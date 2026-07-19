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El llanto de Lionel Messi tras perder la final del Mundial y la ovación que recibió de los hinchas argentinos

El capitán albiceleste se quebró al bajar del podio, mientras los simpatizantes lo despedían con cánticos en el estadio de Nueva Jersey

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Lionel Messi se quebró en llanto al bajar del podio tras la derrota de la selección argentina ante España en la final del Mundial 2026, disputada en Nueva Jersey. El capitán del equipo albiceleste aguantó la emoción durante toda la ceremonia de entrega de medallas, pero al alejarse del escenario, con los cánticos de la hinchada argentina de fondo, las lágrimas llegaron. Fue en ese preciso instante cuando Messi se derrumbó.

La derrota llegó por un gol de Ferran Torres en el tiempo suplementario, con el que España selló el 1 a 0 y se consagró campeón del mundo bajo la conducción de Luis de la Fuente. El árbitro Slavko Vinčić dio el pitazo final ante un estadio partido en dos: la euforia española de un lado, el silencio argentino del otro.

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Lionel Messi, capitán de Argentina, se muestra abatido tras la derrota ante España (REUTERS/Lee Smith)
Lionel Messi, capitán de Argentina, se muestra abatido tras la derrota ante España (REUTERS/Lee Smith)

Tras el final del partido, Messi se quedó solo en el campo. Se sentó en el césped, se quitó los botines y las medias, y permaneció con la mirada perdida durante varios minutos. No hubo gestos visibles de emoción en ese momento. El capitán procesó la derrota en silencio, apartado de sus compañeros.

La entrega de medallas fue el punto de quiebre. Primero en la fila, Messi recibió la presea de subcampeón de manos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Al descender del escenario, con el coro “¡Messi! ¡Messi!” que la tribuna argentina sostuvo durante toda la ceremonia, el diez no pudo contener el llanto. A su lado estaba Rodrigo De Paul, quien también derramó lágrimas.

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Fue al volverse hacia el público argentino cuando Messi se quebró por completo. La hinchada lo consoló con canciones mientras España recibía sus medallas y festejaba el título en el campo. Tras algunos minutos frente a la tribuna, el capitán se retiró al vestuario junto al resto del plantel.

Durante el partido, Messi fue la principal referencia ofensiva de Argentina pese a no tener su mejor actuación. El equipo tardó más de 115 minutos en generar una ocasión clara de gol. La más nítida llegó desde un córner que el propio capitán ejecutó en corto para Giuliano Simeone. Fue la mayor carta de esperanza de un equipo que sufrió durante todo el encuentro.

Los premios individuales tampoco llegaron. Rodri se llevó el galardón al mejor jugador del torneo, y Kylian Mbappé obtuvo el de goleador. Cuando el volante español subió a recibir su distinción, el estadio coreó el nombre de Messi, un reconocimiento espontáneo que el propio público le tributó al capitán argentino.

De acuerdo con lo anticipado por el propio jugador en declaraciones previas, su trayectoria en Copas del Mundo habría llegado a su fin con 21 goles y 12 asistencias en seis ediciones, una marca acumulada a lo largo de toda su carrera con la selección nacional.

Mundial 2026 - España 1 - Argentina 0

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