“Completa coincidencia”: la curiosa conferencia en la F1 entre Colapinto y dos españoles tras la final del Mundial 2026

La conferencia de prensa del Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1 tuvo un condimento especial. A menos de una semana de la consagración de España en la final del Mundial 2026 sobre la selección argentina, Franco Colapinto compartió la sala con los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso. Más allá de que se palpitó lo que será la carrera en el Hungaroring, los tres pilotos, que son reconocidos fanáticos del fútbol, hablaron sobre la definición de la Copa del Mundo y la controversia que se generó por la rivalidad entre ambos equipos.

El presentador oficial de la F1 inició la conferencia planteando el tema de la final del Mundial y el primero en responder fue Sainz. “Siempre tuve la sensación de que España iba a ganar, dada la forma en que había estado jugando durante todo el campeonato. Tenía la sensación de que España iba a ganar, y estoy muy contento con que lo hiciera. Creo que se lo merecía. Creo que jugó el mejor fútbol de cualquier equipo en el Mundial. Feliz, muy orgulloso de ser español, orgulloso de verlos celebrar y orgulloso de verlos triunfar”, remarcó el hombre de Williams.

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Inmediatamente, intentó bajar la euforia por el título: “Al fin y al cabo, solo es fútbol. La vida sigue. Es un partido de la Copa del Mundo, somos campeones del mundo, es genial, pero la gente se toma el fútbol tan a pecho que a veces es una locura ver la pasión que le tienen. Lo disfruté, me divertí viéndolo, gran victoria, y la vida continúa y todo sigue”.

Colapinto fue el siguiente en tocar el tema e inició su reflexión con un tajante “fue duro”. “Realmente jugaron el mejor fútbol, ​​como dijo Carlos, en toda la Copa del Mundo, así que son claramente los merecidos ganadores. Pero estoy muy orgulloso del equipo, muy orgulloso de Argentina, de Messi y de todos los jugadores de nuestro país. Creo que todos en Argentina nos sentimos muy bien representados por ellos, por la forma en que jugaron y por la forma en que defienden la camiseta. Muy orgulloso de ser argentino. Por supuesto, la vida continúa, pero son como los últimos partidos de una generación que nos dio mucha felicidad y muchos momentos muy buenos”, comentó el argentino.

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El argentino de Alpine tuvo que hablar con la prensa acompañado por los españoles tras la conquista del Mundial

El corredor argentino focalizó en las disputas entre ambas hinchadas y las controversias que se generaron tras la final. “Son esos momentos que a veces suceden en el fútbol. Son dos países que siempre han estado muy unidos. Fue una gran final para ver y una gran final para ser latino. Tener una final entre dos países de habla hispana fue increíble, pero luego crea todas estas diferencias. Las cosas que crea un deporte como el fútbol, ​​ahora parecen enemigos acérrimos. Con Messi jugando para el Barcelona ​​le dio a España tantos momentos felices. Pareció una guerra entre un país y otro. No me gusta ver eso”, analizó el joven de 23 años.

Tras esto, completó: “El fútbol, ​​siendo el deporte más visto del mundo, no es agradable que vea y muestre eso. Claro, no le dio al Real Madrid muchos momentos felices, pero verlos quemar una camiseta de Messi y ese tipo de cosas… Por suerte, no se quemó, ¡la camiseta de Dios no se quema! En general, no fue muy agradable de ver. El fútbol crea este tipo de cosas que la F1 no crea, y eso no me gusta. Pero sí, merecidos ganadores. Ojalá sean un poco más creativos con las canciones para el próximo Mundial. Es un poco aburrido”.

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Fernando Alonso, por su parte, hizo hincapié en el crecimiento del fútbol español en las últimas décadas. “Solo vi el partido de fútbol y lo disfruté. Obviamente, creo que España jugó un gran torneo, y no solo este. Creo que todos los españoles estamos muy orgullosos de la selección nacional, que ha ganado tres Eurocopas y dos Mundiales. En fútbol, ​​también en la categoría femenina, somos campeones del mundo. Hay un par de cosas buenas que probablemente el país está haciendo en el fútbol”, remarcó.

A esto, agregó: “Es genial ver a todo el país celebrando. Creo que el fútbol une a todos, y todos celebramos. Cuando vimos las imágenes de Madrid, la gente celebrando en las calles, en Barcelona ondeando banderas españolas, a veces también tenemos ese problema en España con diferentes regiones muy orgullosas de nuestra propia bandera, pero luego el fútbol lo une todo y estamos muy orgullosos de ser españoles”.

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La cuenta oficial de la categoría bromeó sobre la rueda de prensa con los finalistas del Mundial 2026

La propia cuenta oficial de la Fórmula 1 se hizo eco de la situación de los finalistas del Mundial y subió un video distendido a X (antes Twitter). “Esta conferencia de prensa...”, escribió junto a un emoji de una calavera, al mismo tiempo que mostraba a los pilotos. “Completa coincidencia”, agregó la Máxima.

Colapinto bromeó sobre la situación al afirmar que “es una vergüenza” en una entrevista previa con ESPN. “Estoy re caliente. Estaba mejor, me había recuperado, pero está lleno. Es que estoy de mal humor. Voy a mejorar, pero hoy estoy prendido fuego. Tengo la conferencia con ellos. Seguramente hablemos de Fórmula 1. Obviamente hablarán del Mundial. Por suerte, Sainz había dicho que después de cuatro días se iba a olvidar del Mundial, así que ya se habrá olvidado”, comentó el argentino.

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“De golpe se ponen la camiseta cuando ganan, no antes. No tienen ni canciones para cantar. Estaban quemando una de Messi”, soltó en otro lapso. Colapinto tendrá actividad en el GP de Hungría luego de consumar una de las mejores maniobras de la temporada de la F1 en Spa-Francorchamps. El argentino explicó cómo trabajó para llevar a cabo el doble adelantamiento sobre su compañero Pierre Gasly y Liam Lawson.