La sentida carta de Shakira a Messi, con un guiño a Antonela Roccuzzo: “¡Más que extraordinario!"

La emotiva carta de Shakira dedicada a Lionel Messi y Antonela Roccuzzo (@shakira)

Luego del pitazo final en el Estadio Atlanta, el duelo entre Argentina e Inglaterra dejó una postal ya conocida. Shakira, quien siguió de cerca al seleccionado albiceleste, fue testigo del pase de los dirigidos por Lionel Scaloni a una nueva final del mundo. La artista colombiana compartió una dedicatoria hacia Lionel Messi y sumó una capa emotiva a la histórica clasificación argentina.

El triunfo 2-1 sobre Inglaterra, con una remontada cimentada en la experiencia y el talento del capitán argentino y del combinado nacional, reavivó expresiones de admiración. Shakira, desde sus redes personales, optó por un mensaje directo, sin rodeos ni ambigüedades: “¡Lo que Leo Messi está haciendo es más que extraordinario!”. A sus 39 años, el futbolista volvió a demostrar que ni la edad ni las expectativas ajenas pueden eclipsar la vigencia de su fútbol: regaló dos asistencias para los tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

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En el mismo texto, la cantante profundizó en el perfil humano y profesional del capitán: “Muestra los valores de un hombre que está profundamente comprometido y disciplinado, desafiante en el tiempo y todas las probabilidades. Demostrando que una persona no se define por la edad o por lo que otros dicen”.

La respuesta de Antonela Roccuzzo al mensaje que compartió la cantante colombiana (@antonelaroccuzzo)

La dedicatoria no se limitó al astro argentino. Shakira, en un gesto de reconocimiento en el ambiente del fútbol, destacó el rol de Antonela Roccuzzo en la vida y la carrera de Messi: “¡Y sé que tener a una mujer como Antonela Roccuzzo a su lado le da la fuerza e inspiración para demostrarlo!”. Así, la carta pública se transformó en un homenaje doble, donde la familia y el apoyo emocional emergen como parte inseparable de la ecuación del éxito. La reacción de la esposa del capitán no pasó inadvertida. Compartió el posteo de la cantante en sus historias, acompañándolo con emojis de emoción y agradecimiento.

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En las tribunas, la rosarina vivió el partido con la intensidad de quien conoce cada sacrificio detrás de la camiseta número 10. Estuvo acompañada por sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, quienes celebraron con ella el pase a la final. Las cámaras captaron momentos de tensión y alegría, en especial durante el empate inglés que desató las lágrimas, pero también Roccuzzo compartió la euforia en sus redes un día después con el festejo al ritmo de “La cumbia de los trapos”.

El partido ante Inglaterra dejó huellas estadísticas difíciles de igualar. Messi sumó 13 asistencias en la actual Copa del Mundo, un registro sin precedentes en la historia del torneo. En el encuentro, sus dos pases de gol en menos de siete minutos fueron decisivos para revertir la desventaja inicial que había establecido Anthony Gordon. Además, el capitán argentino lidera la tabla de goleadores junto a Kylian Mbappé, con ocho tantos en el certamen.

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Shakira junto a sus hijos Sasha y Milan durante el partido entre Argentina y Austria por la fase de grupos (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

La carta de Shakira se inscribe en una relación histórica con el fútbol y la Copa del Mundo. La artista no solo ha sido una espectadora de lujo, sino que su voz ha acompañado los momentos más recordados de este evento global. En 2010, su interpretación de “Waka Waka” se convirtió en el himno de Sudáfrica, mientras que en Brasil 2014 repitió la fórmula con “La La La”. Este año, su canción “Dai Dai” forma parte de la banda sonora oficial del Mundial 2026, consolidando su lugar como ícono musical del fútbol internacional.

La presencia de la cantante en los estadios fue seguida atentamente por la transmisión oficial, que la mostró en varias ocasiones observando las jugadas de Messi. Antes, tras la victoria argentina ante Argelia en la fase de grupos, Shakira ya había publicado una imagen del capitán con el mensaje “Magia pura”.

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La dedicatoria más reciente luego del triunfo ante Austria, sin embargo, tuvo un tono especial. “Muy orgullosa de ti, Leo, y de todo lo que estás logrando por tu familia, tu país y por todos los latinos!!! Tu entrega y dedicación son un ejemplo para muchos. ¡Sigue brillando!”, escribió la cantante colombiana en sus redes, sumando una nueva página a su historial de reconocimientos públicos al futbolista.

Argentina jugará la final del Mundial este domingo frente a España (REUTERS/Paul Childs)

Messi, tras el partido, habló sobre el clima que se vivió antes y durante el encuentro, en particular el momento del himno inglés, que fue silbado por parte del público. “Fue increíble todo lo que vivimos. Cuando empezábamos a entrar, en el himno, se vivió algo especial, creo que el grupo lo sintió, porque escuchamos el murmullo de la gente de ellos y sentimos que la gente lo estaba cantando de manera especial y nos fuimos contagiando unos a otros. Sabíamos que no era una victoria más, era una victoria importante, que el pueblo argentino la quería y nosotros también”, expresó el capitán en zona mixta.

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La selección argentina se prepara ahora para enfrentar a España en la final del próximo domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Inglaterra, mientras tanto, buscará el tercer puesto ante Francia en Miami. Para Messi, la cita representa su sexta final mundialista, un hito que lo coloca en una dimensión única en la historia del fútbol.