Deportes

Franco Colapinto iniciará su actividad en el Gran Premio de México con una práctica con muchos cambios: hora, TV y todo lo que hay que saber

A partir de las 15.30 de Argentina se desarrollará el primer entrenamiento en el Autódromo Hermanos Rodríguez con nueve pilotos rookie ocupando el lugar de los titulares

Guardar

DÍAS Y HORARIOS DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE MÉXICO

Viernes 24 de octubre

Práctica Libre 1: 15.30 (Argentina) / 12.30 (México)

Práctica Libre 2: 19.00 (Argentina) / 16.00 (México)

Sábado 25 de octubre

Práctica Libre 3: 14.30 (Argentina) / 11.30 (México)

Clasificación: 18.00 (Argentina) / 15.00 (México)

Domingo 26 de octubre

Carrera a 71 vueltas: 17.00 (Argentina) / 14.00 (México)

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia) / Sky Sports (Reino Unido)

10:30 hsHoy

El mexicano Pato O’Ward estará en lugar de Lando Norris en McLaren, Arvid Lindblad ocupará la butaca de Max Verstappen en Red Bull, Antonio Fuoco sustituirá a Lewis Hamilton en Ferrari, Fred Vesti será reemplazante de George Russell en Mercedes, Luke Browning conducirá el monoplaza de Carlos Sainz en Williams, Jak Crawford irá por Lance Stroll en Aston Martin, Ryo Hirakawa se subirá al Haas de Ollie Bearman, Ayumu Iwasa estará en el sitio de Liam Lawson en Racing Bulls y Paul Aron se sentará en el lugar de Pierre Gasly en Alpine. De este modo, sólo Sauber estará toda la jornada completa con sus dos corredores titulares: Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto.

10:00 hsHoy

Los 9 cambios de pilotos que habrá en el primer entrenamiento del Gran Premio de México de Fórmula 1

Los equipos cederán sus butacas a corredores rookies en la FP1 para cumplir con las obligaciones reglamentarias

Max Verstappen y Lewis Hamilton,
Max Verstappen y Lewis Hamilton, dos de los que cederán sus coches en la práctica libre de México (Foto: Reuters/Jakub Porzycki)

La Fórmula 1 vivirá un inicio por demás particular de la 20ª fecha del calendario 2025 en el Autódromo Hermanos Rodríguez para el Gran Premio de México: habrá nueve pilotos novatos girando en la práctica 1 del viernes.

Leer la nota completa
09:30 hsHoy

Las razones por las que Nicolás Varrone puede soñar con la Fórmula 1 y cuál es el mano a mano clave que afrontará en F2

El argentino correrá en el equipo VAR de Fórmula 2 en 2026 y de la mano de General Motors buscará la promoción a Cadillac. Cómo será evaluado

Darío Coronel

Por Darío Coronel

Nicolás Varrone correrá en la
Nicolás Varrone correrá en la Fórmula 2 y quedó a un paso de la Fórmula 1. De la mano de General Motors buscará su chance en Cadillac

La llegada de Nicolás Varrone a la Fórmula 2 renovó las expectativa sobre la posible llegada del piloto argentino a la Fórmula 1. Si bien cumplirá 26 años el 6 de noviembre del próximo año, el ser corredor oficial de General Motors (GM) le abre una perspectiva diferente al del resto de las escuderías de la Máxima y la chance en el flamante equipo Cadillac puede darse en el futuro.

Leer la nota completa
09:16 hsHoy

Los detalles del circuito en el Gran Premio de México

La carrera será en el
La carrera será en el Autódromo Hermanos Rodríguez
09:00 hsHoy

¡Bienvenidos! Franco Colapinto volverá a tener actividad al mando de su Alpine en una de las fechas más esperadas para los fanáticos en el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Franco Colapinto saldrá a pista
Franco Colapinto saldrá a pista por primera vez en el GP de México (Foto: Jerome Miron-Imagn Images)

Temas Relacionados

F1Formula 1F1 hoyFranco ColapintoAlpineGran Premio de MexicoGP de MexicoPierre GaslyPaul AronFlavio BriatoreSteve Nielsen

Últimas noticias

Prohibieron el ingreso las canchas a dos hinchas de un club por agredir a dirigentes y jugadores

La medida responde a los hechos violentos provocados por simpatizantes del Club Comunicaciones

Prohibieron el ingreso las canchas

Los elogios del director deportivo del Bayer Leverkusen a Equi Fernández: “Tiene un futuro brillante”

Simon Rolfes, líder del área futbolística del club alemán, habló sobre el mediocampista surgido de Boca Juniors

Los elogios del director deportivo

El semillero del mundo, en la cima de América: hace 40 años Argentinos Juniors ganaba la Libertadores con un equipo inolvidable

Cuatro décadas atrás los Bichitos de La Paternal grabaron su nombre en la historia grande del fútbol

El semillero del mundo, en

Viajes, bromas, carreras de karting y sueño de la F1: la historia del vínculo entre Nico Varrone y Franco Colapinto

Se hicieron amigos de chicos, pero luego sus campañas los llevaron por caminos se separados. Ahora, durante 2026, compartirán 14 fines de semana de competencia

Viajes, bromas, carreras de karting

Los mejores memes de la goleada de Liga de Quito al Palmeiras por la Copa Libertadores: del Messi ecuatoriano al River de Gallardo

En Argentina impactó fuerte el triunfo de LDU 3-0 ante el Verdao, que venía de eliminar a River Plate

Los mejores memes de la

ÚLTIMAS NOTICIAS

Dónde voto: consultá el padrón

Dónde voto: consultá el padrón electoral de las elecciones nacionales legislativas 2025

Cuál es el valor en el mercado de la criptomoneda ethereum este 24 de octubre

Criptomonedas: cuál es el precio de bitcoin este 24 de octubre

Cuatro nutrientes esenciales que regulan el colesterol y cuidan la salud cardiovascular, según la ciencia

Se consagró como una de las mujeres más en forma del mundo según CrossFit Games 2025 y compartió el paso a paso de su rutina

INFOBAE AMÉRICA

Los explosivos secretos que reveló

Los explosivos secretos que reveló Kendall Jenner en The Kardashians: cómo perdió su virginidad y el consumo de drogas

Un estudio sugiere que la vitamina D ayuda a proteger el ADN y frenar el envejecimiento celular

Por qué el ataque de cinco hembras bonobo a un macho desconcierta a los expertos

Mató al padre a puñaladas, asesinó a su mamá con una estatua y degolló a la mucama: el escalofriante crimen en una mansión de USD 6 millones

Los cuatro miedos que alimentan la ansiedad y cómo reconocerlos a tiempo

DEPORTES

Prohibieron el ingreso las canchas

Prohibieron el ingreso las canchas a dos hinchas de un club por agredir a dirigentes y jugadores

Los elogios del director deportivo del Bayer Leverkusen a Equi Fernández: “Tiene un futuro brillante”

El semillero del mundo, en la cima de América: hace 40 años Argentinos Juniors ganaba la Libertadores con un equipo inolvidable

Viajes, bromas, carreras de karting y sueño de la F1: la historia del vínculo entre Nico Varrone y Franco Colapinto

Los mejores memes de la goleada de Liga de Quito al Palmeiras por la Copa Libertadores: del Messi ecuatoriano al River de Gallardo