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El universo de Scott Pilgrim se expande con un nuevo cómic a 16 años de su último número

Bryan Lee O’Malley publicará el primer cómic inédito de la franquicia desde 2010, con una historia que servirá como precuela del nuevo videojuego

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Scott Pilgrim EX, de Tribute Games.
Scott Pilgrim regresa con una historia inédita de Bryan Lee O'Malley.

El universo de Scott Pilgrim sumará un nuevo capítulo este año con la publicación de Scott Pilgrim EX: Dawn of Metal Scott, un cómic especial escrito e ilustrado por Bryan Lee O’Malley.

El anuncio fue dado a conocer en el marco de las actividades de la Comic-Con de San Diego y marca el regreso del autor a la franquicia con una historia inédita por primera vez desde la conclusión de la serie original en 2010, sin considerar las posteriores ediciones a color de las novelas gráficas.

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La publicación estará a cargo de Oni Press y llegará a las tiendas especializadas el próximo 11 de noviembre.

Se tratará de un número autoconclusivo de 24 páginas que funcionará como una precuela del videojuego Scott Pilgrim EX, retomando uno de los elementos característicos de la franquicia: las referencias a los videojuegos y su influencia en la narrativa.

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"Scott Pilgrim EX: Dawn of Metal Scott" servirá como precuela del nuevo videojuego de la franquicia.
"Scott Pilgrim EX: Dawn of Metal Scott" servirá como precuela del nuevo videojuego de la franquicia.

De acuerdo con la editorial, el cómic incluirá una historia principal de 16 páginas en la que Scott Pilgrim se enfrentará a un nuevo rival conocido como Metal Scott, un doble del protagonista que pondrá a prueba sus habilidades.

A diferencia de Nega-Scott, personaje que ya había aparecido en entregas anteriores, este nuevo antagonista representa una amenaza distinta dentro del universo de la serie.

Además del relato principal, la edición incluirá material adicional inédito que complementará la publicación y ofrecerá contenido exclusivo para los seguidores de la franquicia.

La sinopsis oficial sitúa la historia después de los acontecimientos que marcaron el desenlace de la serie original, en la que Scott y Ramona Flowers lograron superar los enfrentamientos contra los siete exnovios malvados de Ramona y contra Gideon Gordon Graves.

Scott Pilgrim da el salto
Los eventos del cómic suceden después de que Scott Pilgrim y Ramona derrotan a todos los exnovios malvados. (Captura de video)

“Otras cosas ocurrieron en diversos formatos multimedia que podrían o no ser canon. Todo eso es cosa del pasado. Hoy en día, Scott y Ramona son una pareja feliz, y los Exes han superado sus obsesiones enfermizas. Supongo que todos fueron a terapia o algo así. Ahora, tras un periodo de paz, una nueva amenaza está a punto de surgir”, expresa la sinopsis.

El lanzamiento llega en un momento en que el universo de Scott Pilgrim continúa expandiéndose a través de distintos formatos.

Desde la publicación de la novela gráfica original, la historia ha sido adaptada al cine con la película dirigida por Edgar Wright, además de inspirar cortometrajes animados y, más recientemente, la serie animada Scott Pilgrim Takes Off, producida por Science SARU para Netflix.

Las distintas adaptaciones han presentado variaciones respecto a la historia original, lo que ha generado diferentes interpretaciones entre los seguidores sobre cuáles acontecimientos forman parte de la continuidad oficial de la franquicia.

Scott Pilgrim da el salto
La historia de Scott Pilgrim ha presentado variaciones respecto a los cómics en sus diferentes adaptaciones, (Captura del Trailer Oficial)

En ese contexto, el nuevo cómic se presenta como una historia vinculada al videojuego Scott Pilgrim EX, ampliando el universo narrativo creado por O’Malley.

Durante el anuncio, el autor explicó cómo surgió el proyecto y lo que representó volver a trabajar con estos personajes después de más de una década.

“Cuando me pidieron crear un minicómic para Scott Pilgrim EX, acepté rápidamente sin pensar demasiado en las implicaciones. Solo cuando empecé a escribirlo y dibujarlo me di cuenta de que sería el primer cómic nuevo de Scott Pilgrim en 16 años. Aunque se trata de una historia breve, regresar al Toronto de Scott realmente se sintió como volver a casa". señaló.

La serie original de Scott Pilgrim fue publicada entre 2004 y 2010 y se consolidó como una de las novelas gráficas independientes más reconocidas de su generación.

La serie original de cómics de Scott Pilgrim se publicó entre 2004 y 2010.
La serie original de cómics de Scott Pilgrim se publicó entre 2004 y 2010.

La combinación de referencias a la cultura popular, los videojuegos, el manga y la música contribuyó a que la obra alcanzara una amplia proyección internacional.

Desde entonces, la franquicia ha mantenido presencia a través de reediciones, adaptaciones audiovisuales y videojuegos. En 2023, el estreno de la serie animada para Netflix reunió nuevamente al elenco principal de la película de acción real.

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