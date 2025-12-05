Franco Colapinto afronta la primera práctica libre del Gran Premio de Abu Dhabi

Viernes 5 de diciembre
Práctica Libre 2: 10.00 (Argentina)
Sábado 5 de diciembre
Práctica Libre 3: 7.30 (Argentina)
Clasificación: 11.00 (Argentina)
Domingo 7 de diciembre
Carrera a 58 vueltas: 10.00 (Argentina)
Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia) / Sky Sports (Reino Unido)
Lando Norris no cede terreno y comanda la acción con 1:25.454, seguido de cerca por Max Verstappen y Kimi Antonelli.
Kimi Antonelli vuelve a subir la cima, con un tiempo de 1:25.708. Luego aparecen Carlos Sainz y Lando Norris.
Franco Colapinto pasó por boxes para realizar un ajuste a su ala delantera.
Lando Norris sigue comandando la actividad, pero ahora secundado por George Russell y Patricio O’Ward
Lando Norris arrebata la sima, con una marca de 1:25.764, escoltado por Nico Hulkenberg.
Comienzan a bajarse los tiempos en la FP1. Kimi Antonelli lidera con 1:26.347. El podio lo completan Franco Colapinto y Carlos Sainz
George Russell recorta distancia y se pone a 0.038 de Max Verstappen.
Max Verstappen lidera la práctica con un tiempo de 1:27.130. Lo siguen Charles Leclerc y Patricio O’ward