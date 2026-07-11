Conmoción en el fútbol: falleció un jugador que disputó el Mundial 2026 para Sudáfrica

Jayden Adams falleció a los 25 años (Reuters)

El fútbol sudafricano atraviesa una jornada marcada por la conmoción tras conocerse la muerte de Jayden Adams, mediocampista de 25 años que integraba las filas del Mamelodi Sundowns y la selección nacional, Bafana Bafana. La noticia fue confirmada este 11 de julio por la familia y representantes del jugador, según informó Soccer Laduma, mientras la comunidad deportiva expresa su pesar ante la pérdida de una figura que había destacado recientemente en la Copa Mundial de la FIFA.

Jayden Adams, originario de Stellenbosch, falleció en su domicilio poco después de regresar del Mundial disputado en el continente americano, de acuerdo con información publicada por Sunday World. Este hecho ocurre apenas dos semanas después de que el futbolista enfrentara el fallecimiento de su abuela, Marianna Adams..

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El impacto de la noticia se extendió rápidamente por todo el entorno futbolístico. La South African Football Players Union (SAFPU), principal sindicato de futbolistas del país, publicó un mensaje en la red social X (antes Twitter) en el que manifestó: “La muerte nos ha arrebatado cruelmente a uno de los nuestros. Le ha robado a nuestra nación a un futbolista extraordinario, pero nunca podrá borrar el legado que deja Jayden Adams. Siempre recordaremos su humildad, su extraordinario talento y el orgullo con el que representó a Sudáfrica. Descansa en paz eterna, Jayden. Nunca te olvidaremos”.

El comunicado de la South African Football Players Union (SAFPU), sindicato de futbolistas del país sobre la muerte de Jayden Adams

El futbolista fue una pieza importante dentro del conjunto africano en la Copa del Mundo, al ser titular en la derrota contra México, disputar un tiempo en el empate 1-1 contra República Checa e ingresar sobre el final en la victoria 1-0 ante Corea del Sur. No sumó minutos en la eliminación en 16avos de final contra Canadá.

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Durante el último año, Jayden Adams consolidó su proyección al completar una destacada actuación en el máximo torneo internacional y un lugar fundamental en Mamelodi Sundowns, uno de los equipos más exitosos de Sudáfrica. Su carrera profesional había iniciado en Stellenbosch FC, donde su rendimiento lo llevó a ser convocado por la selección mayor.

Brendine Johnson, mentor de Adams, señaló en conversación con el medio sudafricano: “En este momento, todo está muy reciente. La familia no querría que se le contactara ahora mismo, no podrían responder a nadie. Esta pérdida nos ha destrozado a todos; acabábamos de regresar del Mundial y luego recibimos esa noticia. El jueves tuve una conversación muy cercana con él; el chico se mostraba muy optimista respecto a su regreso, y a poder volver después del Mundial y seguir adelante, como campeón de la CAF, sabiendo lo que le esperaba, estaba preparado. No pierde el tiempo cuando está en casa con su familia. Así que, en este momento, ni siquiera tengo palabras para decir, pero pedimos que se respete la privacidad de la familia. Sí, puedo decirles que falleció. Nadie se lo esperaba”.

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Jayden Adams disputó tres partidos en la Copa del Mundo 2026 con la selección de Sudáfrica (Reuters)

El ministro de Deportes de Sudáfrica, Gayton McKenzie, por su parte, declaró: “Me ha conmocionado profundamente y me entristece mucho enterarme del fallecimiento de Jayden Adams. El fútbol sudafricano ha perdido a uno de sus jóvenes talentos más prometedores”.

La policía informó que había iniciado una investigación después de que el sábado por la mañana se encontrara el cuerpo de un hombre de 25 años en una casa en Schotschekloof, un suburbio en el centro de Ciudad del Cabo. “Se están investigando las circunstancias que rodean este incidente”, declaró a la AFP el portavoz de la policía de la Provincia del Cabo Occidental, FC van Wyk.

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Nacido en Ciudad del Cabo, Jayden Adams inició su camino profesional en las filas del Stellenbosch FC. Posteriormente, en enero de 2025, fue transferido al Mamelodi Sundowns, entidad que se consagró como campeona de la Liga de Campeones de la CAF. La noticia de su fallecimiento llega pocas semanas después de la muerte de su abuela materna, hecho que ocurrió justo antes del encuentro de Sudáfrica ante República Checa en el Grupo A del Mundial, celebrado en el Estadio de Atlanta. La Asociación Sudafricana de Fútbol recordó que “Jayden fue titular en el partido frente a Checa y entregó su máximo esfuerzo, aun llevando el peso de la reciente pérdida familiar”.