Franco Colapinto afronta la primera práctica libre del Gran Premio de Abu Dhabi

El piloto argentino de Alpine buscará cerrar la temporada con una buena actuación

DÍAS Y HORARIOS DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE ABU DHABI

Viernes 5 de diciembre

Práctica Libre 2: 10.00 (Argentina)

Sábado 5 de diciembre

Práctica Libre 3: 7.30 (Argentina)

Clasificación: 11.00 (Argentina)

Domingo 7 de diciembre

Carrera a 58 vueltas: 10.00 (Argentina)

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia) / Sky Sports (Reino Unido)

09:45 hsHoy

Lando Norris no cede terreno y comanda la acción con 1:25.454, seguido de cerca por Max Verstappen y Kimi Antonelli.

09:44 hsHoy

Kimi Antonelli vuelve a subir la cima, con un tiempo de 1:25.708. Luego aparecen Carlos Sainz y Lando Norris.

09:43 hsHoy

Franco Colapinto pasó por boxes para realizar un ajuste a su ala delantera.

09:43 hsHoy
09:40 hsHoy

Lando Norris sigue comandando la actividad, pero ahora secundado por George Russell y Patricio O’Ward

09:39 hsHoy

Lando Norris arrebata la sima, con una marca de 1:25.764, escoltado por Nico Hulkenberg.

09:38 hsHoy

Comienzan a bajarse los tiempos en la FP1. Kimi Antonelli lidera con 1:26.347. El podio lo completan Franco Colapinto y Carlos Sainz

09:36 hsHoy

George Russell recorta distancia y se pone a 0.038 de Max Verstappen.

09:35 hsHoy

Max Verstappen lidera la práctica con un tiempo de 1:27.130. Lo siguen Charles Leclerc y Patricio O’ward

09:34 hsHoy

