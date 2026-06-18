Shakira se rindió ante Lionel Messi luego de su debut ante Argelia en el Mundial 2026

Shakira felicitó a Lionel Messi luego de su triplete ante Argelia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Lionel Messi anotó su primer triplete en la historia de los Mundiales el pasado martes 16 de junio en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City, Missouri, ante una asistencia de 69.045 espectadores.

Con los tres goles, igualó a Miroslav Klose como máximo goleador histórico de los Mundiales con 16 tantos. El duelo fue el debut de Argentina como campeona defensora en el Grupo J del Mundial que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá.

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El primer gol llegó en el minuto 17: Messi recibió un pase en profundidad de Rodrigo De Paul y con un giro disparó desde 20 metros al ángulo superior de la red. En el minuto 60, tras un disparo de Alexis Mac Allister que el portero rechazó, Messi llegó al rebote y empujó el balón con su pierna derecha. El triplete se completó en el minuto 76, cuando Nicolás González le cedió el balón en el borde del área y la “Pulga” lo colocó con un disparo raso al palo corto. Poco después fue sustituido por Nico Paz entre una ovación cerrada del estadio.

El partido también marcó la 200ª aparición internacional de Messi con la Albiceleste, en su sexta Copa del Mundo, un hito sin precedentes en la historia del fútbol. Con el triplete, se convirtió además en el jugador de mayor edad en marcar varios goles en un mismo partido mundialista, superando el registro de Roger Milla. Fue su 61º triplete en toda su carrera.

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Mundial 2026 - Argentina 3 - Argelia 0

Esto no pasó indiferente a Shakira, que en medio del furor de su canción Dai Dai junto a Burna Boy para contribuir a la banda sonora oficial de la Copa del Mundo, le dedicó una publicación en sus historias de Instagram, felicitándolo por su desempeño.

“Magia pura”, escribió, reposteando una foto del astro argentino correspondiente a dicho partido, publicada por el propio Messi en su Instagram.

Shakira felicitó a Messi por su triplete ante Argelia en el inicio del Mundial 2026 - crédito @shakira/Instagram

Así avanzan las fechas de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ en 2026

Shakira se presentará en Estados Unidos entre junio y julio, y luego hará una residencia en España, en septiembre - crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

Con dos fechas en el Intuid Dome de Inglewood, Shakira reanudó su gira mundial en Estados Unidos en plena disputa del Mundial.

El año inició para la cantante con una serie de cinco conciertos en El Salvador, seguida de su regreso a México para cuatro conciertos más, incluido uno más en el estadio GNP Seguros —que alargó su récord de más fechas en dicho escenario en una misma gira—, y otro realizado de manera gratuita en el Zócalo de la Ciudad de México, siendo el de mayor convocatoria en la historia de la emblemática plaza con 400.000 asistentes reunidos.

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Debido al conflicto bélico en Irán y países vecinos del Oriente Medio, la colombiana se vio obligada a cancelar sus compromisos en la India, Jordania y Arabia Saudí, mientras que las fechas en Qatar, Emiratos Árabes Unidos (como parte del cartel del Offlimits Music Festival) y Egipto se movieron para finales de 2026.

Luego de su presentación en Copacabana —el cuarto con más asistentes en la historia de la playa carioca y el sexto con más espectadores en la historia de la música pop—, la barranquillera aprovechará su regreso a las bandas sonoras de los Mundiales con una serie de conciertos por Estados Unidos que se desarrollarán a la par con el campeonato, a los que se sumará su aparición en la gran final, que se disputará en el MetLife Stadium el próximo 19 de julio, compartiendo tarima con Madonna y BTS.

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Posteriormente, la cantante ofrecerá una residencia en Madrid, en el estadio Shakira, un complejo especialmente diseñado para la ocasión con capacidad para más de 50.000 fans por noche, en el que espera congregar a su público en Europa. Este formato introduce en el país ibérico un modelo internacional de residencia, en alza en los últimos tiempos, ofreciendo visibilidad total, acústica avanzada y experiencias premium para el público.

A continuación, los conciertos que siguen en el itinerario de la barranquillera para 2026:

17 de junio de 2026: Acrisure Arena, Palm Springs (Estados Unidos)

20 de junio de 2026: SAP Center, San José (Estados Unidos)

23 de junio de 2026: American Airlines Center, Dallas (Estados Unidos)

26 de junio de 2026: State Farm Arena, Atlanta (Estados Unidos)

28 de junio de 2026: State Farm Arena, Atlanta (Estados Unidos)

1 de julio de 2026: Kaseya Center, Miami (Estados Unidos)

2 de julio de 2026: Kaseya Center, Miami (Estados Unidos)

6 de julio de 2026: CFG Bank Arena, Baltimore (Estados Unidos)

10 de julio de 2026: TD Garden, Boston (Estados Unidos)

11 de julio de 2026: TD Garden, Boston (Estados Unidos)

14 de julio de 2026: Prudential Center, Newark (Estados Unidos)

20 de julio de 2026: Barclays Center, Brooklyn (Estados Unidos)

21 de julio de 2026: Barclays Center, Brooklyn (Estados Unidos)

23 de julio de 2026: UBS Arena, Belmont Park (Estados Unidos)

25 de julio de 2026: Boardwalk Hall, Atlantic City (Estados Unidos)

18 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

19 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

20 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

25 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

26 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

27 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

2 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

3 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

4 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

10 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

11 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

18 de noviembre de 2026: Estadio 974, Doha (Catar)

21 de noviembre de 2026: Etihad Park, Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos)

28 de noviembre de 2026: Pirámides de Giza, El Cairo (Egipto)