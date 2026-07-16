Guatemala

El Gobierno de Guatemala reporta avances de digitalización en transportes e intendencia de telecomunicaciones

La estrategia oficial asegura que los cambios en Transportes y Telecomunicaciones ya permiten trámites más rápidos, menos pasos y mejor atención a la población, como parte de una agenda para acercar servicios públicos y reorganizar el Estado

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Dos hombres en traje revisan un documento frente a una pantalla que muestra 'SITRA'. Una mesa con laptop y varias personas se ven al fondo
El gobierno de Bernardo Arévalo presentó avances de transformación digital en la DGT y la SIT dentro de la Agenda Nacional de Modernización del Organismo Ejecutivo. (Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda)

El Gobierno de Bernardo Arévalo presentó avances de transformación digital en la Dirección General de Transporte DGT y la Superintendencia de Telecomunicaciones SIT que, según la información oficial, ya se traducen en servicios más ágiles, procesos simplificados y una atención más eficiente para la ciudadanía, dentro de la Agenda Nacional de Modernización del Organismo Ejecutivo con la que busca acercar los servicios públicos y reorganizar el funcionamiento del Estado.

La estrategia de modernización se estructura en cuatro pilares: transformación institucional, fortalecimiento del servicio público, transformación digital y desarrollo desde el territorio. El objetivo general es ofrecer servicios públicos más eficientes, transparentes y cercanos a la población.

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La modernización de la Dirección General de Transportes y la Superintendencia de Telecomunicaciones fue presentada durante la actividad “Transformando la forma de hacer gobierno”, en la que el presidente conoció los avances de la agenda por medio de un recorrido por espacios informativos de las instituciones participantes.

En esa actividad participaron la ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Norma Zea y el viceministro de Comunicaciones Raúl Solares, quienes encabezaron la exposición sobre las acciones aplicadas en ambas dependencias para simplificar procesos y agilizar servicios.

Ocho personas de pie frente a tres pantallas digitales con texto y códigos QR, en un salón con candelabros y alfombra
El gobierno de Bernardo Arévalo presentó avances de transformación digital en la DGT y la SIT dentro de la Agenda Nacional de Modernización del Organismo Ejecutivo. (Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda)

La agenda oficial se apoya en cuatro pilares de reorganización del Estado

El primer eje, la transformación institucional, está orientado a fortalecer capacidades internas del Estado y hacer más eficientes los procesos administrativos y de gestión pública con criterios de transparencia y rendición de cuentas.

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Entre las medidas previstas en ese componente figuran la modernización del marco legal, la eliminación de duplicidades entre instituciones, la mejora de los sistemas de planificación y presupuesto, y el fortalecimiento del seguimiento y la evaluación de políticas públicas.

El segundo pilar apunta a la modernización del Sistema Nacional de Servicio Civil para consolidarlo como un esquema transparente, ágil y basado en el mérito.

Dentro de ese frente se menciona la implementación de Guatempleo, una plataforma para consultar convocatorias, registrar hojas de vida y postularse en formato digital a oportunidades laborales en el servicio público.

La estrategia también contempla una mejor planificación del recurso humano y el fortalecimiento de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Ese componente forma parte del esfuerzo por ordenar la gestión del personal estatal dentro de la agenda de modernización.

La transformación digital incluye un portal unificado y nuevas plataformas

El tercer pilar se centra en la prestación de servicios públicos digitales más modernos y accesibles. Para ello, el Gobierno plantea la creación de un portal unificado, la simplificación de trámites, la interoperabilidad entre instituciones y el fortalecimiento de la conectividad.

Dentro de ese bloque aparecen iniciativas como Digikal, la Ventanilla Única de Comercio e Inversión, una plataforma digital de denuncias de corrupción y el Navegador Financiero para emprendedores y mipymes.

El cuarto eje busca fortalecer a los gobiernos departamentales y desconcentrar la toma de decisiones para que la inversión pública responda a las necesidades y potencialidades de cada departamento. La propuesta incluye reforzar las gobernaciones, coordinar instituciones y desarrollar agendas estratégicas territoriales vinculadas con producción, agricultura, turismo e infraestructura.

Durante la presentación, el ministro de Finanzas Públicas Jonathan Menkos sostuvo que la modernización del Estado es un esfuerzo conjunto orientado a optimizar el uso de los recursos públicos y a fortalecer la capacidad del Gobierno para responder de manera más eficiente a las necesidades de la población guatemalteca.

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