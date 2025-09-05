Deportes

El trompo de Paul Aron, el piloto que manejó el Alpine de Franco Colapinto, en la primera práctica del Gran Premio de Italia

El estonio ocupó la butaca del argentino en la FP1 y quedó con el 20° registro. Tuvo un pequeño altercado, que no le impidió continuar y acumular 26 giros en la sesión

La primera práctica del Gran Premio de Italia en el mítico circuito de Monza tuvo como foco especial la salida a pista de dos rookies que sumaron kilómetros en los autos titulares tal cual marca la reglamentación de la Fórmula 1. El irlandés Alex Dunne ocupó la butaca que pertenece a Oscar Piastri en McLaren y Paul Aron salió a girar en el A525 de Franco Colapinto en Alpine.

El estonio completó la sesión dando 23 giros que le permitieron firmar una vuelta de 1:22.153 como mejor registro propio, aunque eso lo dejó en el 20° lugar de la tanda a 0.500 del otro Alpine: Pierre Gasly se ubicó 18° tras frenar el cronómetro en 1:21.653 durante una de sus 26 vueltas.

En una tanda que tuvo una bandera roja por la gran cantidad de grava que había en el asfalto, lo que obligó a detener la actividad por algunos minutos, y se cerró con un virtual safety car por el problema de motor que tuvo George Russell con su Mercedes en el final, Aron protagonizó una de las apostillas que sobresalió con un trompo.

En su tercera aparición formal al mando de un Fórmula 1 en la temporada tras las dos cesiones en Sauber, el corredor estonio de 21 años perdió el control del A525 que pertenece a Colapinto cuando giraba en los primeros 20 minutos de la práctica libre 1.

En la curva 4 del histórico trazado italiano, dio un giro completo que de todos modos no representó mayores problemas para el Alpine y le permitió seguir en actividad. “¿Todo bien, amigo?”, le preguntó el ingeniero al número 19. “Todo bien, toqué la grava en la entrada”, aclaró rápidamente.

“Aron toca la hierba con una rueda en la segunda chicana y da una vuelta, pero vuelve a la pista sin sufrir ningún daño”, informó la cuenta oficial de la F1 en esa maniobra.

El otro rookie en pista, Alex Dunne, figuró con el 16° tiempo de la jornada en el coche de Oscar Piastri. Al mando del McLaren registró su mejor vuelta en 1:21.606 para quedar a 0.585 de lo hecho por Lando Norris, quien logró el sexto registro de la FP1 con 1:21.021. El irlandés acumuló 26 vueltas en Monza, contra las 28 que dio el británico. Hay que recordar que el corredor que está actualmente en Fórmula 2 había sido la gran sorpresa en la FP1 del GP de Austria cuando logró el cuarto mejor registro, a 0.069 de Piastri.

Así quedaron los tiempos de
Así quedaron los tiempos de la práctica libre 1 del Gran Premio de Italia (Foto: @F1)

Aron, por su parte, venía de tener actividad de F1 este año con Sauber cuando Alpine lo cedió para permitirle acumular kilómetros en la categoría. Durante la primera práctica libre en el trazado de Silverstone (GP de Gran Bretaña) terminó en el puesto 17: su mejor tiempo fue 1:28.142 y giró 25 veces. Acto seguido, en el Gran Premio de Hungría, el Sauber sufrió un problema mecánico y desde la escudería que el año próximo pasará a ser Audi le pidieron que apagara el motor para protegerlo de un incendio. Sólo dio ocho vueltas y acabó en el último puesto de la grilla.

Hay que tener en cuenta que el lado del boxes de Colapinto ya cumplió con las reglamentaciones FIA con esta irrupción de Aron. Anteriormente, cuando Jack Doohan estaba en ese monoplaza al inicio del calendario, el japonés Rio Hirakawa salió a pista en la primera práctica del GP de Japón. Alpine todavía adeuda dos sesiones de entrenamiento en el coche de Pierre Gasly.

El reglamento de la FIA establece en su Artículo 32.4: “En dos (2) ocasiones durante el Campeonato, por cada coche inscrito en el mismo, cada competidor deberá utilizar un piloto que no haya participado en más de dos (2) carreras del Campeonato a lo largo de su carrera”. De este modo, Colapinto comandará su monoplaza nuevamente en la segunda práctica del viernes en Monza.

Alpine había confirmado en las últimas horas que Aron iba a ser parte de esta primera práctica: “El piloto de pruebas y reserva, Paul Aron, tendrá su primera oportunidad de pilotar para el equipo durante un fin de semana de Gran Premio, en los Entrenamientos Libres 1. Será la tercera participación de Paul en la FP1 de la temporada y la primera con BWT Alpine Formula One Team. Ha pilotado para el equipo en el simulador durante todo el año, además de participar en el programa TPC (Prueba de Coches Anteriores), las Pruebas de Neumáticos Pirelli y la Prueba de Pilotos Jóvenes de postemporada en Abu Dabi la temporada pasada. Paul pilotará el coche de Franco en esta sesión”, citó el comunicado de Alpine para confirmar".

“Tengo muchas ganas de ponerme al volante del A525 en mi primer fin de semana de Gran Premio con el equipo en Monza. Conozco a todos muy bien desde que me incorporé a finales del año pasado como piloto de pruebas y reserva, y agradezco la confianza que el equipo me ha brindado para pilotar en los primeros entrenamientos libres del viernes”, había dicho el rookie de 21 años que corrió durante 2024 en la F2 y el año previo (2023) lo hizo en la Fórmula 3, ambas categorías teloneras de la Máxima.

