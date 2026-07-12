El emocionante relato brasileño del gol de Julián Álvarez ante Suiza que recorre el mundo: “Una batalla tras otra”

Imperdible relato de un brasilero en el golazo de la "Araña" Alvarez. pic.twitter.com/tEnXAbyJEF — Orgullo Monumental x RIVER (@OrgulloPorRiver) July 12, 2026

El gol de Julián Álvarez a los 111 minutos del tiempo extra contra Suiza no solo le devolvió la ventaja a Argentina en el Mundial 2026, también arrancó uno de los relatos más encendidos de la Copa, protagonizado por dos voces brasileñas. Luís Felipe Freitas y Casimiro Miguel, los referentes de CazéTV, describieron la clasificación albiceleste a las semifinales con una intensidad que trascendió las fronteras del idioma y del fútbol.

Fue Luisinho —como se conoce a Freitas en el mundo del streaming— quien puso en palabras lo que el estadio de Kansas City estaba viviendo cuando la pelota entró al arco de Gregor Kobel. “La pierna pesa, el alma viene y da la respuesta”, dijo el narrador en plena transmisión, antes de soltar la frase que sintetizó la actuación del equipo de Lionel Scaloni: “Una batalla tras otra y va hacia adelante, de pecho abierto, con coraje, con talento, con alma, con mucho corazón”.

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El gol tuvo su propia historia antes de llegar al arco. José “Flaco” López le entregó el balón a Álvarez, quien lo acomodó con un toque y ejecutó un derechazo al ángulo que el arquero suizo no pudo contener. El narrador lo describió sin rodeos: “Un disparo indefendible”.

Desde el estudio, Casimiro Miguel tomó el hilo de lo que acababa de ocurrir y lo puso en perspectiva. “Lo dijiste: se busca un nuevo Di María. Hay piezas, hay calidad. Son jugadores que son protagonistas", afirmó el streamer, y enumeró: "Julián Álvarez es protagonista, Lautaro es protagonista, Enzo es protagonista, Mac Allister es un jugador protagonista".

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Cómo vivieron la expulsión de Embolo

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O Breel Embolo foi muito imprudente! Como disse o narrador: “burrice cristalina”. Ele já tinha um cartão amarelo, estava com a posse da bola, a Suíça jogando melhor pô pic.twitter.com/kS6R1rZpnw — NATANAEL:🇧🇷 🗽 🇺🇲 🇮🇱 🇦🇷 (@NATANAE08460872) July 12, 2026

Antes de ese momento de euforia, la transmisión de CazéTV atravesó un tramo de alta tensión. Suiza había igualado el marcador y dominaba el partido. Argentina acumulaba errores y la voz de Luisinho lo admitía sin eufemismos: “Argentina está muy mal en el partido, Luiz. Argentina lo sintió“.

Fue en ese contexto que el árbitro amonestó a Leandro Paredes por una supuesta falta sobre Breel Embolo. La jugada fue al VAR y lo que siguió cambió el partido. Casimiro fue el primero en adelantar la lectura: “Creo que el jugador de Argentina no tocó a Embolo. Creo que fue eso, el simuló ahí“. Segundos después, el árbitro João Pinheiro le retiró la amarilla a Paredes y se la entregó a Embolo, quien ya cargaba con una amonestación previa y quedó expulsado.

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Rafael Oliveira, otro de los analistas en cabina, explicó el marco reglamentario de la decisión: “Si le diste amarilla al jugador que teóricamente cometió la falta, pero ni siquiera fue falta, fue simulación, le quitas la amarilla a él y se la das a Embolo”. La norma, según Oliveira, había tenido su texto modificado y generó polémica al inicio de la Copa.

Luisinho fue directo: “Es increíble lo que hizo aquí Breel Embolo“. Y remató: “Tira por la borda la recuperación de Suiza. La tira por la borda”. Casimiro, desde su lugar no esquivó la valoración de la acción: “Lo que hizo Embolo aquí es una tontería absoluta”. El atacante suizo salió del campo en el momento en que su selección era dueña del partido.

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Quiénes son Luisinho y Casimiro

Luisinho y Casimiro Miguel narraron la clasificación de Argentina desde la tensión del empate hasta el gol de Álvarez en el tiempo extra

Luís Felipe Freitas construyó su carrera en Esporte Interativo y luego en TNT Sports Brasil, donde se consolidó como una de las voces de referencia para la Champions League, el Brasileirão y las ligas europeas. A finales de 2022 tomó una decisión que sacudió el mercado periodístico de su país: renunció a la televisión por cable para sumarse en exclusiva al proyecto de su amigo Casimiro Miguel. Desde entonces, su voz es la que narra los Mundiales y los Juegos Olímpicos para millones de personas a través de internet.

Casimiro Miguel Vieira da Silva Machado, conocido como “Cazé”, es periodista de formación y trabajó en Esporte Interativo en programas de humor y debate futbolístico. Su explosión llegó durante la pandemia de 2020, cuando comenzó a hacer transmisiones diarias en Twitch reaccionando a partidos, documentales y todo tipo de contenidos. Esa cercanía con el público —sin la formalidad de la televisión tradicional— lo convirtió en una figura de referencia para las nuevas generaciones.

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Juntos fundaron CazéTV, canal que transmite principalmente por YouTube y Twitch y que fue creado a finales de 2022 junto a la productora LiveMode. El salto a la escena global llegó con el Mundial de Qatar 2022, cuando la FIFA les otorgó los derechos para transmitir un partido por día, incluyendo todos los de Brasil y la final. En el partido de Brasil vs. Croacia, el canal registró un pico de más de 6,9 millones de espectadores simultáneos, una de las marcas más altas en la historia de YouTube.

Para el Mundial 2026, CazéTV volvió a estar en el centro de la escena, con Luisinho en el relato y Casimiro en el análisis, ofreciendo una cobertura que mezcla rigor periodístico con el tono de una conversación entre hinchas.

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