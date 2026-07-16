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Al ritmo de “La cumbia de los trapos”, Antonela Roccuzzo filmó su celebración íntima tras la clasificación de Argentina a la final del Mundial

La esposa de Lionel Messi mostró su costado más espontáneo para festejar la victoria ante Inglaterra en Atlanta

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La esposa de Lionel Messi subió un video a su cuenta personal de TikTok tras la victoria ante Inglaterra

Argentina jugó su mejor fútbol ante Inglaterra en todo lo que va del Mundial 2026 y, con mucho coraje y valentía, revirtió un 0-1 en seis minutos para llevarse el pasaje a la final del próximo domingo con otra actuación clave de Lionel Messi, que brindó las dos asistencias para los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. Y la esposa del capitán, Antonela Roccuzzo, mostró su especial celebración en redes sociales.

Roccuzzo subió varias publicaciones a su cuenta de Instagram con imágenes de los festejos de la Albiceleste en la cancha y la alegría de Leo por avanzar a su tercera final mundialista, pero también difundió un video en su perfil oficial de TikTok, que lo abrió recientemente y ya tiene más de 1.600.000 seguidores. La mujer de 38 años se filmó con un buzo celeste y blanco, que tenía inscripto “Argentina”, contaba con las tres estrellas en referencia a los títulos de 1978, 1986 y 2022 y el sol presente en la bandera del país.

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La madre de Thiago, Mateo y Ciro exhibió su costado más espontáneo y, mientras sonaba de fondo la canción “La cumbia de los trapos”, de la banda Yerba Brava, entonó un verso del tema musical con un claro mensaje al plantel que le ganó a los ingleses en los Estados Unidos: “Al equipo que tiene más aguante”. La grabación registra más de 14 millones de reproducciones, 3 millones de “me gusta” y 39.000 comentarios.

*Las lágrimas de Antonela en el gol de Enzo Fernández

Antonela Roccuzzo ya había mostrado su lado más emotivo horas antes, durante la celebración del gol de Enzo Fernández para el 1-1 parcial a los 85 minutos. Vio todas las acciones desde la zona de palcos junto a su familia y, luego del remate cruzado del ex River Plate, pasó del sufrimiento a las lágrimas en cuestión de segundos. Se abrazó a quienes la rodeaban, aplaudió la anotación y dejó que fluyeran sus sensaciones a flor de piel.

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Tras el pitazo final de Ismail Elfath, Antonela realizó una publicación en Instagram. “Gracias Dios!!! Vamooos Argentina!!!! A la Final!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”, escribió en sus redes sociales con una postal junto a sus hijos. Este tipo de posteos se repitieron a lo largo de la Copa del Mundo, siempre con la misma fórmula: familia, camiseta de la Selección y un mensaje de aliento al equipo.

El posteo de Antonela
El posteo de Antonela

Ocurrió durante el pleno de victorias ante Argelia, Austria y Jordania en la fase de grupos, y se mantuvo en las instancias de eliminación directa. Uno de los mensajes que más circuló fue en el triunfo ante Cabo Verde en tiempo suplementario por los 16avos de final. Posó junto a sus hijos, que tenían la camiseta suplente y el número 10 con el apellido “Messi” en la espalda. Acompañaron esa fotografía con “Vamos Argentina y corazones celestes y blancos.

Días después, la esposa de Leo se rindió a los pies de su marido, luego de un rendimiento superlativo para la remontada en 13 minutos frente a Egipto, que terminó en una sufrida victoria por 3-2 en Atlanta: “Lionel Messi, ya no quedan palabras”. Y la victoria contra Suiza por 3-1 en tiempo extra motivó una nueva publicación: ¡¡Vamooooos Argentina. Un pasito más!!!.

Ahora, el equipo de Lionel Scaloni inició la cuenta regresiva para enfrentar a España en el MetLife de Nueva Jersey este domingo desde las 16:00 (hora argentina) en busca de asegurar la cuarta estrella de la Selección en Mundiales. En la vereda opuesta, la Roja buscará ampliar su palmarés después de su coronación en Sudáfrica 2010. Un día antes, este sábado desde las 18:00, Francia e Inglaterra dirimirán el tercer y cuarto puesto.

El resumen de la victoria de Argentina ante Inglaterra

Mundial 2026 - Inglaterra 1 - Argentina 2

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