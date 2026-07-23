Política

Propiedad privada: Sturzenegger se reunió con Bullrich en el Senado, pero aún no están los votos asegurados

El ministro de Desregulación fue a la Cámara alta junto a otros funcionarios para intentar reacomodar las negociaciones. La iniciativa ya tiene 15 borradores extra, pese a un dictamen firmado a fines de mayo pasado. Alerta por dos misioneros que voltearon Ficha Limpia y deslizan señales en contra de la venta de tierra a extranjeros

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Federico Sturzenegger en el Senado - reunión Patricia Bullrich
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, al arribar al Senado para reunirse con la jefa libertaria, Patricia Bullrich

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y funcionarios de su tropa se reunieron en el Senado con la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich, para reacomodar el desorden que generó el oficialismo con la ley de propiedad privada, con una sesión que hace una semana tuvo que pasar a cuarto intermedio hasta el 6 de agosto próximo. No hubo ninguna novedad trascendental y, por ahora, todo sigue igual.

La cumbre de esta tarde, que duró poco más de una hora y media, se dio luego de una seguidilla de traspiés y promesas falsas en cuanto a votos que estaban blindados. El proyecto en cuestión fue dictaminado a fines de mayo último y tuvo que ser modificado en más de una docena de ocasiones -festín de borradores-, lo que llevó a la oposición dialoguista a hartarse de las desprolijas jugadas de La Libertad Avanza.

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El articulado en conflicto, que es empujado por Sturzenegger -se mostró en desacuerdo con el borrador final y generó más lío, aunque esta tarde lo aceptó, según indicó a medios acreditados la propia Bullrich-, cambia ítems centrales sobre expropiaciones, desalojos exprés -20 días-; el manejo del fuego -quitar décadas sin movimientos tras incendios-; y, como cuestión más polémica, la venta de tierra a extranjeros. Antes de firmar el despacho -más tarde reventado- se dinamitó por completo el capítulo relacionado con barrios populares, tema que tuvo como actor central a la Iglesia, que logró su cometido.

La venta de tierra a extranjeros enfrentó a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, con Bullrich. La titular de la Cámara alta taladró teléfonos de aliados para evitar la votación -bajo el escudo de no tener que definir en contra del Gobierno, en un eventual empate-, lo que más tarde derivó en una innecesaria filtración de chats para limar a la presidenta del Cuerpo. Anteayer, la ex ministra de Seguridad tuvo que solicitarle un encuentro para calmar las aguas, ya que el embrollo incluyó una denuncia por amenazas entre empleados de ambas.

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Carlos Arce y Sonia Rojas Decut
Los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut (Prensa Senado)

De cara a agosto, y si bien es cierto que el oficialismo contaría con algunos ausentes de días atrás en el recinto, la lupa volvió a centrarse en dos misioneros que se hicieron famosos por matar la ley de Ficha Limpia en pleno recinto tras manifestar, en diversas declaraciones, que votarían a favor. Son Carlos Arce y Elizabeth Rojas Decut.

Los supuestos fieles soldados del mandamás local, Carlos Rovira, se vieron con el gobernador, Hugo Passalacqua, en medio de una guerra misionera que promete varias batallas. Con el antecedente de la voltereta olímpica por Ficha Limpia, se convirtieron en aceitosos y casi nada confiables. Según pudo saber Infobae, los primeros gestos apuntarían a presentarse en la sesión, aprobar en general y, en el capítulo de venta de tierras a extranjeros, ir en contra. Es decir, dos eventuales voluntades menos para Bullrich, salvo que el Ejecutivo pueda “convencerlos”.

Todo es posible en este Senado y nadie asegura nada, más allá de los buenos deseos. Por eso será clave que los libertarios lleguen al mes próximo con un articulado cerrado de antemano y el compromiso de dialoguistas. Como se sabía de antemano, en el cónclave esta tarde sólo estuvieron la legisladora -la única presente en toda la Cámara, según el tablero de asistencias-, el ministro y funcionarios que lo acompañaron.

Capítulo en discordia

En el borrador 15 se enuncia que “cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites de conformidad con los artículos 121 y 124 de la Constitución Nacional”, y que “los extranjeros gozan de los derechos reconocidos por el artículo 20 de la Constitución Nacional”.

Sesión Ordinaria en el Senado de la Nación el 14 de mayo de 2026 en Buenos Aires, Argentina - Patricia Bullrich
Patricia Bullrich (NA)

Seguido a ello aparece lo más jugoso. “Las únicas restricciones para la adquisición del dominio de tierras rurales serán las siguientes: a) La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de los Estados Extranjeros; b) La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de las empresas con participación estatal extranjera, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, salvo autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional”, se plantea.

En tanto, sobre el final, se manifiesta: “La autorización prevista en el inciso b) se regirá por el régimen de silencio administrativo de conformidad con el artículo 10 de la Ley Nº 19.549y sus modificatorias, operando el vencimiento del plazo como una autorización de pleno derecho. Este régimen de silencio administrativo comenzará a regir a los ciento ochenta (180) días corridos a la entrada en vigencia de la presente ley.

Misma situación se repite en la “la adquisición de inmuebles rurales ubicados en zonas de seguridad de frontera por extranjeros“, que se regirá por las disposiciones, excepciones y procedimientos establecidos en el Decreto-Ley N° 15.385/44, modificado por la Ley N° 23.554 y sus normas complementarias”, y la cual “deberá contar con la autorización de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional, en los términos de dicha normativa”. Sí se quitó, como adelantó Infobae, el silencio administrativo de parte del Estado.

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