Franco Colapinto afronta la primera práctica libre del Gran Premio de Abu Dhabi

Televisación : Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia) / Sky Sports (Reino Unido)

Comienzan a bajarse los tiempos en la FP1. Kimi Antonelli lidera con 1:26.347. El podio lo completan Franco Colapinto y Carlos Sainz

Lando Norris no cede terreno y comanda la acción con 1:25.454, seguido de cerca por Max Verstappen y Kimi Antonelli.

Últimas noticias

La FIFA realizará el sorteo que definirá los grupos para el Mundial 2026: hora, TV y todo lo que hay que saber En el Kennedy Center de Washington se conocerá el camino que deberán afrontar los 48 equipos que disputarán la Copa del Mundo a jugarse en EEUU, México y Canadá

Fútbol, poder y glamour: Trump será anfitrión del sorteo del Mundial 2026 que se hace en Washington bajo estrictas condiciones de seguridad El presidente de Estados Unidos protagonizará un show multifacético que exhibirá su influencia global y su capacidad de mezclar la política y el deporte en partes iguales

Prohibieron el ingreso a las canchas al hincha de Boca que entró al campo, se burló de River y fue golpeado por Salas Además, el Ministerio de Seguridad impuso una restricción indefinida al hombre que, en medio de una pelea, le clavó una llave en la cabeza a un jugador de General Lamadrid

La calculadora de la Fórmula 1: las combinaciones que necesitan Norris, Verstappen y Piastri en la pelea por el título El británico de McLaren llega con ventaja a la última fecha en Abu Dhabi, pero el neerlandés y el australiano mantienen la ilusión