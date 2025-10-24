Franco Colapinto iniciará su actividad en el Gran Premio de México con una práctica con muchos cambios: hora, TV y todo lo que hay que saber

El mexicano Pato O’Ward estará en lugar de Lando Norris en McLaren, Arvid Lindblad ocupará la butaca de Max Verstappen en Red Bull, Antonio Fuoco sustituirá a Lewis Hamilton en Ferrari, Fred Vesti será reemplazante de George Russell en Mercedes, Luke Browning conducirá el monoplaza de Carlos Sainz en Williams, Jak Crawford irá por Lance Stroll en Aston Martin, Ryo Hirakawa se subirá al Haas de Ollie Bearman, Ayumu Iwasa estará en el sitio de Liam Lawson en Racing Bulls y Paul Aron se sentará en el lugar de Pierre Gasly en Alpine. De este modo, sólo Sauber estará toda la jornada completa con sus dos corredores titulares: Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto.