladar el partido al estadio Santiago Bernabéu de Madrid, con reparto de público en partes iguales. La dirigencia argentina la rechazó porque entendía que, aun con esa distribución, España actuaría de hecho como local. De acuerdo con la versión de la entidad europea, luego se ofreció un esquema de dos partidos: uno en Madrid el 27 de marzo y otro en Buenos Aires durante una ventana internacional previa a la Eurocopa y la Copa América de 2028. También se pidió, sin éxito, conservar el 27 o pasar el encuentro al 30 de marzo.

PUBLICIDAD

La contraoferta final de la conducción de Claudio Tapia, respaldada por la Conmebol, fue jugar el 31 de marzo en el Estadio Olímpico de Roma. Como esa variante tampoco fue aceptada, el partido quedó definitivamente cancelado. “El sábado 14 de marzo llegó a la AFA la propuesta de realizar el partido en una sede neutral, Italia, el 27 de marzo. Argentina aceptó la idea sin objeciones, salvo la fecha, sugiriendo el día 31 de marzo. Lamentablemente, la UEFA comunicó que la realización del partido el día 31 -solo cuatro días más tarde de la propuesta original- no era posible, quedando cancelada la Finalissima”, señaló la entidad sudamericana en un comunicado de respuesta.

En los días previos a la cancelación, cuando desde España trascendió que el Bernabéu se había convertido en el principal candidato para recibir el partido, AFA dejó claro que esa alternativa no era viable y el presidente fijó públicamente su posición: “Nos vamos a poner a trabajar porque España quiere que la final se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental”.

PUBLICIDAD

Claudio Chiqui Tapia, a partir de redes sociales, amplió su punto de vista del choque anulado. “Desde el primer momento sostuvimos que el partido debía jugarse en una sede neutral para garantizar la equidad deportiva. La propuesta inicial de disputarlo en Madrid —de la cual tomamos conocimiento a través de los medios de comunicación— no respetaba ese principio. Posteriormente se presentó la posibilidad de jugar en una sede neutral en Italia el 27 de marzo. Argentina aceptó la sede sin objeciones, solicitando únicamente reprogramar el encuentro para el 31 de marzo. La UEFA informó que esa fecha no era viable y, ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo definitivo, el partido quedó cancelado”, enfatizó.

Chiqui Tapia, presidente de la AFA, detalló en una serie de tuits las razones detrás de la cancelación de la Finalíssima entre Argentina y España, citando problemas de sede y fecha con la UEFA

En medio de esa disputa, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, viajó a la Argentina para reunirse con Chiqui Tapia e intentar destrabar la situación. El encuentro, sin embargo, no modificó el desenlace. El máximo mandatario fue un paso más allá y declaró públicamente que la selección argentina era “bicampeona” del certamen al apuntar que España “no se presentó”.

PUBLICIDAD

Durante una aparición junto a Tapia en la señal DSports, el dirigente dijo: “Si aplicamos walkover, sos bicampeón de la Finalissima”. El término refiere a la clasificación automática o adjudicación de un resultado cuando el rival no se presenta. Más tarde, en diálogo con Radio La Red, reforzó esa postura. Ante la consulta de un cronista sobre la suspensión, respondió: “¿Sabés quién es el bicampeón? Somos bicampeones de la Finalissima, no se presentaron”.

Domínguez también explicó el sentido de su viaje de urgencia a Buenos Aires antes de que se oficializara la caída del encuentro. “Ir a la Argentina tenía dos motivos. Uno era conversar con Chiqui, interiorizarme de todo lo que estaba pasando. Y, por el otro lado, era resolver esta situación de la Finalissima, que no tuvo el final que queríamos. Pero estamos dispuestos a jugar en cancha chica, en cancha grande. Nosotros estamos listos para jugar donde sea”, argumentó el presidente de Conmebol.

PUBLICIDAD

Alejandro Domínguez: "Argentina es bicampeón de la Finalissima"

Los futbolistas de la selección argentina fueron tajantes al ser abordados bajo la consigna centrada en si “se sienten bicampeones” pese a la cancelación del partido. “Yo creo que los partidos se ganan en la cancha. Somos jugadores y queremos jugar cosas importantes”, destacó Alexis Mac Allister.

En la previa del amistoso contra Mauritania en Buenos Aires en la fecha FIFA de marzo, partido que se concretó tras la cancelación de la Finalissima, Lionel Scaloni se refirió al conflicto y describió una negociación anegada. “Sabíamos que las noticias que venían desde Qatar no eran muy alentadoras. Empezó un tira y afloje, un tema difícil. Queríamos que se resolviera lo más rápido posible, pero se retrasó todo. No es culpa de nadie”, señaló.

PUBLICIDAD

Luis De la Fuente, por su parte, brindó su punto de vista como DT de España: “No se ha podido jugar, insisto que por circunstancias que no tienen nada que ver con decisiones de la RFEF. Estábamos como locos por jugarla, eso es lo que quiero que quede también claro”.

Cuatro meses después de la cancelación de la Finalissima, Argentina y España se enfrentarán en por la definición del título más importante del fútbol: chocarán en la final del Mundial 2026 en Nueva York.

PUBLICIDAD