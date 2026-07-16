Costa Rica

La directora costarricense Hilda Hidalgo prepara su tercer largometraje de ficción

La directora costarricense impulsa su tercer largometraje de ficción con una historia sobre dos niñas que escapan tras un hecho traumático y convierten sus teléfonos en una pieza clave del relato.

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Hilda Hidalgo busca cerrar el financiamiento y sumar socios de coproducción internacional antes de iniciar el casting infantil de Cousins./ (La República)
Hilda Hidalgo busca cerrar el financiamiento y sumar socios de coproducción internacional antes de iniciar el casting infantil de Cousins./ (La República)

La directora costarricense Hilda Hidalgo prepara Cousins (Primas), su tercer largometraje de ficción, un drama sobre dos primas de 12 años que huyen de sus casas tras un hecho traumático y usan las cámaras de sus teléfonos para exponer la verdad, una historia que la cineasta vincula con una realidad de abuso sexual que, según dijo, atraviesa a muchas familias en Costa Rica.

Antes de iniciar la selección de las protagonistas, la realizadora busca cerrar el financiamiento y sumar socios de coproducción internacional. De acuerdo con Variety, Hidalgo considera indispensable asegurar esos recursos antes del casting porque trabajar con intérpretes infantiles exige evitar procesos demasiado largos que puedan afectar el proyecto.

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La publicación especializada reveló los primeros detalles de la película en un reportaje exclusivo. Según el medio, la nueva producción seguirá a dos niñas de 12 años en una fuga atravesada por la complicidad, el miedo y visiones febriles.

En ese recorrido, las protagonistas grabarán parte de lo que viven con sus propios teléfonos móviles. Ese material servirá para exponer lo que no pueden nombrar y se convertirá en una parte central del lenguaje visual de la película.

Hidalgo explicó al medio que, aunque Cousins es una ficción escrita, su intención es incorporar recursos propios del cine documental. “Cada película exige su propio lenguaje. Con Cousins, aunque es una ficción escrita, quiero que esté impregnada del espíritu del documental”.

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Hilda Hidalgo prepara Cousins, un drama sobre dos primas de 12 años que huyen de sus casas tras un hecho traumático./ (Variety)
Hilda Hidalgo prepara Cousins, un drama sobre dos primas de 12 años que huyen de sus casas tras un hecho traumático./ (Variety)

La directora agregó: “El guion existe, pero me interesa preservar la imprevisibilidad, la intimidad y el sentido de descubrimiento que permite el cine documental”. Esa búsqueda formal retoma una metodología que ya había utilizado en Two Homelands, su documental filmado en Cuba.

La cineasta también señaló que las dos actrices tendrán un papel activo en la construcción de la obra. “Quiero que las actrices se conviertan en coautoras de la película. A medida que construyan una amistad real y compartan experiencias, podrán filmar momentos por sí mismas, sin que el equipo esté presente. Ese material formará parte esencial del lenguaje visual de la película”, señaló.

El proyecto volverá a reunir a Hidalgo con integrantes del equipo creativo de Violeta al fin. Entre ellos figuran la productora Emi Kodo, el director de fotografía Nicolás Wong y la directora de arte Olga Madrigal.

La película aborda cómo la violencia atraviesa el despertar sexual en la infancia

El eje temático de Cousins se concentra en el despertar de la sexualidad durante la infancia y en la manera en que ese proceso puede quedar marcado por la violencia y el abuso.

“La película también trata sobre el despertar del deseo, sobre descubrir la propia sexualidad a una edad en la que esos sentimientos apenas comienzan a surgir”, afirmó Hidalgo a la revista Variety.

Vista amplia de un set de estudio cinematográfico con una fachada de café de madera, pantalla verde, dolly de cámara, luces, monitores y humo.
Hilda Hidalgo sostiene que la coproducción internacional fortalece el financiamiento, la distribución y el alcance del cine costarricense./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

La directora definió esa etapa como una experiencia contradictoria. “Eso es lo que la hace tan paradójica. Es un momento en el que el deseo todavía es frágil y está lleno de asombro, pero también puede quedar marcado por la violencia y el abuso”, subrayó.

Hidalgo sostuvo que esa reflexión nace de una realidad que observa en Costa Rica. “Es imposible ignorarlo. Difícilmente puedo pensar en una familia que no haya sido tocada por el abuso de alguna manera”, destacó.

La realizadora añadió que quiso contar la historia sin desplazar la mirada de las niñas. “Es una realidad profundamente presente y sentí la necesidad de explorarla. Pero quería contar esta historia sin perder la perspectiva de las niñas”, aseguró la cineasta.

En esa misma línea, precisó cuál será el enfoque del relato. Dijo que la “película no está definida por la violencia que sufren, sino por la forma en que ellas la viven, la comprenden y descubren dentro de sí mismas la capacidad de resistir y rebelarse”.

La directora también defendió la coproducción internacional como una herramienta central para el cine costarricense. Afirmó que una película puede levantarse solo con financiamiento local, pero eso vuelve más difícil su circulación y reduce su alcance en un mercado que describió como pequeño.

Según la revista, Hidalgo sostiene que asociarse con otros países no solo facilita conseguir recursos, sino que también fortalece la distribución y la vida internacional de una película. El antecedente está en su propia filmografía: Del amor y otros demonios fue la primera coproducción cinematográfica entre Costa Rica y Colombia, mientras que Violeta al fin se realizó junto con México.

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