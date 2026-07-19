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La maldición de 64 años que la selección argentina no pudo romper al perder la final del Mundial 2026

La Albiceleste cayó por 1 a 0 frente a España y no pudo revalidar el título obtenido en Qatar 2022. La última vez que un seleccionado lo logró fue en 1962

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Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - Final del partido
Marc Cucurella festeja el triunfo ante la desazón de Giuliano Simeone y Lionel Messi (Foto CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

El seleccionado argentino perdió con España la final del Mundial 2026 y no logró revalidar el título logrado en Qatar 2022. De esta manera, no pudo romper una maldición que está vigente desde hace 64 años: el último que logró defender la corona fue Brasil, en 1962.

Desde la instauración de la Copa del Mundo en 1930, apenas dos seleccionados defendieron con éxito el título en la edición siguiente. Italia y Brasil son las únicas selecciones que celebraron el bicampeonato mundial.

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La Azzurra se coronó en 1934 como anfitriona, en una edición marcada por el contexto político y la presión del régimen de Benito Mussolini. Cuatro años más tarde, en Francia 1938, el equipo dirigido por Vittorio Pozzo volvió a alcanzar la gloria bajo el liderazgo de Giuseppe Meazza, convirtiéndose en la primera selección en lograr dos títulos de manera consecutiva.

Italia fue campeón en el Mundial 1934. Luego, cuatro años más tarde en Francia, repetiría la hazaña.
Italia fue campeón en el Mundial 1934. Luego, cuatro años más tarde en Francia, repetiría la hazaña.

El segundo caso corresponde a Brasil, que levantó la copa en Suecia 1958 y repitió la hazaña en Chile 1962. En la primera consagración, la aparición de un joven Pelé cambió la historia del fútbol. El equipo avanzó con autoridad y derrotó a Suecia en la final. Cuatro años después, una lesión de Pelé obligó a Garrincha a asumir el protagonismo. Brasil venció a Checoslovaquia por 3-1 y se convirtió en el último bicampeón mundial hasta la fecha.

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Desde entonces, ninguna selección pudo repetir el logro. La lista de campeones que no lograron revalidar el título ya incluía a Argentina, que tras la conquista de 1986 llegó a la final en 1990 pero perdió con Alemania. Brasil experimentó una situación similar: campeón en 1994, cayó en la final de 1998 ante Francia. Más cerca en el tiempo, Francia buscó el bicampeonato en 2022, pero la Albiceleste lo impidió en la definición disputada en Qatar.

Pelé defendió a Brasil con 17 años en el Mundial de Suecia 1958 y se coronó campeón. (AP)
De la mano de un joven Pelé, Brasil fue campeón en el Mundial de Suecia 1958. Luego repetiría en Chile 1962 (AP)

También hay casos rutilantes de campeones que en su siguiente participación fueron eliminados en fase de grupos. El primero fue Italia, ganador en 1938 y eliminado rápidamente en 1950 (las Copas del Mundo en 1942 y 1946 no se disputaron por la Segunda Guerra Mundial). El siguiente caso fue el de Brasil, vencedor en 1962 y sacado abruptamente de la competencia en 1966. Francia, tras su primera estrella en 1998, fracasó en 2002. Lo mismo le sucedió a la Azzura en 2010 tras la victoria en 2006.

La lista de fracasos la completaban España, que conquistó su primera Copa del Mundo en 2010 y en 2014 fue eliminado en fase de grupos, y Alemania, que fue campeón en Brasil y no pudo pasar la primera etapa en Rusia.

Maradona en Argentina vs URSS 1990
Argentina fue campeón en 1986, pero en 1990 perdió la final ante Alemania (FOTO:BONGARTS)

LAS ACTUACIONES DE LOS CAMPEONES:

Uruguay campeón en 1930: no participaron del Mundial 1934 en Italia

Italia campeón en 1934: campeón en el Mundial 1938

Italia campeón en 1938: eliminado en fase de grupos en el Mundial 1950 (en 1942 y 1946 no se disputó la Copa del Mundo por la Segunda Guerra Mundial)

Uruguay campeón en 1950: cuarto en el Mundial 1954

Alemania campeón en 1954: cuarto en el Mundial 1958

Brasil campeón en 1958: campeón en el Mundial 1962

Brasil campeón en 1962: eliminado en fase de grupos en el Mundial 1966

Inglaterra campeón en 1966: eliminado en cuartos de final en el Mundial 1970

Brasil campeón en 1970: cuarto lugar en el Mundial 1974

Alemania campeón en 1974: eliminado en segunda fase en el Mundial 1978

Argentina campeón en 1978: eliminado en segunda fase en el Mundial 1982

Diego Maradona
Argentina fue eliminada en segunda fase en el Mundial 1982 tras ser campeón en 1978 (Mandatory Credit: Photo by Colorsport/Shutterstock)

Italia campeón en 1982: eliminado en octavos en el Mundial 1986

Argentina campeón en 1986: segundo en el Mundial 1990

Alemania campeón en 1990: eliminado en cuartos en el Mundial 1994

Brasil campeón en 1994: segundo en el Mundial 1998

Francia campeón en 1998: eliminado en fase de grupos en el Mundial 2002

Francia fue eliminada en fase de grupos en Corea-Japón 2002 tras ganar el Mundial en 1998 (REUTERS/Dylan Martinez/File photo)
Francia fue eliminada en fase de grupos en Corea-Japón 2002 tras ganar el Mundial en 1998 (REUTERS/Dylan Martinez/File photo)

Brasil campeón en 2002: eliminado en cuartos de final en el Mundial 2006

Italia campeón en 2006: eliminado en fase de grupos en el Mundial 2010

España campeón en 2010: eliminada en fase de grupos en el Mundial 2014

Alemania campeón en 2014: eliminada en fase de grupos en el Mundial 2018

Alemania se coronó en 2014, pero quedó fuera en 2018 de manera repentina (AFP PHOTO / Yuri CORTEZ)
Alemania se coronó en 2014, pero quedó fuera en 2018 de manera repentina (AFP PHOTO / Yuri CORTEZ)

Francia campeón en 2018: subcampeón en el Mundial de 2022

Argentina campeón en 2022: subcampeón en el Mundial de 2026

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