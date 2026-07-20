Costa Rica

Onda tropical llegará este martes a Costa Rica tras una jornada de intensas lluvias que ya provocó inundaciones, evacuaciones y cierres de rutas

El Instituto Meteorológico Nacional prevé que la onda tropical #24 mantendrá las condiciones lluviosas durante este martes, luego de un lunes marcado por precipitaciones intensas en gran parte del país, el crecimiento de ríos y las primeras afectaciones en comunidades del Caribe y la Zona Norte.

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Las fuertes lluvias registradas desde este lunes provocaron el crecimiento de varios ríos en Sarapiquí y Guácimo. EFE /Jeffrey Arguedas /Archivo
Las fuertes lluvias registradas desde este lunes provocaron el crecimiento de varios ríos en Sarapiquí y Guácimo. EFE /Jeffrey Arguedas /Archivo

Las condiciones lluviosas que comenzaron desde la madrugada de este lunes en gran parte del territorio costarricense continuarán durante las próximas horas y se extenderán hacia este martes con la llegada de la onda tropical número 24, informó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN). El fenómeno se suma a otros factores atmosféricos que mantienen un ambiente inestable sobre Costa Rica y favorecen precipitaciones de consideración, especialmente en el Caribe y la Zona Norte.

Desde las primeras horas del lunes se registraron lluvias prácticamente en todo el país, aunque las de mayor intensidad se concentraron en el Pacífico Central y la Región Caribe. Las precipitaciones ocasionaron el incremento en el caudal de varios ríos y generaron las primeras emergencias atendidas por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

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En el cantón de Sarapiquí, las autoridades reportaron el crecimiento de los ríos Tigre, Sarapiquí, Puerto Viejo y Sucio. Como consecuencia del anegamiento de viviendas en la comunidad de El Tigre, fue necesaria la apertura de un albergue temporal para brindar atención a 25 personas afectadas.

Ell Comité Municipal de Emergencias de Sarapiquí continuaba este lunes con la evaluación de daños y la movilización preventiva de habitantes en comunidades como Oropel, Pangola y Carretones. Las autoridades indicaron que no se descartaba la habilitación de nuevos albergues conforme avanzaran las valoraciones en la zona.

Un albergue fue habilitado en El Tigre de Sarapiquí para atender a 25 personas afectadas por el ingreso de agua a sus viviendas. (Imagen ilustrativa INFOBAE) Crédito: CNE
Un albergue fue habilitado en El Tigre de Sarapiquí para atender a 25 personas afectadas por el ingreso de agua a sus viviendas. (Imagen ilustrativa INFOBAE) Crédito: CNE

Las afectaciones también alcanzaron al cantón de Guácimo, donde el desbordamiento del río Parismina impactó comunidades como Escocia, Río Jiménez, Los Geranios y La Selva. Equipos de emergencia permanecían realizando inspecciones para determinar el alcance de los daños y establecer si era necesario evacuar a familias que habitan en los sectores afectados.

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En materia vial, la Ruta Nacional 32 permanecía cerrada este lunes, mientras que la Ruta 10 fue reabierta luego de que cuadrillas concluyeran la remoción del material que cayó sobre la carretera debido a un deslizamiento.

Según explicó el Instituto Meteorológico Nacional, las lluvias responden a la combinación de varios sistemas atmosféricos. Entre ellos se encuentra el reforzamiento de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), la presencia de inestabilidad en niveles altos de la atmósfera y el ingreso constante de humedad impulsada por los vientos alisios acelerados provenientes del mar Caribe.

Durante las últimas 12 horas el IMN registró acumulados de lluvia de entre 150 y 180 milímetros en sectores montañosos de la provincia de Limón. En la Zona Norte, los montos oscilaron entre 60 y 80 milímetros, cifras que reflejan la intensidad de las precipitaciones registradas desde el fin de semana.

La Ruta 32 permanecía cerrada este lunes, mientras que la Ruta 10 fue reabierta tras la limpieza de un deslizamiento. Cortesía: La República
La Ruta 32 permanecía cerrada este lunes, mientras que la Ruta 10 fue reabierta tras la limpieza de un deslizamiento. Cortesía: La República

El pronóstico para el resto del lunes indica que las lluvias continuarían tanto en Limón como en la Zona Norte, con acumulados adicionales de entre 60 y 80 milímetros y máximos cercanos a los 100 milímetros durante la tarde y las primeras horas de la noche. Además, el instituto señaló que las precipitaciones tenderían a intensificarse durante la madrugada, mientras que en el Valle Central podrían presentarse lloviznas y lluvias de moderada intensidad, principalmente en sectores montañosos del norte y la provincia de Cartago. En el Pacífico también se esperaban aguaceros dispersos acompañados de tormenta eléctrica durante la tarde.

A este escenario se sumará este martes la llegada de la onda tropical número 24. De acuerdo con el IMN, este sistema mantendrá las condiciones lluviosas sobre el territorio nacional durante toda la jornada, favoreciendo la continuidad de las precipitaciones que ya se presentan desde el inicio de la semana.

El instituto advirtió que varias cuencas hidrográficas del Caribe, la Zona Norte, el Pacífico Central y el Pacífico Sur presentan niveles de saturación de entre el 80% y el 95% debido a las lluvias acumuladas de los últimos días, condición que incrementa la posibilidad de nuevas incidencias relacionadas con inundaciones, crecidas de ríos y deslizamientos.

Ante este panorama, la Comisión Nacional de Emergencias informó que los Comités Municipales y Comunales de Emergencia permanecen activos en diferentes regiones del país para atender las situaciones que puedan derivarse de las precipitaciones. Asimismo, recordó que cualquier emergencia debe ser reportada mediante el Sistema de Emergencias 9-1-1, mientras continúan las labores de monitoreo en las zonas con mayor afectación.

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