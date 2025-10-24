Franco Colapinto iniciará su actividad en el Gran Premio de México con una práctica con muchos cambios: hora, TV y todo lo que hay que saber

Viernes 24 de octubre
Práctica Libre 1: 15.30 (Argentina) / 12.30 (México)
Práctica Libre 2: 19.00 (Argentina) / 16.00 (México)
Sábado 25 de octubre
Práctica Libre 3: 14.30 (Argentina) / 11.30 (México)
Clasificación: 18.00 (Argentina) / 15.00 (México)
Domingo 26 de octubre
Carrera a 71 vueltas: 17.00 (Argentina) / 14.00 (México)
Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia) / Sky Sports (Reino Unido)
El mexicano Pato O’Ward estará en lugar de Lando Norris en McLaren, Arvid Lindblad ocupará la butaca de Max Verstappen en Red Bull, Antonio Fuoco sustituirá a Lewis Hamilton en Ferrari, Fred Vesti será reemplazante de George Russell en Mercedes, Luke Browning conducirá el monoplaza de Carlos Sainz en Williams, Jak Crawford irá por Lance Stroll en Aston Martin, Ryo Hirakawa se subirá al Haas de Ollie Bearman, Ayumu Iwasa estará en el sitio de Liam Lawson en Racing Bulls y Paul Aron se sentará en el lugar de Pierre Gasly en Alpine. De este modo, sólo Sauber estará toda la jornada completa con sus dos corredores titulares: Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto.
La Fórmula 1 vivirá un inicio por demás particular de la 20ª fecha del calendario 2025 en el Autódromo Hermanos Rodríguez para el Gran Premio de México: habrá nueve pilotos novatos girando en la práctica 1 del viernes.
La llegada de Nicolás Varrone a la Fórmula 2 renovó las expectativa sobre la posible llegada del piloto argentino a la Fórmula 1. Si bien cumplirá 26 años el 6 de noviembre del próximo año, el ser corredor oficial de General Motors (GM) le abre una perspectiva diferente al del resto de las escuderías de la Máxima y la chance en el flamante equipo Cadillac puede darse en el futuro.
¡Bienvenidos! Franco Colapinto volverá a tener actividad al mando de su Alpine en una de las fechas más esperadas para los fanáticos en el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez.