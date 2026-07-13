El audio con la fuerte respuesta de Gorosito al exfutbolista inglés que criticó a Cuti Romero y Lisandro Martínez: “Pedazo de tronco”

El técnico de San Lorenzo defendió a Cristian Romero y Lisandro Martínez tras el análisis de Gary Neville a la dupla central

Las expectativas por la semifinal entre Argentina e Inglaterra en la Copa del Mundo han ido en aumento, especialmente porque ambos equipos llegan invictos al duelo programado para este miércoles. La atención no solo se centra en lo que ocurra en el campo, sino también en el cruce de opiniones entre figuras históricas y actuales del fútbol.

La previa del partido se vio sacudida cuando Gary Neville, ex defensor inglés y referente del Manchester United, compartió su análisis sobre la defensa argentina. Durante una charla en Sky Bet, el actual analista deportivo afirmó: “No es una Argentina de época ni mucho menos. No es tan buena como hace cuatro años, pero sigue siendo peligrosa. Tienen a Messi, tienen un espíritu increíble. Tienen a (Cristian) Romero y a Lisandro Martínez, que regalan un gol por partido, pero después los ves haciendo goles, dando pases y literalmente están en todas partes. Es increíble, yo los llamo la mejor y peor pareja de centrales del mundo. Porque por momentos hacen cosas increíbles, pero después hacen el ridículo”.

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Néstor Gorosito cruzó a Gary Neville y respaldó a la dupla central de Lionel Scaloni (Crédito: Club Alianza Lima)

Las palabras de Neville encendieron la discusión en Argentina. Néstor Pipo Gorosito, actual director técnico de San Lorenzo, no tardó en responderle. En el programa de Sebastián Pollo Vignolo en ESPN Mundial, el técnico se expresó con una declaración tajante a través de un audio de WhatsApp que envió: “Pollo, díganle a este Gary Neville que lo único que sabía hacer era lateral, pedazo de tronco, que los defensores argentinos son crack, son impresionantes. Pedazo de tronco, lo único que hacía era lateral. No sabía que se jugaba con el pie”.

La reacción de Gorosito fue celebrada en el estudio, con risas del propio Vignolo y del exjugador Oscar Ruggeri, quien forma parte del panel televisivo. El periodista deportivo resumió el momento con ironía: “Qué feo que te digan pedazo de tronco. La respuesta viral de Pipo Gorosito a Gary Neville”.

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Neville, quien disputó 602 partidos y consiguió 20 títulos con el Manchester United, se refirió específicamente al rendimiento de Cristian Cuti Romero y Lisandro Martínez. Ambos defensores han sido piezas clave en el esquema de Lionel Scaloni durante el torneo y son considerados titulares indiscutidos.

El partido de este miércoles representa la oportunidad de alcanzar una nueva final para una selección que mantiene la base del equipo campeón en 2022. Para Lionel Messi, el duelo tiene un condimento extra. Tras la victoria argentina ante Suiza en cuartos de final, el capitán expresó: “Jugué contra todos menos contra Inglaterra, así que también será lindo por eso”. El astro argentino calificó el encuentro como “un partido especial” por tratarse de una semifinal ante “una potencia, un gran equipo”.

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El análisis De Neville giró en torno a la solidez y los riesgos que asume la zaga argentina. Mientras algunos elogian la capacidad de anticipación y salida limpia de sus centrales, otros advierten sobre errores de concentración que pueden ser determinantes en encuentros de máxima exigencia. También hizo ruido el comentario del exfutbolista inglés Joe Cole, quien hizo pública una advertencia directa contra Lionel Messi: “Lo vamos a mandar a dormir. Sí, al 100%”.

Argentina se enfrentará a Inglaterra este miércoles por un lugar en la final del Mundial (AP Foto/Jeff Roberson)

La participación de Gorosito en la polémica no es casual. El entrenador, que recientemente asumió su segundo ciclo al frente de San Lorenzo tras la salida de Gustavo Álvarez, posee un amplio recorrido en el fútbol argentino e internacional. En el plano de selecciones, estuvo en consideración para el Mundial de Italia 1990 bajo la dirección de Carlos Bilardo, aunque finalmente no integró la lista definitiva.

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Su historia con la Albiceleste incluye también la conquista de la Copa América de Ecuador en 1993, siendo parte del plantel dirigido por Alfio Basile. Pese a ello, no participó en los Mundiales de Estados Unidos 1994.

Actualmente, Gorosito se prepara para dirigir a San Lorenzo en el cruce ante Deportivo Riestra por la Copa Argentina, que se jugará también este miércoles. El técnico, sin embargo, no ocultó su pasión y respaldo a los defensores de la selección nacional, defendiendo el honor de los futbolistas argentinos ante las críticas extranjeras.

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El choque entre Argentina e Inglaterra por un lugar en la final concentra la atención del mundo futbolero. El encuentro se disputará el miércoles 15 de julio a las 16:00 (hora argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. El ganador obtendrá el pase a la final del Mundial 2026, programada para el domingo 19 de julio. Al otro lado del cuadro, España y Francia definirán el segundo finalista en el otro cruce de semifinales.