El desafiante análisis de un histórico de Inglaterra antes de enfrentar a Argentina: “Vamos a mandar a dormir a Messi”

Ocurrió en la previa del choque entre Argentina e Inglaterra por la semifinal. El ex futbolista habló en un programa de TV, junto a Micah Richards, Gary Lineker y Alan Shearer

El exfutbolista inglés Joe Cole encendió la previa de la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra con una advertencia directa contra Lionel Messi: “Lo vamos a mandar a dormir. Sí, al 100%”.

Las declaraciones del exmediocampista, vertidas en el programa The Rest Is Football, que comparte con otras leyendas como Gary Lineker, Micah Richards y Alan Shearer llegaron horas después de que la selección argentina confirmara su lugar entre los cuatro mejores del mundo al vencer a Suiza por 3 a 1 en cuartos de final.

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Cole no se limitó a la declaración de fe con el capitán albiceleste en el blanco. En el mismo espacio, el exjugador del Chelsea extendió su pronóstico al resultado final del partido: “Lo digo ahora mismo: vamos a llegar a la final del Mundial. Tenemos demasiada velocidad para las fortalezas de Argentina y les vamos a ganar. Lo siento en los huesos». Su argumento apunta a la juventud y el ritmo del plantel de Thomas Tuchel, una línea que ya había circulado en la prensa británica durante el torneo.

Cuando escuchó esus expresiones, Richards se sorprendió y lo retó: “¡No digas eso". Quien intentó ponerle un freno fue Lineker, goleador del Mundial de México 86 y admirador de Diego Maradona y del citado Messi. “Los argentinos son mañosos y son ganadores”, le avisó el ex punta a su colega, que no retrocedió: “Sabemos que lo son”.

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La advertencia de Cole tiene una particularidad que no pasó inadvertida: Messi nunca enfrentó a Inglaterra en un partido oficial con la selección mayor. El propio capitán argentino lo reconoció tras el triunfo ante los suizos. “Jugué contra todos menos contra Inglaterra, así que también será lindo por eso”, dijo la Pulga, que calificó el cruce como “un partido especial” por tratarse de una semifinal del Mundial ante “una potencia, un gran equipo”.

El astro del Inter Miami también reflexionó sobre el peso histórico del duelo. “Todo lo que vi y recuerdo es por videos e imágenes que los argentinos constantemente ven y reviven”, señaló sobre los enfrentamientos del pasado, antes de subrayar que el grupo está “acostumbrado a jugar partidos de fútbol independientemente del rival”.

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El historial entre ambas selecciones carga con episodios que trascienden el deporte. En el Mundial de México 1986, Diego Maradona marcó los dos goles más recordados de la rivalidad: la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”. En Francia 1998, los ingleses cayeron por penales, y en Corea-Japón 2002 se tomaron revancha con un tanto de David Beckham. Desde aquel encuentro, las dos selecciones no volvieron a medirse en una competencia oficial, una sequía de 24 años que el miércoles llegará a su fin.

Cole, de 45 años, jugó en el Chelsea, en el Liverpool, en el West Ham United y en el Aston Villa, entre otros equipos. Ganó diez títulos a nivel clubes. Disputó tres Mundiales: Corea-Japón 2022, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

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Argentina llega a la semifinal tras un triunfo trabajado: Alexis Mac Allister abrió el marcador, pero Suiza empató antes del final del tiempo reglamentario. Julián Álvarez y Lautaro Martínez sentenciaron en el alargue para sellar el 3 a 1. “Tuvimos que sufrir de nuevo, pero este equipo nunca deja de creer”, escribió Messi en Instagram tras la clasificación. Los británicos, por su parte, vienen de vencer 2-1 a Noruega.

El partido entre Argentina e Inglaterra se disputará el miércoles 15 de julio desde las 16:00 (hora de Argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. El ganador avanzará a la final del Mundial 2026, prevista para el domingo 19 de julio. Del otro lado de la llave se batirán a duelo España y Francia.

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