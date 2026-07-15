Las lágrimas de Antonela Rocuzzo en el gol del empate de Argentina sobre Inglaterra en la semifinal del Mundial: su posteo en redes

Antonela Roccuzzo no pudo contener la emoción: las lágrimas llegaron antes que los aplausos, y la imagen se volvió viral en las redes sociales. La rosarina, esposa de Lionel Messi, estaba en los palcos con su familia cuando Enzo Fernández sacó un remate desde la puerta del área que se clavó en el arco inglés.

Era el minuto 40 del segundo tiempo de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, y el marcador pesaba. La Albiceleste llegaba en desventaja, con la tensión propia de un partido que no admitía errores. Desde la tribuna, Roccuzzo seguía cada jugada junto a su familia, el cuerpo en vilo, los ojos puestos en la cancha.

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Entonces apareció Lionel Messi. Recibió la pelota entre dos defensores tras un córner, procesó la jugada en un instante y la dejó para Fernández, que tuvo el tiempo justo para acomodarse y disparar con potencia. El remate fue imposible de contener para el arquero inglés Jordan Pickford: 1-1.

La transmisión oficial enfocó de inmediato a la tribuna. Roccuzzo pasó del sufrimiento a las lágrimas en cuestión de segundos. Abrazó a quienes la rodeaban, aplaudió el tanto y dejó que la emoción tomara el control. La imagen recorrió las redes en minutos.

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El partido, sin embargo, todavía tenía más para dar. En el minuto 93, Messi volvió a aparecer con otra asistencia y encontró a Lautaro Martínez solo, sin marca, en el área chica. El delantero no perdonó: de cabeza marcó el 2-1 que le dio la clasificación a la Argentina. El Toro se emocionó tras el triunfo en Atlanta, con la misma intensidad que Roccuzzo había anticipado desde las gradas.

Tras el encuentro, el propio Messi, al ser consultado sobre los festejos en Argentina, reveló que pudo hablar con su familia. “No vi imágenes, miento... Me mandó mi familia, mi mamá, mi gente, imágenes del Monumento (a la Bandera, en Rosario), del Obelisco, pero muy poquito. No tuve oportunidad ni de contestar mensaje. Simplemente hablar con mis familiares, pero no vi nada”, sostuvo en diálogo con ESPN.

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El posteo de Antonela

Luego, como en cada ocasión en este Mundial tras los partidos de Argentina, Antonela recurrió a su cuenta de Instagram para postear una foto familiar junto a sus hijos, Ciro, Mateo y Thiago. “Gracias Dios!!! Vamooos Argentina!!!! A la Final!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”, escribió en sus redes sociales. Esta vez las imágenes mostraron al clan Messi con la camiseta titular de la Selección, a diferencia de otras ocasiones.

Tras la clasificación a semifinales ante Suiza —victoria por 3-1 en tiempo extra en Kansas City—, Roccuzzo publicó un carrusel en su cuenta de Instagram que arrancó con una foto junto a sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, todos con la camiseta alternativa de la Selección. El posteo incluyó además una fotografía en blanco y negro de ella de espaldas, otra con sus accesorios en detalle y, como cierre, una imagen con su look completo. “¡¡Vamooooos Argentina. Un pasito más!!!”, escribió. Minutos antes, había subido a sus historias un video de la celebración de los futbolistas en el campo, con la canción “Esta locura, no la tratés de entender” de fondo —el mismo tema que acompañó al seleccionado desde Qatar 2022.

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Antes de eso, en la sufrida clasificación ante Egipto por 3-2, el posteo arrancó con un “Vamos, vamos, Argentina” y cerró con una dedicatoria directa: “Lionel Messi, ya no quedan palabras”. La frase llegó después de que el capitán argentino marcara el 2-2 parcial con un zurdazo en los últimos minutos, tras haber fallado un penal y haber asistido a Cristian Cuti Romero para el descuento.

Otro de los posteos que más circuló fue el de la victoria ante Cabo Verde en los 16avos de final. Roccuzzo posó junto a Mateo, Thiago y Ciro, los tres con la camiseta suplente y el número 10 con el apellido “Messi” en la espalda. La imagen fue acompañada por corazones celestes y blancos y el mensaje “Vamos Argentina”.

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El registro del torneo también incluyó posteos tras los partidos ante Jordania —donde Thiago no estuvo presente porque disputaba un torneo juvenil con el Inter Miami—, ante Austria y ante Argelia, siempre con la misma fórmula: familia, camiseta de la Selección, y un mensaje de aliento al equipo.